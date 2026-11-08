Iran: Tre uomini giustiziati dopo le proteste

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Domenica 8 novembre, la magistratura iraniana annunciò l’esecuzione di tre uomini condannati in un caso relativo alle proteste di gennaio 2026 a Karaj, a ovest di Teheran. Le autorità li accusano di aver partecipato a azioni armate a nome di Israele, degli Stati Uniti e dei gruppi ostili. Questi presunti legami con le potenze straniere non sono stati stabiliti in modo indipendente.

Hassan Divband, Hamid Kazemi e Reza Zanganeh furono condannati dalla Corte Rivoluzionaria di Karaj. Secondo l’annuncio giudiziario, le punizioni di capitale sono state applicate dopo la loro conferma da parte della Corte Suprema. La confisca della proprietà delle persone condannate accompagna le esecuzioni.

Un caso legato alla violenza di gennaio

Il conto delle autorità copre due notti di disordini a gennaio. Li incolpò per attacchi a edifici pubblici, incendi, la distruzione di telecamere e il degrado di una stazione elettrica, che avrebbe privato parte di Karaj di potenza. Ha anche menzionato l’assalto di due persone prese per gli ufficiali di sicurezza.

Il tribunale dice che si basa su confessioni, registrazioni di videosorveglianza e un’indagine da parte dei servizi segreti della provincia di Alborz. La versione dettagliata della difesa e le condizioni in cui sono state raccolte le dichiarazioni dell’accusato non sono stabilite dagli elementi consultati. Le accuse formali non possono quindi essere presentate come fatti verificati da un’indagine indipendente.

Il file è composto da undici persone. I restanti otto accusati sono stati condannati a cinque o dieci anni di prigione, secondo le autorità. L’annuncio da solo non consente la ricostituzione del corso completo delle audizioni o dei motivi invocati nei ricorsi.

L’uso delle tasse di sicurezza nazionali

La convinzione si basa sulla legislazione che rafforza le sanzioni contro lo spionaggio e la cooperazione con Israele o Stati considerati ostili. La qualifica scelta è quella di partecipare ad un’attività operativa a beneficio di questi avversari. Essa dà così una dimensione di sicurezza nazionale agli atti che l’accusa riguarda le manifestazioni.

Quel meccanismo era stato criticato prima delle tre esecuzioni. In un rapporto pubblicato il 10 settembre, Human Rights Watch e l’Abdorrahman Boroumand Centre hanno documentato l’uso della pena capitale contro dimostranti e dissidenti. La loro indagine comprendeva almeno 59 uomini giustiziati tra il 18 marzo e la fine di agosto 2026 per le cariche di sicurezza politiche o nazionali, di cui 29 legati alle manifestazioni del 2025 e del 2026.

Garanzie giudiziarie contestate

Entrambe le organizzazioni hanno riferito che avevano ottenuto confessioni sotto costrizione, restrizioni all’accesso a un avvocato scelto e procedure espedienti nei file che avevano esaminato. Hanno riferito che in 16 dei 29 casi relativi a dimostrazioni, le accuse non erano circa omicidio. Questi risultati riguardano il loro campione precedente e non costituiscono un’indagine specifica di Divband, Kazemi e Zanganeh.

Le tre esecuzioni annunciate questa domenica prolungano quindi una sequenza già denunciata dai difensori dei diritti umani. Per questo caso specifico, rimangono necessari documenti giudiziari completi e prove contraddittorie per valutare le prove fornite dalle autorità e le garanzie concesse alle persone condannate.

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