Virginia e Oregon hanno presentato due azioni civili contro SpaceX, X e le aziende che sviluppano Grok. Il Procuratore Generale ritiene che le aziende abbiano ingannato gli utenti circa l’efficacia delle protezioni contro le immagini sessuali create senza il consenso. SpaceX Super Intelligence condanna questi contenuti. I tribunali non hanno deciso.

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Il procuratore generale della Virginia e dell’Oregon ha presentato due reclami civili contro SpaceX, X e Grok entità di sviluppo lunedì 23 novembre. Essi li accusano di aver presentato lo strumento come sicuro quando avrebbe generato e diffuso immagini sessuali di persone senza il loro consenso, compresi i minori. Le accuse non sono state decise dai tribunali.

Gli Stati sfidano le promesse di sicurezza di Grok

L’avvocato generale di Virginie, Jay Jones, ha presentato un caso con il tribunale del circuito di Richmond. La sua controparte dell’Oregon, Dan Rayfield, ha presentato la sua denuncia alla Multnomah County Circuit Court. Le procedure sono separate, anche se entrambi gli uffici hanno coordinato il loro approccio. Questi includono garanzie al pubblico sulla protezione contro la creazione e la diffusione di immagini nocive.

Il dossier non riguarda solo gli atti degli utenti. Le autorità accusano anche le aziende di avere integrato la generazione di immagini in un social network dove i risultati potrebbero circolare, senza le garanzie che hanno sostenuto di aver fornito. Virginia cita una stima del Center for Countering Digital Hate: circa tre milioni di immagini sessualmente generate e pubblicate su X tra il 29 dicembre 2025 e l’8 gennaio 2026. Questa cifra è una stima citata nel fascicolo per questo periodo, non un conteggio giudiziario delle vittime o una classificazione criminale di ogni immagine.

SpaceX Super Intelligence condanna il contenuto in questione

Nella sua risposta pubblica, SpaceX Super Intelligence ha dichiarato che i contenuti sessuali che coinvolgono minori, reali o generati, non avevano posto in X o Grok. La società ha anche condannato le immagini esplicite di persone reali prodotte senza il loro consenso. Nelle sue informazioni finanziarie depositate con il regolatore degli Stati Uniti, SpaceX aveva già riferito che aveva ricevuto avviso da Virginia in ottobre delle garanzie annunciate per Grok.

I procuratori chiedono ulteriori protezioni per i consumatori. In Europa, la Commissione ha aperto un’indagine separata a gennaio su come X ha valutato e limitato i rischi associati alla distribuzione di Grok sulla sua piattaforma. Questa procedura rientra nel Regolamento Europeo dei Servizi Digitali; non determina l’esito dei procedimenti civili a Richmond e nella contea di Multnomah.

Archivio fotografico: Elon Musk ad un evento in National Harbor, Maryland, 2025. Gage Skidmore, via Wikimedia Commons. Fotografia incorniciata e titrata,CC BY-SA 3.0.

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