Iran: Rezaei chiarisce le condizioni e le minacce · Global Voices

Mohsen Rezaei mantiene il rifiuto dell’Iran di trasferire materiali arricchiti e minaccia le basi statunitensi coinvolte in nuovi scioperi, anche in Europa. Il suo 11 novembre la manutenzione specifica le condizioni, senza annunciare un attacco o una flotta nucleare operativa. Il Libano rimane al centro delle rivendicazioni iraniane dichiarate. Il rifiuto di trasferimento era già stato fatto il 2 novembre. I progetti di propulsione navale invocati rimangono intenzioni, mentre i termini di un accordo con Washington non sono stabiliti.

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Mohsen Rezaei ha avvertito l’11 novembre che ulteriori scioperi contro l’Iran potrebbero portare ad attacchi contro le basi americane lontane, anche in Europa se sono stati utilizzati per attaccare il territorio iraniano. Nella stessa intervista televisiva, il Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale Supremo ha ribadito che i materiali nucleari arricchiti sarebbero rimasti in Iran. Ha anche presentato la fine della guerra in Libano come condizione essenziale per la cessazione delle ostilità regionali.

Queste dichiarazioni specificano la posizione di Teheran. Non annunciano un attacco a una base europea o un accordo accettato da Washington. Il rifiuto di trasferire materiali arricchiti non è nuovo: il portavoce della diplomazia iraniana, Esmaeil Baqaei, l’aveva già espresso il 2 novembre. L’intervento di Rezaei aggiunge dettagli sugli usi invocati e i possibili obiettivi di una risposta.

Basi americane in Europa soggette a condizioni condizionali

Rezaei distingue strutture vicino all’Iran da coloro che si trovano più lontano. Si riferisce ad alcune isole, senza nominarle, così come alle basi nei paesi europei. Per quest’ultimo, collega esplicitamente la sua minaccia alla partenza di aerei americani che bombarderanno l’Iran. Il suo discorso non si riferisce quindi all’intero territorio europeo come obiettivo.

Il funzionario iraniano sta cercando di scoraggiare una nuova operazione americana minacciando l’infrastruttura che sarebbe coinvolta. Tuttavia, non fornisce un calendario di azione o un elenco preciso delle strutture. La dichiarazione non consente inoltre la verifica delle capacità militari necessarie per raggiungere ciascuna delle aree menzionate.

I materiali arricchiti rimarrebbero sul territorio iraniano

Sul nucleare, Rezaei sostiene che Teheran ha informato i suoi interlocutori russi del suo rifiuto di trasferire materiali arricchiti. Egli spiega che vuole tenerli per scopi iraniani. Citò la progettazione di navi e sommergibili nucleari. Ha anche menzionato il desiderio di produrre piccoli reattori modulari. Questi elementi descrivono le direzioni rivendicate, non le attrezzature per cui la messa in servizio sarebbe stabilita.

La manutenzione non fornisce un file tecnico per valutare questi progetti. Non fornisce un calendario industriale verificabile. La propulsione di un edificio e il suo armamento sono anche due questioni distinte: parlare di propulsione nucleare non significa annunciare un’arma nucleare a bordo.

Il precedente del 2 novembre ci permette di collocare questo intervento. Alla domanda di un possibile trasferimento di uranio arricchito all’estero, Baqaei aveva già risposto che l’Iran non avrebbe accettato. Rezaei conferma così una linea pubblicamente difesa prima della sua intervista.

Il Libano rimane in condizioni di Teheran

Rezaei mette fine alla guerra con tutti i fronti regionali, evidenziando il caso del Libano. Il sollevamento del blocco navale e il rilascio dei beni iraniani congelati sono anche tra le richieste di Teheran. Il responsabile richiede garanzie contro un altro attacco. Queste richieste rimangono quelle del lato iraniano; non costituiscono impegni reciproci già conclusi.

Per il Libano, la portata di questa posizione è diplomatica. Teheran cerca di integrare il fronte libanese nell’insediamento che esige con gli Stati Uniti. Ciò non dimostra che esista un accordo su questo fronte o che le autorità libanesi abbiano accettato le modalità citate. Una condizione formulata dall’Iran non è una decisione del governo libanese.

Messaggi indiretti, senza annunciato incontro con Vance

Il 10 novembre, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva già negato un progetto di incontro tra Rezaei e il Vice Presidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Allo stesso tempo, mantenne le condizioni iraniane riguardanti Ormuz. L’intervento del giorno successivo non trasforma questo appuntamento in una negoziazione confermata.

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