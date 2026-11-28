Alla scuola pubblica di Zuk Mosbeh a Kesrouan, gli studenti con disabilità hanno ricevuto materiali appropriati e sessioni di riabilitazione. Il programma di istruzione inclusiva libanese, a cui contribuisce la Croazia, comprende anche l’assistenza ai trasporti, il sostegno scolastico e il follow-up per i bambini sfollati durante le chiusure.

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Materiali di apprendimento adattati, sessioni di riabilitazione e, quando il viaggio è un ostacolo, assistenza ai trasporti: il programma di istruzione inclusiva libanese lavora su diverse cause di assenza dalla scuola. Una delegazione del Ministero degli Esteri croato ha visto alcuni di loro presso la scuola pubblica di Zuk Mosbeh a Kesrouan durante una missione regionale dal 14 al 21 novembre 2026. Ha incontrato la direzione, il team multidisciplinare, gli studenti che avevano ricevuto attrezzature o cure adeguate, così come i loro genitori.

Centoventi bambini accompagnati in Libano

UNICEF attribuisce al contributo croato la valutazione delle esigenze e il sostegno individuale di 120 bambini con disabilità in Libano. La figura si riferisce alla componente nazionale del finanziamento della Croazia, non alla scuola di Zouk Mosbeh. L’UNICEF non dettaglia quanti bambini hanno beneficiato di ogni vantaggio: il supporto potrebbe includere sessioni di riabilitazione, assistenza tecnica o un contributo al trasporto, a seconda della situazione dello studente.

I finanziamenti hanno riguardato anche 120 sessioni di sensibilizzazione e attività locali contro la stigmatizzazione della disabilità. Si tratta di una serie di sessioni, distinte dal numero di bambini accompagnati. I risultati della visita non indicano quanti genitori, alunni o insegnanti hanno partecipato a queste attività.

Mantenere il supporto quando la scuola chiude

Dopo l’escalation del conflitto nel marzo 2026 e la chiusura delle scuole pubbliche, parte dell’accompagnamento è stato effettuato in centri di alloggio collettivi per bambini sfollati con disabilità. I servizi poi ripresero nelle scuole come sono stati riaperto, secondo l’UNICEF. L’Agenzia non pubblica un conteggio separato per i bambini accompagnati ai centri di alloggio, né pubblica un equilibrio di presenze dopo il loro ritorno a scuola.

La politica nazionale di educazione inclusiva approvata nel 2023 prevede anche di agire su ciò che lo studente trova in classe: materiali accessibili, materiali scelti come necessari e valutazioni appropriate. Il Ministero cita in particolare lo sviluppo delle risorse di Braille e l’uso delle tecnologie assistive. Il supporto di trasporto facilita l’accesso all’edificio; Le modalità educative poi determinare come lo studente può leggere, comunicare o passare una valutazione con i suoi pari.

Da 30 scuole pilota a 180 scuole pubbliche

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il programma con il supporto dell’UNICEF nell’anno scolastico 2018-19. Da 30 scuole pilota, ha raggiunto 180 scuole pubbliche secondo le prestazioni dell’UNICEF nel novembre 2026. Il ministro Rima Karami aveva già annunciato questo totale nel dicembre 2025. Non sono quindi 180 nuove aperture quest’anno. La generalizzazione entro il 2030 rimane un obiettivo del ministero.

Per una famiglia che prepara un’iscrizione, le domande più utili da porre all’istituto sono gli aiutanti disponibili sul sito, la loro frequenza, il percorso e la persona responsabile del follow-up. La visita di Zouk Mosbeh documenti servizi effettivamente ricevuti dagli studenti; Non fornisce un programma di ammissione o un elenco di benefici disponibili in ciascuna delle 180 scuole.

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