Aiuto a Israele: Trump annuncia la sosta alla fine del 2026

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Donald Trump ha annunciato martedì 3 novembre che avrebbe concluso l’aiuto a Israele pagato annualmente da Washington alla fine del 2026. Secondo la sua intervista a Fox & Friends riportata da Al Jazeera, il presidente degli Stati Uniti sostiene di aver concluso questo accordo con Benjamin Netanyahu diversi mesi prima. Ha menzionato un importo annuo di 4 miliardi di dollari.

Tuttavia, mantiene la possibilità di assistere Israele se necessario. Questa riserva vieta di leggere la sua dichiarazione come annuncio di una completa ripartizione della cooperazione militare americana.

Aiuto a Israele: scadenze di Trump

L’annuncio stabilisce un orizzonte politico, ma le modalità finanziarie rimangono da specificare. Le osservazioni disponibili non riguardano i programmi interessati o il trattamento degli impegni già effettuati. Né possono concludere che le forniture di armi o i contratti vengono annullati immediatamente.

La distinzione è essenziale: le sovvenzioni di bilancio, le vendite di armi e la cooperazione di difesa non sono lo stesso impegno. La fine dei finanziamenti annuali non significa quindi, da sola, interrompere tutte le relazioni militari tra i due paesi.

Un quadro di 38 miliardi di dollari fino al 2028

I termini di riferimento si basano sul memorandum firmato nel settembre 2016 sotto Barack Obama. Fornisce 38 miliardi di dollari negli anni fiscali 2019 a 2028. Questo totale comprende 33 miliardi di finanziamenti militari esterni e cinque miliardi dedicati alla difesa missilistica.

La distribuzione annuale abituale è di 3,3 miliardi di dollari nel finanziamento militare e 500 milioni di dollari nei programmi anti-missile. Il totale è di 3,8 miliardi, contro i quattro miliardi citati da Trump. Questi importi non coprono necessariamente aiuti eccezionali concessi separatamente.

Il finanziamento passa attraverso gli stanziamenti votati al Congresso. Un annuncio presidenziale non è quindi sufficiente a stabilire che tutte le disposizioni di bilancio applicabili sono già state modificate. La sfida sarà quella di conoscere i meccanismi scelti e come si riferiscono alle autorità e agli stanziamenti esistenti.

Il perimetro della fermata ancora da stabilire

La fine del 2026 anno civile non corrisponde alla fine dell’anno fiscale federale statunitense, fissato al 30 settembre. Occorre quindi precisare il calendario, in particolare per i pagamenti già impegnati.

A questo punto, gli elementi consultati non includono il testo dell’accordo menzionato da Donald Trump. Essi non confermano un’efficace cessazione di tutti gli aiuti statunitensi a Israele. Restano attesi i chiarimenti dei due governi sui programmi in questione.

Copertura: ritratto ufficiale di Donald Trump, 2 giugno 2025. Foto: Daniel Torok / Casa Bianca, pubblico dominio. Fonte:Casa Bianca. layout editoriale assistito da IA, Libnanews.

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