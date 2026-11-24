Dal 28 novembre 2026 al 3 gennaio 2027, la mostra « In Other Hands » occupa due sedi a Beirut. Presentata alla Fondazione Dalloul Art e al Collettivo Artistico Dalloul, le opere riuniscono artisti e artigiani che hanno intrecciato, ricamato o realizzato le loro composizioni tessili.

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Dal 28 novembre 2026 al 3 gennaio 2027, la Fondazione Dalloul Art e l’Amministrazione Collettiva Dalloul « In Other Hands » a Beirut. La mostra, a accesso aperto, lascia spazio agli artigiani il cui lavoro è letto in arazzi, ricami e tappeti, ma raramente sui cartelli.

Dietro la firma, il lavoro del workshop

Un arazzo spesso porta il nome dell’artista che ha disegnato il motivo. La sua transizione dal disegno al tessile dipende, tuttavia, dalle decisioni prese al workshop: scelta di fili, traduzione di colori, ritmo tessitura. Il curatore della mostra, Basel Dalloul, ha raccolto oltre 70 opere di oltre 40 artisti. Il viaggio porta il nome dell’artista più vicino a quello dell’artigiano o del laboratorio, quando conosciuto. ricamo palestinese, tessitura marocchino, arazzi egiziani e opere libanesi mostrano la diversità di queste collaborazioni.

Due arazzi progettati dalle composizioni del pittore libanese Amine El Bacha,L’orizzonteeCaleidoscopio, attesta la sua collaborazione con Antoine Saadé a Ras Beirut negli anni ’80. Il visitatore può osservare che cosa cambia quando una composizione diventa un lavoro intrecciato.

Due posti a Beirut, un ingresso gratuito

La mostra visita laDalloul Art Foundation a KoreitemeDalloul Artist Collective, Stone Garden. Fa parte di Fragmenta N°2, « Qamīs ». La mostra principale di questo programma, Fragmenti di Vestito, si tiene separatamente in Zalka.

Date: da sabato 28 novembre 2026 a domenica 3 gennaio 2027.

da sabato 28 novembre 2026 a domenica 3 gennaio 2027. Apertura weekend (28-29 novembre): dalle 11 alle 19 in entrambe le posizioni.

dalle 11 alle 19 in entrambe le posizioni. Ore regolari: da mercoledì a venerdì dalle 11 alle 19 sabato e domenica dalle 11 alle 17 Chiuso lunedì e martedì.

da mercoledì a venerdì dalle 11 alle 19 sabato e domenica dalle 11 alle 17 Chiuso lunedì e martedì. Vacanze: dalle 11 alle 2 del 24 e 31 dicembre. Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

dalle 11 alle 2 del 24 e 31 dicembre. Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. Entrata:libero.

Informazioni pratiche e piani di accesso sul sito Fragmenta.

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