Interferenze russe: sanzioni UE SDA e NoName

Il Consiglio dell’Unione europea annuncia nuove sanzioni contro 30 persone e due entità, tra cui l’Agenzia per il Design Sociale e NoName057(16). La Francia è uno degli obiettivi delle campagne descritte dalle autorità europee. La decisione combina la risposta alle manipolazioni delle informazioni e il dispositivo contro gli attacchi informatici. Essa impone restrizioni finanziarie, mentre le precedenti misure britanniche contro la SDA e l’operazione di polizia di Eastwood hanno fatto luce sulle attività attribuite alle due organizzazioni, senza confondere sanzioni amministrative con con con convinzioni criminali.

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Il 16 novembre 2026 l’Unione europea annunciò sanzioni contro 30 individui e due entità per la manipolazione di informazioni e cyberattacchi russi. Gli obiettivi del Consiglio includono Social Design Agency, una società di Mosca, e il collettivo russo NoName057(16). La Francia è uno dei paesi presi di mira dalle campagne di interferenza descritte in questa decisione.

Il Consiglio presenta queste misure come risposta alla destabilizzazione delle imprese europee. Egli accusa Social Design Agency, o SDA, di condurre operazioni finanziate e supervisionate dall’amministrazione presidenziale russa. Ha citato le elezioni europee del 2024, così come le campagne che mirano alla Francia e alla Germania.

Ventiquattro dipendenti SDA sono tra le persone designate. Il Consiglio nominò anche Vitaly Eliseev, Petr Marchenko, Yurii Podoliaka e Chay Bowes. Li rimprovera per aver diffuso storie che legittimano la guerra russa contro l’Ucraina. Questa presentazione non è un elenco esaustivo di persone sanzionate.

Sanzioni europee contro le interferenze russe

La decisione riunisce due strumenti distinti. La prima riguarda le attività destabilizzanti attribuite alla Russia. Il secondo risponde agli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri. Questa distinzione determina gli elenchi legali utilizzati, anche se gli obiettivi politici sono allineati.

Il quadro contro le attività destabilizzanti risale all’8 ottobre 2024. Esso consente alle persone e alle organizzazioni coinvolte in azioni che minacciano la sicurezza, l’indipendenza o le istituzioni democratiche di essere mirate. Esso comprende interferenze elettorali, sabotaggi e campagne disinformazione coordinate.

Il 20 maggio 2025 l’Unione ha prorogato questo regime. Esso può ora coprire alcuni beni fisici relativi alle attività destabilizzanti, comprese le navi, gli aerei o le infrastrutture di comunicazione. Le transazioni in istituti finanziari e fornitori di servizi criptoattivi possono anche rientrare nel suo ambito di applicazione. Il regime è stato prorogato fino al 9 ottobre 2027.

Questa architettura spiega perché un’agenzia di comunicazione può essere soggetta a sanzioni paragonabili a quelle di altri operatori. La ragione data non è semplicemente un parere favorevole di Mosca. Riguarda la presunta partecipazione alle operazioni organizzate di interferenze. Le accuse devono rimanere attribuite alle autorità che li fanno.

SDA, una rete già mirata da Londra

La società di Mosca era già soggetta a misure del Regno Unito. In una presentazione aggiornata il 13 luglio 2026, il governo britannico ha ricordato la sua designazione nell’ottobre 2024. Londra gli attribuiva la rete Doppelgänger, che usurpava la comparsa di siti informativi per trasmettere contenuti favorevoli al Cremlino.

Il meccanismo descritto si basa su siti clonati, documenti fabbricati e conti coordinati. Esso mira a dare un’operazione di influenza la comparsa di informazioni da diversi attori indipendenti. Il governo britannico sostiene che SDA lavora con Structura e riceve istruzioni e finanziamenti diretti russi.

Questi elementi costituiscono un precedente istituzionale per il dossier europeo del 16 novembre. Non devono essere presentati come nuove scoperte del giorno. In particolare, l’11 maggio 2026 il Regno Unito annunciò sanzioni contro 49 dipendenti della SDA. Tuttavia, le liste britanniche ed europee rimangono decisioni separate. I loro numeri non si sommano per stabilire un certo numero di persone separate.

NoName: Disrupt access to services

NoName057(16) è l’altra entità annunciata nel nuovo dispositivo. Il Consiglio lo accusa di negare gli attacchi di servizio contro enti pubblici e imprese. Ha parlato di energia, finanza, trasporti, acqua e attori politici. L’annuncio del 16 novembre riguarda la sanzione, non la scoperta di un singolo attacco in quel giorno.

Una negazione di servizio distribuita, o DDoS, mira a rendere un servizio non disponibile saturandolo con richieste. Può impedire agli utenti di accedere a un portale amministrativo o a una piattaforma commerciale. Solo non dimostra un furto di dati o un acquisizione di attrezzature industriali.

NoName era già stato preso di mira dall’operazione internazionale Eastwood nel luglio 2025. Europol ha riferito che le autorità in diversi paesi, tra cui la Francia, avevano agito simultaneamente contro i sospetti e le infrastrutture. Oltre 100 sistemi informatici che componevano l’infrastruttura di attacco erano stati interrotti. Gran parte dei server del gruppo era offline.

La misura europea viene sotto un registro diverso da quello dell’intervento della polizia. Una penalità finanziaria limita le risorse disponibili all’ente designato. Un’indagine penale mira a stabilire responsabilità individuali. Nessuna di queste procedure dovrebbe essere confusa con una definitiva condanna penale di tutti i presunti membri di un collettivo.

Quali misure impongono agli operatori europei

Il regime europeo contro gli attacchi informatici, stabilito nel maggio 2019, prevede il congelamento dei beni di persone e entità registrate. Inoltre vieta la fornitura diretta o indiretta di fondi o di risorse economiche. Le persone fisiche interessate possono essere vietate di entrare o transitare nell’Unione. Una società o collettivo non è ovviamente soggetta a un divieto di viaggio nello stesso senso di una persona.

Questo quadro copre gli attacchi con una dimensione esterna e un impatto significativo. Le infrastrutture critiche, i servizi e le funzioni economiche rientrano nel suo ambito di applicazione. I settori interessati includono salute, acqua potabile, trasporti e servizi finanziari. Il dispositivo informatico è stato esteso fino al 18 maggio 2027.

Il Consiglio ha dichiarato che gli atti giuridici corrispondenti alle nuove voci erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La loro domanda riguarda ora gli operatori coperti da obblighi europei, in particolare quando detengono attività o pianificano una transazione con una persona o entità quotate.

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