Colruyt vuole aprire la domenica e festivi i suoi 267 negozi belgi e i punti di ritiro Collect&Go attaccati a loro. Il progetto deve ancora essere negoziato con i rappresentanti del personale. La gestione non dà una data di inizio o un calendario finale nel suo annuncio.

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Il Gruppo Colruyt ha annunciato martedì 24 novembre per aprire i suoi 267 negozi Colruyt Best Price in Belgio la domenica e festivi. Il progetto comprende i punti di pick-up Collect&Go collegati a questi negozi. La gestione deve prima negoziare con i rappresentanti del personale: non ha annunciato alcuna data di inizio o gli orari finali.

Il progetto mira ai negozi Colruyt e ai loro punti di pick-up

L’area annunciata è il marchio Colruyt Best Price, non tutti i negozi del gruppo o tutti i suoi servizi di vendita online. I punti di raccolta indicati sono quelli collegati ai negozi interessati. Per i clienti, l’annuncio non cambia i tempi del loro negozio a partire da questa domenica.

Altri marchi del gruppo hanno già aperture domenicali. Il gruppo ha citato la maggior parte dei suoi Spars e tutti i Oks dal gennaio 2026, così come Delitraiteur e Cru mercati. Questa situazione non significa che le ore future del Colruyt saranno le stesse. L’estensione delle festività pubbliche che il gruppo ha annunciato per OK dal 2027 non costituisce anche un calendario per Colruyt.

Organizzazione del lavoro da negoziare

Il gruppo spiega che vuole adattare i suoi orari ai cambiamenti delle abitudini di corsa. Ha riconosciuto che il progetto avrebbe cambiato l’organizzazione del lavoro in-store e ha annunciato discussioni con le parti sociali nei prossimi mesi.

La SETCA ha risposto lo stesso giorno. Il sindacato afferma che nessuna data di partenza è stata comunicata e contesta l’assenza di un principio di volontariato nella proposta di gestione. Questa obiezione riguarda un progetto, non le disposizioni di un accordo concluso. Le implicazioni per i dipendenti e i nuovi programmi per i clienti rimangono da chiarire.

Archivio fotografico: Colruyt d’Épinois in Binche nell’ottobre 2022. Sharkoist, via Wikimedia Commons. Fotografia incorniciata e titrata,CC BY-SA 4.0.

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