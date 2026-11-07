Iran: Washington crea la Task Force Iron Gate · Global Voices

Il Comando Centrale degli Stati Uniti sta creando una nuova squadra per ostacolare i circuiti di approvvigionamento dell’Iran per terra e per il Mar Caspio. Chiamata « Iron Gate », è per coordinare i servizi statunitensi da Tampa, Florida. Le informazioni sono state rivelate sabato 7 novembre, sulla base di un comunicato dal comando.
Il cancello di ferro mira le strade iraniane sotto sanzioni
Lo schema comprende sistemi avanzati di armi, tecnologie a doppio uso e merci sanzionate. Esso mira anche i ricavi illeciti che possono alimentare tale commercio. La portata annunciata non corrisponde quindi ad un divieto generale di tutti gli scambi terrestri con l’Iran.
Il comunicato stampa descrive una squadra interna di circa 20 militari e civili. La sua sede sarà a Tampa, dove lavorerà con altre amministrazioni degli Stati Uniti. Questa organizzazione non costituisce l’annuncio di una distribuzione di venti persone al confine iraniano.
Una proroga del regime marittimo
L’ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM, presenta questo coordinamento come mezzo per limitare la ricostruzione delle capacità militari iraniani. Si riferisce in particolare alla riabilitazione di impianti di armi e al rinnovamento delle scorte.
Il comando stima che il suo blocco navale ha impedito alle esportazioni di petrolio greggio del valore di oltre 25 miliardi di dollari. Questa quantità rimane una valutazione americana. Le informazioni consultate non consentono la verifica indipendente.
La creazione della Porta di Ferro estende il campo di coordinamento ai passaggi terrestri e al Caspio. Non documenta di per sé la chiusura di un posto di confine o l’intercettazione di un carico su questi assi.
Modalità operative ancora da specificare
L’annuncio dà un nome, un luogo di coordinamento e categorie di flusso mirate. Non fornisce un elenco di paesi partner, nuovi controlli alle frontiere o un calendario dettagliato per la loro attuazione. Non sono ancora presentati risultati operativi specifici per questo team.
I prossimi chiarimenti previsti riguardano le amministrazioni associate, i mezzi utilizzati per tracciare le merci e i primi passi effettivamente compiuti sulle rotte interessate.
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