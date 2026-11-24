Nessun bando di gara, un’opzione esclusiva per Thrive e licenze fino a 96 anni: i documenti del progetto abbandonato ora informano le scelte di Gianni Infantino. Joshua Kushner, fratello del genero di Donald Trump, era di guidare il gruppo degli investitori. Non ci sono prove pubbliche per stabilire un intervento del Presidente degli Stati Uniti.

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Gianni Infantino ha difeso un progetto che avrebbe dato i diritti di competizione FIFA, tra cui la Coppa del Mondo, ad una filiale commerciale fino a 96 anni. Per guidare il gruppo di investitori privati, la FIFA aveva mantenuto Thrive Eternal, il veicolo di Joshua Kushner, fratello del genero di Donald Trump. I documenti rivelati il 23 novembre gettano luce sulla scelta più contestata della FIFA: perché negoziare con un singolo leader, senza un’offerta, sul reddito del mondo per diverse generazioni?

Fondo di Kushner in posizione privilegiata, senza concorrenza

Sulla base dei documenti interni di luglio consultati da Il GuardianoLa FIFA ha giustificato l’assenza di un invito a presentare offerte a causa della particolare natura della transazione. Tuttavia, la sua valutazione di rischio ha indicato che la sua gestione finanziaria non ha avuto accesso diretto ai termini della transazione. Nella sua applicazione alla corte degli Stati Uniti, la UEFA sostiene che Infantino designò unilateralmente Thrive Eternal come capo del gruppo di investitori. Questa e’ la posizione della UEFA, non una trovata in tribunale.

Thrive non era un investitore tra gli altri. In una proposta del 17 luglio, il fondo ha chiesto alla FIFA di astenersi dal negoziare con un altro investitore leader per un anno, o fino a quando la transazione è stata conclusa se è intervenuta prima. Il testo prevedeva anche una compensazione di 250 milioni di dollari se la FIFA non soddisfasse i suoi impegni o stipulava accordi con un concorrente. Queste clausole danno la misura del potere che Thrive stava cercando sulla negoziazione stessa. Poiché il progetto è stato ritirato, non vi è alcuna prova nella prova pubblica che il risarcimento è stato pagato.

Joshua Kushner difese alla fine di agosto un progetto che, secondo lui, avrebbe reso possibile investire di più nelle federazioni meno dotate e nel calcio di base. Questo obiettivo non afferma come la FIFA ha stabilito che Thrive offre le migliori condizioni o perché ha escluso la concorrenza. La UEFA afferma che non intende perseguire Kushner o Thrive: cerca di ottenere documenti e testimonianze.

Sedia per Infantino, diritti impegnati fino a 96 anni

Lo scenario del 18 luglio prevedeva che la FIFA avrebbe mantenuto il 51% del capitale della filiale e che la società avrebbe sfruttato i diritti in un periodo di 12 anni rinnovabile fino a un limite di 96 anni. Una maggioranza della capitale avrebbe lasciato la FIFA con il controllo della società. Non avrebbe restituito i diritti alla federazione ad ogni cambiamento di presidente o impedito agli investitori di ottenere la loro quota di reddito. La durata prevista avrebbe dato le condizioni negoziate nel 2026 effetti ben oltre il mandato di Infantino.

I 20 miliardi di dollari significavano il valore di partenza della filiale, non il prezzo di una vendita a Kushner. La UEFA descrive un aumento di circa 4,2 miliardi di dollari per tutti gli investitori esterni, rispetto al 20% circa del capitale nello scenario che presenta. Non c’è modo di assegnare il 49% a Kushner: questa cifra corrisponde al saldo teorico lasciato dalla partecipazione minima della FIFA del 51%.

La proposta di Thrive riserva anche fino al 5% del capitale, su base completamente diluita, per un meccanismo di autointeresse della gestione della futura società. Secondo i documenti riportati, Infantino doveva presiedere il suo consiglio di amministrazione. FIFA sostiene che i suoi funzionari non sarebbero stati idonei per il regime e che Infantino non avrebbe ricevuto alcun compenso aggiuntivo per tale sede. Nessun beneficio personale o pagamento è stabilito. Resta la questione della governance: la stessa presidenza che ha portato il progetto era quella di occupare il primo posto nel consiglio dell’azienda responsabile della realizzazione.

Trump, dall’organizzazione del Campionato del Mondo al premio assegnato da Infantino

Joshua Kushner è il fratello di Jared Kushner, marito di Ivanka Trump. Il rapporto tra Infantino e il presidente americano è pubblico e documentato oltre tale rapporto. Nel marzo 2025 Donald Trump fondò una task force della Casa Bianca sotto la sua presidenza per coordinare i preparativi americani per le due Coppa del Mondo FIFA, i Club nel 2025 e le selezioni nel 2026. Infantino ha partecipato al suo primo incontro. Questa cooperazione faceva parte dell’organizzazione dei tornei.

Il presidente della FIFA è andato oltre il 5 dicembre 2025: durante il sorteggio al Kennedy Center di Washington, D.C., ha presentato Donald Trump con il primo FIFA Peace Prize. La ONG FairSquare ha fatto riferimento alla questione al comitato etico della Federazione, chiedendo, tra l’altro, di esaminare chi aveva deciso di creare e premiare il premio, in considerazione del dovere di neutralità politica. Nel mese di ottobre 2026, il Consiglio FIFA ha nominato una commissione per valutare questo premio. Questo approccio è diverso dal contenzioso commerciale. Nessun documento pubblico stabilisce che Trump o Jared Kushner hanno negoziato la transazione, imposto Thrive o beneficiato del progetto.

Le scuse di Infantino non terminano le richieste di trasparenza

Infantino ha annunciato l’abbandono della FIFA Forward Enterprise il 31 luglio e poi si è scusato con il Consiglio il 15 ottobre per il modo in cui il progetto è stato condotto e presentato. FIFA ha annunciato un gruppo di lavoro sul suo governo. La UEFA richiede una revisione esterna indipendente e cerca di ottenere dagli Stati Uniti una base per una possibile procedura in Svizzera.

Il 12 novembre, il giudice federale Jeannette A. Vargas ha negato a due entità FIFA statunitensi il diritto di intervenire nei casi Thrive e JPMorgan. La loro richiesta di revisione del 19 novembre nel caso JPMorgan non modifica la portata dell’ordine: non pregiudica l’accesso della UEFA alle mostre sui meriti o sulla responsabilità di nessuno. Il ritiro del progetto ha impedito il trasferimento dei diritti. Non ha risposto a domande sulla selezione di Thrive, le informazioni fornite al Consiglio prima dei negoziati, o le garanzie che avrebbero protetto le federazioni nel tempo.

Archivio Foto: Gianni Infantino al Palazzo di Planalto, Brasília, 26 gennaio 2026, al di fuori delle trattative FIFA-Thrive. Ricardo Stuckert / Presidenza del Brasile, via Wikimedia Commons. Fotografia incorniciata e vestita; adattamento sotto CC BY-SA 4.0.

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