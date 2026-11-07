Iran: Trump sostiene nuovi scioperi · Global Voices

Durante la notte del 6-7 novembre, i media iraniani hanno riferito due proiettili nella zona di Suza sull’isola di Qeshm. L’esercito iraniano sostiene anche di aver abbattuto un MQ-9, senza conferma americana. Il danno rimane da determinare. Il Qatar, da parte sua, nega di aver annunciato il fallimento delle discussioni tra Washington e Teheran. Doha continua la sua mediazione e non riporta alcun accordo firmato. I chiarimenti delle autorità degli eventi notturni rimangono in sospeso.

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I nuovi scioperi americani in Iran hanno avuto luogo venerdì 6 novembre 2026, ha detto Donald Trump. Secondo un’agenzia di stampa americana, il presidente ha menzionato difese aeree mirate. Nella stessa notte, la stampa iraniana ha riferito esplosioni sull’isola di Qeshm, vicino allo Stretto di Ormuz. Qatar afferma che la sua mediazione continua.

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Il presidente ha parlato a West Palm Beach, Florida, Venerdì sera. Ha presentato l’operazione come minore. Gli eventi di questa notte sono distinti dagli scioperi del 2 novembre.

Il corso preciso dell’intervento e i suoi risultati materiali devono ancora essere stabiliti. Le informazioni disponibili non permettono di elaborare una valutazione umana. Né dimostrano il lancio di una grande campagna militare.

Due proiettili riportati nella zona di Souza

La notte del 6-7 novembre, un’agenzia semi-ufficiale iraniana ha riferito che due missili hanno colpito Qeshm. Ha presentato queste informazioni come preliminare. Essa ha precisato che nessuna informazione ufficiale era disponibile su qualsiasi danno e conferma prevista dalle autorità competenti.

Un’agenzia statale iraniana aveva precedentemente chiamato testimoni della zona di Suza, trascritto anche Suza. Questi abitanti parlavano di due proiettili dopo aver sentito un aereo sull’isola. Queste testimonianze da sole non identificano l’aereo, le armi usate o l’obiettivo esatto.

Qeshm si trova al largo della costa meridionale dell’Iran all’ingresso dello Stretto di Ormuz. Questa posizione ospita eventi vicino a una grande via d’acqua tra il Golfo e il Golfo di Oman. L’isola era già stata segnalata il 2 novembre. I rapporti di stasera sono una nuova sequenza.

L’esercito iraniano sostiene la distruzione di MQ-9

In una dichiarazione trasmessa sabato dalla televisione di stato, l’esercito iraniano sostiene di aver abbattuto un drone americano MQ-9 Reaper sopra Qeshm. Assegna l’intercettazione ai suoi sistemi di difesa aerea, integrati nella rete nazionale.

Questo annuncio rimane un reclamo iraniano. Nessuna conferma degli Stati Uniti di questa perdita è stata identificata nelle informazioni consultate. Deve anche essere distinto da un precedente annuncio da parte delle Guardie Rivoluzionarie su un MQ-1. Entrambe le comunicazioni menzionano modelli diversi e non devono essere fuse in un unico bilancio.

Doha nega il fallimento dei negoziati

Allo stesso tempo, il Qatar ha sfidato le pubblicazioni sostenendo che il suo primo ministro aveva annunciato il fallimento delle discussioni americana-iraniana. Il suo International Media Bureau li ha descritti come falsi e fuorvianti. Egli afferma che i commenti di Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani sono stati distorti.

Secondo l’ufficio, il capo di governo, al contrario, ha indicato che entrambe le parti hanno continuato a lavorare su un accordo. Doha assicura un stretto contatto con Washington e Teheran per sostenere i negoziati. Questa negazione non costituisce l’annuncio di un compromesso firmato e non precisa alcuna concessione.

Questa posizione estende le indicazioni ufficiali del 3 novembre. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, aveva poi confermato uno scambio continuo di proposte. Ha detto che una delegazione del Qatar aveva tenuto circa tre ore di discussioni a Teheran il giorno prima, prima di tornare a Doha.

Al-Ansari ha rifiutato di annunciare una svolta precisa. Ha anche sottolineato che gli attacchi militari e gli incidenti contro le navi erano dannosi per i negoziati. Il Qatar aveva riaffermato la sua opposizione alle minacce contro la navigazione, a seguito del targeting della petroliera Qatar Al Mayeda.

In questa fase, Doha mantiene quindi il canale diplomatico, mentre i dettagli degli eventi di Qeshm rimangono incompleti. I futuri dettagli previsti includono gli obiettivi colpiti, potenziali danni e l’accusa di droni dell’Iran.

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