Nella Striscia di Gaza, il Conservatorio Nazionale di Musica Edward Said e le associazioni partner hanno mantenuto attività dopo lo spostamento dei loro studenti e team. Il loro lavoro mostra ciò che la continuità dell’insegnamento implica quando i corsi non possono più essere tenuti nella stessa sede.

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Nella Striscia di Gaza, il Conservatorio Nazionale di Musica Edward Said e le associazioni partner hanno mantenuto attività dopo lo spostamento dei loro studenti e team. Il loro lavoro mostra ciò che la continuità dell’insegnamento implica quando i corsi non possono più essere tenuti nella stessa sede.

Trova un posto dove imparare

Il conservatorio Edward Said dedica parte delle sue pubblicazioni alle attività del suo ramo di Gaza. Il 31 ottobre riportò che l’insegnamento musicale continuò nonostante la guerra. Dalla fine del 2023, il suo programma di pratica musicale ha raggiunto persone sfollate in rifugi, scuole e centri comunitari. Il Consiglio Internazionale di Musica, che ha contraddistinto il progetto, ha anche citato le attività organizzate sotto le tende. Questa continuità non significa che i soliti locali siano stati ricostruiti o riaperto.

I partenariati si sono evoluti nel tempo. La Delia Arts Foundation ha spiegato che nel gennaio 2024 ha aperto una sede per artisti a Rafah con il conservatorio e l’associazione Al Kamanjati. Poi descrive un meccanismo che mobilita artisti locali per offrire attività musicali ed educative. Il primo posto e i suoi progetti successori non sono intercambiabili: la narrazione della loro creazione non è sufficiente a confermare che ora operano nello stesso luogo.

Un corso non è un concerto

Parte del lavoro comporta funzioni semplici: avere uno strumento, trovare un luogo dove diversi studenti possono ascoltare e praticare, e quindi mantenere il contatto con loro quando le famiglie devono partire. I programmi citati dal conservatorio e dai suoi partner non sono quindi limitati ai concerti pubblici. Essi includono anche l’apprendimento, le attività collettive e le opportunità di giocare insieme. Senza informazioni più precise, non è possibile stabilire orari o un elenco di luoghi in cui i corsi sarebbero aperti per la registrazione.

Il Consiglio Internazionale di Musica ha riportato quasi 40.000 persone colpite dall’inizio del suo programma, in gran parte bambini e giovani. La figura comprende Gaza, la Cisgiordania e le attività per le famiglie a Gaza sfollate al Cairo. Non sono né una popolazione studentesca attualmente iscritta a Gaza né il numero di persone che frequentano corsi regolari.

Conservare l’apprendimento senza promettere effetto terapeutico

L’Unesco identifica le attività artistiche e culturali a sostegno della ripresa dell’educazione a Gaza. Oltre alla musica, il suo bilancio copre narrativa, arti visive, danza e patrimonio. Esso descrive un campo d’azione più ampio di quello del conservatorio e non dovrebbe essere aggiunto a quest’ultimo.

Diverse associazioni presentano questi workshop come momenti di tregua ed espressione. Questo fornisce informazioni ai fini del programma, non il suo effetto clinico. Per gli insegnanti, il problema verificabile è altrove: consentire agli studenti di continuare una pratica dopo un viaggio, anche quando lo strumento, il locale e il gruppo non sono più gli stessi.

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