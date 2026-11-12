Il boicottaggio di Israele: Che cosa dice la legge del 1955

La colonna di Salah Machnuk rilancia il dibattito sul boicottaggio di Israele. L’articolo 1 della legge del 1955 va oltre le transazioni commerciali. Il confronto tra la sua interpretazione, il testo giuridico e l’analisi dell’avvocato Jad Tohmé, senza pregiudizio alla qualifica giurisdizionale di un particolare contatto politico o mediatico.

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La legge libanese del 1955 sul boicottaggio di Israele copre solo scambi economici? Nella sua rubrica pubblicata l’11 novembreNida Al-WatanSalah Machnuk difende questa lettura e sfida il suo uso contro le comunicazioni politiche o media. Tuttavia, il testo giuridico contiene una formula più ampia delle transazioni commerciali e finanziarie da solo. Tra l’obiettivo economico iniziale, l’elaborazione del divieto e la sua attuazione, il dibattito merita una lettura precisa.

La tesi di Salah Machnuk

A pagina 3 del giornale, Machnouk distingue il giudizio politico sul contatto con gli israeliani dalla sua caratterizzazione criminale. Esso ritiene che una comunicazione senza assistenza all’intelligence o una relazione commerciale non rientra di per sé nel divieto. Il suo ragionamento si basa sulle ragioni economiche del testo, diversi articoli sulle merci e l’attaccamento dell’ufficio boicottaggio al Ministero dell’Economia.

Favorisce quindi un’interpretazione restrittiva piuttosto che una campagna di abrogazione immediata, che considera politicamente controproducente. Questo è un argomento di cronista, non una decisione giudiziaria. La sua posizione non è sufficiente per stabilire la legalità di un’intervista, una riunione o una negoziazione.

Articolo 1 non si ferma agli scambi

Thelegge del 23 giugno 1955riprodotto dal Centro d’informazione legale dell’Università libanese, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 giugno. La sua motivazione invoca giustamente il blocco economico e la necessità di organizzare responsabilità e sanzioni relative al boicottaggio.

Maarticolo 1vieta accordi conclusi direttamente o tramite intermediario con persone o organismi residenti in Israele, della sua nazionalità o di agire per suo conto o per suo interesse, dove il loro oggetto si riferisce a commerciale, finanziario o, in traduzione, « qualsiasi altra transazione, qualunque sia la sua natura ».

Quest’ultima forma fa parte del testo. La lettura documentale non può quindi fermarsi alle prime due categorie. Al contrario, questa constatazione non risolve solo ciò che costituisce un accordo o una transazione in una situazione concreta. Il campo di applicazione delle parole utilizzate e gli elementi di una possibile infrazione rimangono questioni di interpretazione giuridica.

Una lettura legale diversa

Interrogato il 13 maggio 2026Al-Araby Al-Jadeedin un articolo sui rapporti tra i media libanesi e gli interlocutori israeliani, l’avvocato Jad Tohmé, professore all’Università libanese, presenta un quadro più ampio. Esso collega questa questione alla legge del 1955 e anche alle disposizioni del codice penale in materia di relazioni con il nemico. Secondo la sua analisi, la pratica giudiziaria non è limitata al commercio.

Tohmé, tuttavia, descrive una difficoltà di qualifica: distinguere l’esercizio della libertà di espressione e la professione di giornalista da condotta che può essere considerata come cooperazione vietata. In particolare, ha sottolineato la questione del vantaggio diretto o indiretto che Israele potrebbe derivare da uno scambio o dal suo uso. Questa analisi, prima della cronaca di Machnuk, non è una risposta ad esso o un giudizio su tutte le interviste.

Un ufficio economico, un dibattito più ampio

La presentazione ufficiale dellaboicottaggio presso il Ministero dell’Economiaconferma la sua connessione amministrativa e le sue missioni di monitoraggio. Ha anche fatto riferimento al trasferimento di reati alla giustizia militare. L’esistenza di un’amministrazione economica informa l’organizzazione del regime; non sostituisce la lettura delle sue disposizioni.

Tre livelli devono quindi rimanere distinti: il parere sull’adeguatezza del boicottaggio, la portata del testo attuale e la qualificazione di un atto particolare. La colonna di Machnuk rilancia il primo dibattito e propone una risposta al secondo. Il terzo richiede fatti accertati e un’analisi legale specifica del file. Nessun verdetto generale sui contatti politici o giornalistici può essere dedotto da questa sola controversia.

Illustrazione: Beirut, fotografia di Jo Kassis / Pexels. Nessun evento di corte rappresentato.

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