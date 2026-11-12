Beni pubblici: rimborso reinvestire in Libano

La proprietà pubblica in Libano non costituisce una riserva di dollari immediatamente disponibili per rimborsare i depositanti. Gli studi AUB hanno fatto luce sui limiti delle valutazioni avanzate e sui rischi del trasferimento di risorse senza recupero. Al di là delle divestiture, la sfida è quella di restituire i loro soldi ai risparmiatori mentre promuovono il reinvestimento volontario nelle aziende, con diritti protetti, governance indipendente e controlli temporanei che non bloccano il commercio necessario per la produzione.

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Il Libano non emergerà dalla sua crisi bancaria sostituendo i depositi bloccati con la promessa di vendere la sua terra. Gli studi sui beni pubblici in Libano riducono le valutazioni politiche a importi molto più limitati, senza garantire la loro conversione in dollari disponibili. Il vero problema va quindi oltre la restituzione: come restituire i loro soldi ai depositanti mentre ricostruiscono il finanziamento delle imprese, piuttosto che organizzare un nuovo deflusso di capitale?

Le proposte di Farid Boustani, che si riferiscono in particolare alla mobilitazione del patrimonio immobiliare pubblico, hanno rilanciato un problema che era sorto dall’inizio del crollo bancario. Può uno stato con imprese, terreni e infrastrutture utilizzare questa ricchezza per risolvere gli impegni del suo sistema finanziario? È possibile un contributo. Ma il suo valore, la sua tempistica e i suoi beneficiari devono essere stabiliti. Soprattutto, un rimborso che bilancia un debito non crea automaticamente le condizioni di recupero.

Il paese può perdere un bene e vedere le valute ottenute in cambio. Può anche restituire fondi alle famiglie che li spendono localmente, o agli imprenditori che li investono. Queste traiettorie non hanno le stesse conseguenze. La loro distribuzione dipenderà dalla fiducia, dalle regole di restituzione e dalle reali opportunità di finanziamento. Attualmente non vi è alcun importo documentato per presentare la perdita di tutti gli importi rimborsati come fatto acquisito.

Beni pubblici in Libano: i limiti dei miliardi annunciati

Una ricerca risponde direttamente alla promessa di un patrimonio capace di riempire le perdite. Albert Kostanian, economista e ospite di Vision 2030, diretto per l’Istituto Issam Farès dell’Università americana di Beirut il rapporto del gennaio 2021 « Privatizzazione dei beni pubblici libanesi: No Miracle Solution to the Crisis ».

Le sue stime hanno messo i beni studiati, escluse le concessioni, tra $11,660 e $21,520 miliardi. I ricavi lordo di un programma di disinvestimento sono stati significativamente inferiori: tra i 5.880 e i 13.365 miliardi sotto gli scenari. Una riserva cambia la lettura di queste cifre: il rapporto ha usato il tasso di £ 1.507.5 per dollaro e ha dichiarato che dovrebbero essere ampiamente considerati come dollari bancari locali. Pertanto non costituiscono una stima corrente in dollari freschi o il prodotto garantito di una vendita.

Questo lavoro contraddice l’idea di un corpo immediatamente mobilizzabile. Non dimostrano che ogni trama sarebbe sopravvalutata oggi. Valutazioni politiche globali, il valore di determinati beni e ricavi realizzabili sono tre oggetti diversi. Le cifre del 2021 non possono essere presentate come prezzo di vendita nel 2026.

Un edificio può aver guadagnato valore in un quartiere e valore perso altrove. Una società può migliorare le proprie entrate, richiedendo nuovi investimenti. Il prezzo ottenuto dipenderà anche dalla concorrenza tra gli acquirenti, i diritti trasferiti e il rischio accettato. Un importo nazionale aggiornato richiede competenze e conti recenti. Non deriva da una moltiplicazione uniforme per ammortamento monetario.

La ricchezza non è ancora verificabile

Il rapporto di gennaio 2026 « Lebanons State-Owned Enterprises: What We Know About Them », di Sami Geadah, Sarah Borgi e Nizar Bou Karroum, fornisce un inventario istituzionale ed economico. Non propone una nuova valutazione consolidata. Gli autori descrivono informazioni finanziarie frammentate, con diversi anni di dati per diverse aziende. Questo limite vieta la presentazione di un totale a seguito di un bilancio pubblico uniforme e recente.

Il documento distingue anche gli interessi statali, quelli della Banca del Libano e i diversi sistemi di tesoreria terrestre. Questa distinzione vale per il rimborso. Il titolare del bene, il debitore del reclamo e l’istituzione responsabile del pagamento non sono necessariamente gli stessi. La loro appartenenza alla sfera pubblica non è sufficiente a rendere intercambiabili tutte le risorse.

Prima di promettere una distribuzione, è necessario identificare la proprietà, il suo proprietario legale, i diritti degli occupanti e qualsiasi tassa. È quindi necessario determinare quale importo sarebbe effettivamente andare all’organismo responsabile dei rimborsi. Una quota di minoranza non vale l’intera impresa. Un valore immobiliare può già essere incluso nel valore di un’azienda. L’aggiunta di entrambi senza ritrattamento avrebbe gonfiato artificialmente la ricchezza.

Né i profitti futuri dovrebbero essere contati due volte. Se il prezzo di una società si basa sui ricavi previsti, la comunità non può presentare simultaneamente questo premio e tutti gli stessi ricavi di due nuove risorse. Dopo la vendita, il loro beneficiario cambia. Una quota può tornare al bilancio attraverso la tassa, ma non ammonta ai profitti precedentemente attaccati alla proprietà.

Il fondo di rimborso non crea valute

La proposta di May 2020 Bank Association illustra questa difficoltà. Il suo « contributo al governo libanese » prevedeva un Fondo di Rifinanziamento di 40 miliardi di dollari. Si trattava di emettere titoli a lungo termine alla BDL in accordo del debito pubblico corrispondente. Non si trattava quindi di vendere immediatamente tutte le merci al settore privato.

Ma spostare i beni in una struttura non li rende liquidi. L’importo immesso sui titoli dipende dalle risorse per garantire il pagamento. Se questi sono insufficienti o arrivano più tardi, il titolare ha un debito lungo e rischioso, non l’equivalente di un dollaro disponibile. Il documento LBA ha anche dichiarato che le sue informazioni non erano state verificate in modo indipendente o verificate.

Un obbligo di asset-backed può organizzare un ritorno nel tempo. Essa deve poi essere presentata per quello che è: uno strumento con maturità, rischio e diritti specifici. Se un depositante deve rivenderlo rapidamente per pagare per la cura, il prezzo offerto può essere inferiore al suo valore nominale. La perdita appare come uno sconto, anche quando non viene annunciata alcuna riduzione nominale del deposito.

La possibilità di negoziare il titolo non rimuove questo problema. Permette di uscire prima, ad un prezzo di mercato. Un meccanismo credibile deve pubblicare flussi attesi, priorità di pagamento, tasse e presupposti di valutazione. Deve anche mostrare cosa succede se i ricavi diminuiscono. Senza questi elementi, la negoziabilità trasforma una promessa opaca in un rischio trasferibile.

Non tutte le terre sono trasferibili o disponibili

Il rapporto « Legislativo e Amministrativo Terra e Diritti di Proprietà Quadro: Libano », pubblicato da UN-Habitat e Global Land Tool Network nel 2024, documenta lacune catastrali e diversità dei diritti. In particolare, distingue tra il pubblico e il dominio privato dello Stato. Le inadeguatezze nella registrazione e nella designazione dei proprietari complicano un inventario affidabile. Così, un’area annunciata da sé non permette il calcolo di un prodotto di vendita.

La terra di un’infrastruttura operativa non è una riserva di terra libera. La sua disposizione può richiedere una riorganizzazione del servizio, del lavoro o del risanamento. Il reddito di vendita deve essere paragonato alle spese sostenute. Vendere un edificio amministrativo e poi affittarlo non produce lo stesso guadagno duraturo di assegnare un pacco inutilizzato senza un servizio pubblico prevedibile.

La destinazione autorizzata cambia anche il valore. L’uso agricolo, la facilità, l’accesso inadeguato o i vincoli ambientali possono limitare i progetti. Alzarli a massimizzare un prezzo sarebbe una decisione di pianificazione, con i suoi beneficiari e costi. Un aumento teorico del valore non esente quindi dall’esame di acqua, reti, trasporti e usi collettivi.

Infine, il tasso di trasferimento Ã ̈ importante. Il prezzo di una piccola transazione non può essere applicato senza cautela a un programma massiccio. Un venditore che mette molti beni sul mercato può ridurre il suo potere di contrattazione. Rischi inoltre di selezionare gli acquirenti in base alla loro disponibilità immediata in valuta estera, piuttosto che sulla qualità del loro progetto. Trasparenza e concorrenza non sono aggiunte formalità dopo la valutazione: influenzano il prezzo ottenuto.

Il rimborso può finanziare un nuovo deflusso di capitale

Supponiamo che un incarico guadagni effettivamente dollari freschi. Se i depositanti ricevono questi dollari e poi li trasferiscono a conti esterni, il debito a loro diminuisce. Questo risultato ha un valore reale per quelli rimborsati. Ma solo non ripristina il finanziamento delle imprese libanesi. Il paese ha trasferito un bene senza necessariamente mantenere una capacità finanziaria produttiva in cambio.

Due circuiti devono essere distinti. Un acquirente estero porta nuove valute, alcune delle quali possono tornare dopo la distribuzione. Un acquirente residente può utilizzare i dollari già presenti nell’economia. In questo secondo caso, l’operazione riassegna prima una risorsa esistente. L’importo della vendita non corrisponde automaticamente ad altri finanziamenti esterni.

Il ricorrente che trasferisce i suoi risparmi non commette tuttavia un errore economico o morale. Dopo anni di restrizioni, la ricerca della sicurezza è razionale. Le spese di una famiglia che vive al di fuori del Libano possono anche spiegare questi trasferimenti. Una politica pubblica non può chiedere alle vittime della crisi di ripristinare solo la fiducia distrutta dalle istituzioni.

La risposta deve quindi riguardare le condizioni di reinvestimento. Un risparmiatore esiterà a riposizionare i suoi fondi se i conti rimangono opachi, cambiando regole e uscita incerta. L’alta retribuzione non corregge questi difetti. Può anche mascherare un rischio aggiuntivo. La credibilità del diritto di recesso e la risoluzione delle controversie sono importanti quanto il tasso proposto.

Mantenere il valore produttivo, non bloccare i dollari

Un trasferimento esterno può finanziare una macchina installata in una fabbrica libanese. Può acquistare apparecchiature energetiche, software o materie prime per l’esportazione. Prevenire tutti i pagamenti internazionali per conto del mantenimento dei fondi nel paese sarebbe anche bloccare tali investimenti. Il confine tra finanziamento produttivo e volo non corrisponde semplicemente ai movimenti di valuta estera.

Al contrario, i soldi localmente detenuti possono rimanere in una cassaforte, alimentare una transazione speculativa terra o circolare tra le società correlate senza creare nuova produzione. La posizione del dollaro non fornisce informazioni sufficienti sulla sua utilità economica. L’obiettivo deve essere la capacità di produrre, utilizzare e generare ricavi sostenibili.

Questo approccio richiede un esame del progetto finanziato. Quante monete consuma inizialmente? Quali ricavi o risparmi possono generare dopo? Su quale orizzonte? Le attrezzature importate possono migliorare l’equilibrio esterno dopo diversi anni, ma questo miglioramento non è garantito. Le previsioni devono includere manutenzione, rinnovo, energia e opportunità. L’etichetta « produttiva » non sostituisce un business plan.

Il contesto rafforza questo requisito. Nel suo monitoraggio economico pubblicato nell’agosto 2026, la Banca Mondiale prevede una contrazione del 6.4 per cento per l’anno, dopo la revisione della crescita dal 2025 al 4,2 per cento. I danni infrastrutturali e le interruzioni all’attività influiscono sui progetti. Queste cifre descrivono l’ambiente macroeconomico; non danno il ritorno su un investimento o lo sconto su un particolare asset.

Tre circuiti, tre effetti economici

Vendita e trasferimento a un account esterno: il reclamo è ridotto senza finanziamento produttivo locale automatico.

il reclamo è ridotto senza finanziamento produttivo locale automatico. Rimborso e investimenti volontari: le imprese possono ricevere capitali, soggetti a progetti e garanzie di governance valide.

le imprese possono ricevere capitali, soggetti a progetti e garanzie di governance valide. Acquisto di macchinari all’estero:le monete escono, ma una capacità produttiva può essere creata in Libano.

Lettura di possibili meccanismi, previsioni non costose dei movimenti di capitali.

Un rimborso protetto, quindi un’opzione di investimento

Un accordo coerente potrebbe separare due decisioni. Il primo riguarda il diritto al rimborso, come stabilito nella ristrutturazione bancaria. La seconda riguarda l’uso volontario di una parte delle somme recuperate. La fusione sarebbe una condizione di rimborso dopo l’accettazione di un nuovo rischio. Il richiedente non deve scoprire che il suo vecchio blocco ha semplicemente cambiato il suo nome.

Una tranche liquida deve soddisfare esigenze immediate, in particolare per piccoli depositanti e situazioni sociali urgenti. La sua quantità e la sua tempistica richiedono fondi identificati. Senza un bilancio consolidato delle risorse, non è possibile fissare una soglia di rimborso credibile. Una promessa generosa ma non finanziata ripeterebbe gli impegni che il sistema non è già in grado di adempiere.

A parte questo rimborso, potrebbe essere proposto un’opzione di reinvestimento. Dovrebbe spiegare la durata, i rischi, i costi e le condizioni di uscita. Il richiedente potrebbe scegliere di commettere solo una frazione dei suoi fondi. Un investimento azionario, un prestito a una società e una quota di fondi non hanno gli stessi diritti. Nessuno dovrebbe essere presentato come un deposito sicuro se non legalmente e finanziariamente.

Gli incentivi possono incoraggiare questa scelta senza renderla obbligatoria. Cofinanziamento indipendente, può essere considerata una riduzione di alcune tasse o un vantaggio fiscale coperto. Il loro costo deve comparire nel bilancio ed essere confrontato con l’effettivo investimento supplementare. Sottosidizzare un’operazione che avrebbe avuto luogo in ogni caso avrebbe mobilitato le risorse pubbliche senza migliorare il recupero.

Un ritorno promesso non vale il rimborso

Un errore sarebbe quello di confrontare un rimborso immediato al valore nominale di un investimento lungo. Ricevi cento dollari disponibili oggi non ammonta a una promessa di cento dollari in dieci anni. L’attesa ha un costo, più il rischio di non pagamento e tasse. Anche senza una riduzione dell’importo iscritto, le due passività non hanno lo stesso valore economico.

Tale differenza deve essere riflessa nei documenti presentati ai candidati. Un investimento volontario può giustificare un ritorno più atteso, ma questo ritorno non è guadagnato. Un progetto può fallire, contrarre o aumentare i costi. Conservare i diritti significa rendere visibili queste opportunità, senza nascondere il rischio dietro un obiettivo nazionale innegabile.

Anche la liquidità deve essere organizzata in modo realistico. Finanziamento di una fabbrica richiede diversi anni; promettendo a tutti gli investitori un’uscita immediata espone il veicolo a un errore tra le sue attività e passività. Le adeguate maturità, una riserva di liquidità e le regole di immersione note possono ridurre questo rischio. Non devono essere scoperti al momento in cui il richiedente chiede i suoi soldi.

Per una famiglia, gli investimenti diversificanti possono essere prudenti. Per il paese, concentrare tutti i risparmi restituiti su alcuni grandi progetti creerebbe una nuova fragilità. Il finanziamento delle piccole e medie imprese merita il suo posto, con un’analisi del rischio proporzionale alla loro dimensione e senza abbassare i requisiti di trasparenza.

Controlli temporanei, con uscita annunciata

Il controllo del capitale può proteggere un programma di rimborso da un forte deflusso di risorse. Non garantisce il loro investimento produttivo. Nella sua dichiarazione del 23 marzo 2023 sul Libano, il FMI ha raccomandato controlli temporanei in una strategia che includeva la ristrutturazione e l’unificazione dello scambio estero. L’obiettivo era quello di proteggere le valute disponibili e rendere più equa il trattamento dei depositanti.

La dottrina del Fondo, stabilita nella nota operativa del 2023 dicembre, ammette un ruolo temporaneo di restrizioni all’uscita durante una crisi o una crisi imminente. Non li presenta come un sostituto della riforma. Questa distinzione preclude la trasformazione di una misura di emergenza in un blocco sostenibile dei risparmi per investimenti designati politicamente.

Per essere credibile, uno schema libanese dovrebbe essere basato su una legge chiara, soffitti pubblici, regole comuni e rimedi. Le eccezioni per la cura, gli studi o le esigenze aziendali devono essere definite e verificabili. Le persone con accesso politico non devono essere in grado di aggirare le restrizioni imposte agli altri.

Una clausola di revisione e un programma di sollevamento condizionale sono essenziali. La trasparenza dovrebbe coprire gli importi consentiti e le ragioni, proteggendo i dati personali. Le misure troppo ampie possono scoraggiare nuovi input, spingere verso i contanti e promuovere canali informali. La protezione temporanea delle risorse dovrebbe quindi essere valutata con i propri costi.

Reinvestire senza ricostruire il capitalismo della connivenza

Un veicolo destinato a finanziare le imprese non deve diventare un fondo per i migliori gruppi collegati. La selezione deve essere gestita professionalmente, con richieste di progetti, criteri pubblicati e controllo dei proprietari benefici. I rapporti tra dirigenti, banche, promotori e funzionari pubblici devono essere dichiarati. Le transazioni con parti correlate richiedono un controllo approfondito.

Le attività del veicolo devono essere separate da quelle del gestore. Conti controllati, una valutazione adeguata e indipendente limiterebbe la possibilità di occultamento. I costi devono rimanere leggibili. Una commissione di gestione calcolata su valutazioni inverificabili potrebbe arricchire l’intermediario mentre i risparmiatori non ricevono alcun reddito.

Il promotore del progetto deve anche impegnare fondi propri e sostenere una parte efficace del rischio. Mobilitare solo le pretese dei depositanti per finanziare una società lascerebbe quest’ultima esposta una seconda volta. Il cofinanziamento in capitale fresco aiuta a distinguere un nuovo investimento da un semplice spostamento di vecchie perdite.

Le garanzie pubbliche richiedono la stessa disciplina. Una garanzia gratuita e completa può nuovamente trasferire le perdite al contribuente. Il suo massimale, il prezzo, le condizioni di attivazione e gli impegni potenziali devono essere pubblicati. Il progetto mantiene quindi un reale rischio economico, valutato prima dell’investimento piuttosto che scoperto dopo una nuova crisi.

I settori devono essere selezionati in base ai loro risultati

Agroindustria, servizi esportabili, efficienza energetica e riabilitazione attrezzature possono offrire opportunità. Ma nessuna categoria è redditizia per definizione. Un’unità di lavorazione agricola dipende dalla fornitura, dalla catena a freddo e dall’accesso al mercato. L’attività digitale dipende in particolare da competenze, elettricità e comunicazioni affidabili.

Il finanziamento deve soddisfare esigenze identificate come gli investimenti materiali, il capitale di lavoro, la certificazione o l’accesso commerciale. L’acquisto di una società esistente deve essere distinto dal finanziamento di nuove capacità. La prima operazione può migliorare la gestione; non costituisce automaticamente un ulteriore investimento nella produzione.

I ricavi previsti dovrebbero essere esaminati al netto degli input importati. Un’azienda esportatrice può anche importare gran parte del suo valore di produzione. Al contrario, l’attività interna orientata può salvare lo scambio estero sostituendo un’importazione in modo competitivo. La protezione sostenibile di un produttore inefficiente renderebbe la differenza di retribuzione ai consumatori.

La misurazione dei risultati deve infine integrare la sopravvivenza dei progetti e la qualità del lavoro. Il numero di file approvati non dimostra il successo. I prelievi, i difetti, i rimborsi, i nuovi guadagni di capitale e di produttività devono essere monitorati. Una valutazione indipendente fermerebbe dispositivi inefficaci piuttosto che prolungare le loro perdite.

Le banche devono ricominciare a finanziare l’economia

Il reinvestimento non può aggirare la ristrutturazione bancaria a tempo indeterminato. Un’economia produttiva ha bisogno di pagamenti affidabili, crediti e intermediari che possono valutare i rischi. Nel settembre 2026, il FMI ha ricordato che gli azionisti e i creditori subordinati devono assorbire le perdite prima dei depositanti. Ha inoltre chiesto che i rimborsi rimangano compatibili con la fattibilità delle banche e la sostenibilità del debito pubblico.

Queste condizioni impediscono alla ricchezza pubblica di essere trattata come il primo e unico pagatore. Una vendita può contribuire ad una regolamentazione specifica; non deve conservare artificialmente il valore di un stabilimento insolvente. Il dispositivo deve mostrare chi riceve i fondi e quali obblighi sono spenti. I soldi per i clienti non dovrebbero essere persi in un miglioramento contabile senza pagamento efficace.

La fiducia tornerà meno attraverso un’ingiunzione per investire in Libano che attraverso la prova che le regole sono cambiate. Per ogni meccanismo proposto, i candidati devono essere in grado di leggere un bilancio di apertura, un programma finanziato, i loro rischi rimanenti e le loro possibilità di appello. Per ogni bene pubblico mobilitato, i cittadini devono conoscere il valore netto ottenuto e il reddito abbandonato.

Il prossimo piano credibile dovrà quindi pubblicare due conti distinti: quello dei crediti effettivamente rimborsati e quello dei nuovi finanziamenti diretti alla produzione. Senza questa separazione, un trasferimento di beni può essere presentato come stimolo quando ha spostato solo la perdita, il suo beneficiario o la sua maturità.

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