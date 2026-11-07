Iran: Washington crea la Task Force Iron Gate · Global Voices

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Il Comando Centrale degli Stati Uniti sta creando Iron Gate, un team basato su Tampa per coordinare gli sforzi contro le forniture iraniane sotto sanzioni. Le strade terrestri e il Mar Caspio sono mirate. I comunicati stampa si riferiscono a circa venti militari e civili. Il dispositivo copre armi, tecnologie a doppio uso e reddito illecito. L’annuncio non specifica ancora una chiusura di frontiera o un’intercettazione effettuata nell’ambito di questa nuova organizzazione.