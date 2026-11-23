Le autorità huthia a Sana’a hanno riferito 17 dipendenti uccisi e 11 feriti dopo gli scioperi nel Governatorato di Hodeida, Yemen. Essi attribuiscono questi scioperi all’Arabia Saudita. Il bilancio è provvisorio. Il governatore ha indicato che la ricerca continua e il Dipartimento ha riferito tagli di telecomunicazioni.

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Gli Huthies di Sana’a riportarono 17 dipendenti uccisi e 11 feriti dopo gli scioperi lunedì 23 novembre, nel governatorato yemenita di Hodeida. Il Ministero delle Telecomunicazioni di queste autorità assegna gli scioperi all’Arabia Saudita. Il bilancio rimane provvisorio.

Continua la ricerca

Il ministero pone gli scioperi all’alba. Esso afferma di aver toccato edifici di una società di telecomunicazioni pubblica, compresi i locali utilizzati dal suo personale. Il governatore di Hodeida Abdallah Atifi ha anche riferito 17 morti durante una visita di lunedì. Ha indicato che le squadre continuavano la loro ricerca sotto le macerie.

Diversi rapporti intermedi sono stati diffusi per tutto il giorno. La cifra di 11 feriti è stata quella riportata dal Ministero delle Telecomunicazioni. Nessuna valutazione indipendente potrebbe essere fatta. La ricerca nei comunicati stampa pubblici sauditi non ha rivelato una risposta a questo episodio.

Tagli segnalati dal Ministero

Il Ministero ha anche riferito interruzioni nelle telecomunicazioni e accesso a Internet in diversi distretti del governatorato. Non ha dato un programma di recupero. La misura e la durata dei tagli non sono stati verificati in modo indipendente.

Hodeida, sul Mar Rosso, è controllata dagli Houthis, che è combattuta da una coalizione guidata dall’Arabia Saudita e che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Il 20 novembre, la coalizione aveva chiesto ai civili di lasciare il porto di Hodeida. Questo avvertimento era rivolto al porto e non conferma l’attribuzione degli scioperi segnalati lunedì.

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