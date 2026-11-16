In Bahrain, il verdetto cadde il 16 novembre nel processo di 69 accusati, tra cui 60 religiosi sciiti. Secondo la BIRD, 64 persone sono state condannate all’ergastolo e cinque o quindici anni di prigione. Le autorità difendono la procedura, mentre 20 organizzazioni denunciano accuse di tortura e gravi ostacoli ai diritti della difesa. L’udienza era stata avanzata da sei giorni. In questa fase non è stata segnalata alcuna punizione capitale.

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L’Alta Corte Penale del Bahrain ha condannato lunedì 16 novembre 2026 il 69 accusato di un processo, tra cui 60 religiosi sciiti. Secondo il Bahrein Institute for Rights and Democracy (BIRD), 64 persone sono state condannate all’ergastolo e cinque sono state condannate a 15 anni. Non e’ stata pronunciata l’assoluzione. L’Ufficio del Pubblico Procuratore conferma le convinzioni che vanno dai 15 anni alla vita, senza specificare la loro distribuzione nella dichiarazione consultata.

Il giudizio viene dopo una procedura contestata dalle organizzazioni dei diritti umani. Denunciano confessioni forzate e restrizioni agli avvocati. Al contrario, le autorità sostengono che le garanzie legali sono state rispettate. Le sanzioni riportate non comprendono alcuna condanna a morte, contrariamente alle paure circolanti prima dell’udienza.

Bahrain: Ruling Prominent di sei giorni · Voci globali

La decisione non era più prevista lunedì. Annunciato l’8 novembre, il verdetto è stato rinviato al 22 novembre. BIRD afferma che gli avvocati hanno imparato domenica 15 novembre, alle ore 17. Ora del Bahrain, che l’udienza avrebbe avuto luogo il giorno seguente. Secondo la sua testimonianza, il giudice ha spiegato che questa previsione era in risposta a una richiesta dell’accusa.

L’organizzazione ha 56 imputati detenuti e 13 processati in loro assenza. Cita cinque quindicenni: Aziz Al-Khadran, Ali Al-Mustarshid, Fakhri Abdullah Al-Rashid, Ali Al-Jufairi e Mahdi Sahwan. Il resto dell’accusato ha ricevuto la vita. Il testo integrale e le ragioni individuali della sentenza non possono essere consultate.

Le accuse relative all’Iran sono state contestate sulla base della libertà

L’accusa presenta il caso come un’organizzazione terroristica legata alle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Egli accusa i suoi membri di voler sospendere l’ordine costituzionale e cambiare il regime.

L’accusa invoca documenti, fondi, discorsi registrati e dichiarazioni raccolte durante gli interrogatori. Incolpa anche gli imputati per promuovere la dottrina del « governo del giurista », owilayat al-faqihQuesta è la tesi dell’accusa, non fatti verificati in modo indipendente da Libnanews.

Le sanzioni includono anche, secondo l’Ufficio del Pubblico Procuratore, ammende di 100.000 dinari del Bahrain per alcune persone condannate. Più di otto milioni di dinari devono essere confiscati per scopi caritativi.

Venti organizzazioni avevano avvisato prima del processo

In una dichiarazione congiunta rilasciata prima del verdetto, 20 organizzazioni, tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e l’Organizzazione Mondiale contro la Tortura, hanno chiesto un’indagine indipendente sul trattamento dei detenuti. Hanno anche chiesto l’esclusione delle confessioni ottenute attraverso la violenza o la coercizione.

Le loro accuse riguardano la detenzione senza contatto con il mondo esterno, la privazione del sonno, la posizione prolungata e le minacce contro i detenuti o i loro parenti. Sottolineano che le attività religiose, gli insegnamenti, i doni e le relazioni con le autorità spirituali straniere non sono sufficienti per stabilire la responsabilità penale individuale.

Il caso di Mohammed Saeed Al-Taitoon illustra la loro sfida. Secondo i documenti esaminati dal BIRD e riferiti nel comunicato congiunto, questa persona religiosa è stata sottoposta a vincoli fisici nonostante i problemi medici. L’Unità di Investigazione Speciale ha riferito di aver respinto le sue accuse in modo insufficiente. Le organizzazioni contestano questa risposta. Queste accuse non sono risultati giudiziari indipendenti.

Due versioni opposte dei diritti della difesa

L’Ufficio del Pubblico Procuratore sostiene che i detenuti sono stati in grado di contattare le loro famiglie e ricevere assistenza. Egli assicura che il consulente abbia consultato le prove, presentato le loro argomentazioni e intervistato i testimoni. Un rappresentante della National Human Rights Institution ha partecipato alle audizioni.

Le organizzazioni firmatarie descrivono, d’altra parte, ostacoli alla preparazione della difesa. Essi riportano l’accesso limitato alle mostre e la partecipazione dei detenuti mediante videoconferenza. Il giudizio pertanto non risolve la controversia sulle condizioni del procedimento. Le ragioni dettagliate per le condanne e il follow-up giudiziario restano da documentare.

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