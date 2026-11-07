A Yarzeh, Rodolphe Haykal difese il ruolo dell’esercito libanese nella stabilità interna e nell’attuazione delle decisioni politiche. Il generale ha chiesto la continuazione dell’UNIFIL. Ha anche discusso con Jean Arnault le opzioni per il periodo successivo, senza annunciare una sostituzione specifica venerdì.

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Rodolphe Haykal difende l’esercito libanese e riafferma la sua missione per proteggere la stabilità interna. Venerdì 6 novembre 2026 a Yarzé con i leader militari, il Comandante in Capo ha assicurato che l’istituzione avrebbe implementato le decisioni del potere politico. Ha anche chiesto la continuazione dell’UNIFIL.

L’incontro ha riunito membri del comando, unità operativa e leader di reggimento e diversi ufficiali. Ha coperto la situazione in Libano e nella regione, le sfide di sicurezza e le operazioni militari.

Haykal difende l’esercito libanese contro i critici

Il generale ha respinto la critica dell’istituzione da parte di attori in Libano e all’estero, senza nominarli. Crede che ignorano il suo lavoro. Ha elogiato gli sforzi dei soldati nella sicurezza interna, nella sorveglianza dei confini e nella lotta contro il contrabbando.

Rodolphe Haykal ha collegato la difesa della sovranità all’estensione dell’autorità statale in tutto il territorio. Descrisse la presenza israeliana nei territori libanesi occupati come il pericolo principale per il paese. Ha chiesto ai militari di rimanere pronti per tutte le eventualità, senza contare sui cambiamenti regionali o internazionali.

Il mantenimento dell’UNIFIL e la preparazione della

Il leader dell’esercito difese la continuazione della missione dell’ONU. Esso sottolinea il suo ruolo nel osservare l’attuazione delle risoluzioni internazionali e nel documentare le violazioni. Il suo intervento combina così la sicurezza interna, il ritiro israeliano e la presenza di osservatori internazionali.

Lo stesso venerdì, Rodolphe Haykal ha ricevuto a Yarzé Jean Arnault, Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite in Libano. I colloqui si sono concentrati sulla situazione del paese e della regione, nonché sulle sfide affrontate dal Libano. Hanno anche discusso possibili soluzioni per il periodo successivo all’UNIFIL.

Secondo il rapporto del comando, Jean Arnault ha elogiato il lavoro dell’istituzione militare a favore della stabilità interna. Il documento non precisa tuttavia alcuna formula alternativa alla forza delle Nazioni Unite. Non annuncia alcun accordo o decisione su una futura presenza internazionale.

Anche Nabih Berri ha difeso il ruolo dell’UNIFIL il 6 novembre. Di fronte all’ambasciatore dell’UE Sandra De Waele, il presidente del Parlamento lo ha presentato come quadro operativo della risoluzione 1701. La posizione espressa da Haykal rimane una richiesta di conservazione, mentre i dettagli di eventuali accordi successivi rimangono da specificare.

Illustrazione foto: L’esercito libanese corazzato e il personale militare su una fotografia d’archivio 2025. Non rappresenta la riunione del 6 novembre. © Esercito libanese, direzione di orientamento / biblioteca fotografica Libnanews.

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