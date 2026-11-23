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Una ripartizione può interrompere la messaggistica, gli incontri e la fatturazione di una società alla volta. Tuttavia, la fornitura di un contratto di cloud computing non è calcolata su questa perdita di profitti. Nel novembre 2026 le condizioni per i servizi online con licenza di volume, Microsoft distingue gli importi pagati per il servizio interessato dalle perdite che l’interruzione può causare al cliente.

Un asset a livello di servizio, non perso fatturato

Un accordo di livello di servizio stabilisce indicatori, un periodo di misura e regole che variano a seconda del prodotto. L’inizio e la fine di un incidente pubblicamente annunciato devono essere distinti dall’effettiva indisponibilità per il cliente. Nel testo di Microsoft, la manutenzione pianificata e la certa indisponibilità esclusa dal contratto non sono incluse in questo calcolo. Un messaggio di incidente non costituisce il riconoscimento dell’ammissibilità per un bene.

Se l’applicazione è accettata, la tassa per il servizio, la risorsa o la fornitura in questione è inclusa. Il testo fissa un massimale corrispondente alle tasse mensili applicabili ed esclude la perdita di entrate e costi operativi. Presenta il credito come rimedio previsto dal presente accordo per un problema di prestazioni o disponibilità. Ciò non pregiudica i diritti derivanti da altre disposizioni o dalla legge applicabile a una controversia particolare.

Condizioni e termini variano in base al contratto

Il documento del 17 novembre prevede, nei suoi termini e condizioni generali, il ricevimento di 60 giorni dopo l’incidente per Azure. Per altri servizi coperti dalla relazione, indica una scadenza alla fine del periodo applicabile dopo il mese dell’incidente. Questa non è una scadenza universale; l’edizione applicabile può dipendere dalla data di abbonamento o di rinnovo. Un cliente sotto contratto diverso deve fare riferimento al proprio accordo.

La società deve essere in grado di documentare l’incidente, le ore, i servizi effettivamente colpiti e l’entità dell’interruzione. Questi elementi vengono utilizzati per esaminare il bene. Misurare una perdita di funzionamento, se questo problema sorge separatamente, è un altro calcolo.

Il Regolamento Europeo dei Dati si occupa in particolare degli ostacoli alla modifica del fornitore. Risponde alla questione della portabilità dei servizi, non al calcolo di avere dopo una ripartizione. Ridurre la dipendenza da un fornitore e determinare ciò che deve per un incidente sono due questioni distinte.

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