Iran: i concorsi CENTCOM hanno riferito i preparativi

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Il Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti, CENTCOM, ha chiamato « pure speculation » un rapporto israeliano che annuncia i preparativi per una possibile ripresa delle operazioni contro l’Iran. In una risposta rilasciata il 13 novembre, un funzionario di comando ha indicato che non aveva aggiornamenti sul dispositivo militare degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Il giorno prima, la televisione pubblica israeliana ha riferito, citando un funzionario americano anonimo, che CENTCOM aveva invitato i rappresentanti dell’esercito israeliano presenti negli Stati Uniti a prepararsi per una possibile futura ripresa delle operazioni. I messaggi simili sono stati trasmessi ai paesi del Golfo attraverso i canali di sicurezza.

CENTCOM sfida la storia dei preparativi

Il rapporto riguardava questi presunti messaggi al dispositivo americano nella zona. Si riferiva a circa 200 aerei di rifornimento sparsi tra il Medio Oriente e l’Europa, così come due vettori aerei e l’arrivo previsto di un terzo. Queste cifre e gli orari sono stati avanzati dalla fonte del rapporto, senza conferma dal comando americano.

La risposta del CENTCOM avviene in un periodo di tensioni persistenti intorno all’Iran. Donald Trump aveva dichiarato il 9 novembre che non stava pianificando ulteriori importanti scioperi immediatamente, pur mantenendo il blocco. Il 12 novembre, ha affermato che gli Stati Uniti non avevano bisogno di un accordo con Teheran e ha chiesto a JD Vance di concentrarsi sulle questioni domestiche.

A Gerusalemme, un incontro sulla sicurezza

In Israele, Benjamin Netanyahu ha ricevuto Gadi Eisenkot il 12 novembre per un briefing di sicurezza. Il leader del partito Yashar fu incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare il prossimo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. Netanyahu rimane a capo del governo uscente durante questa transizione.

Secondo una catena israeliana, l’esercito ha detto ai due funzionari che uno sciopero israeliano contro l’Iran non era un’emergenza immediata. Tuttavia, avrebbe sostenuto che Israele avrebbe dovuto partecipare ad un’operazione se Washington avesse deciso di riprendere i suoi attacchi.

Un altro canale ha dato una lettura diversa dalla riunione. Una fonte gli ha detto che le informazioni inviate devono respingere i sospetti di Eisenkot sulle motivazioni di Netanyahu. Non sono stati pubblicati rapporti ufficiali relativi alla valutazione militare dell’Iran.

La transizione politica alimenta il disaccordo

Prima di questo incontro, Eisenkot aveva chiesto al Primo Ministro di astenersi dalle decisioni militari che potevano aspettare fino a quando un governo di Knesset non ebbe l’incarico. Ha messo in guardia contro l’uso delle forze armate in assenza di una minaccia diretta e immediata che richiede una risposta urgente.

Il ministro della Difesa Israele Katz ha respinto l’idea che l’esecutivo deve ottenere il permesso dall’opposizione di agire. Ha assicurato che Netanyahu, Capo dello Staff Eyal Zamir e lui stesso ha condiviso lo stesso apprezzamento della minaccia iraniana e ha lavorato in coordinamento.

L’ufficio del Primo Ministro ha annunciato una riunione del gabinetto di sicurezza per domenica. Eisenkot ha 28 giorni per cercare di formare una coalizione, con la possibilità di richiedere un’estensione di 14 giorni.

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