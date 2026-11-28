In Francia, Smic aumenta dell’1,6% il 1 dicembre e il prezzo di riferimento del gas del 5,8% in media. Il bonus di Natale è annunciato dal 15 dicembre, soggetto al decreto. Queste misure riguardano il pubblico diverso e non seguono lo stesso calendario.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Francia, il salario minimo aumenta il 1 ° dicembre 2026, lo stesso giorno del prezzo di riferimento del gas. Il premio di Natale è annunciato a partire dal 15 dicembre per i beneficiari che hanno soddisfatto le condizioni di novembre, conformemente al decreto. L’aumento di Smic è inserito nella Gazzetta ufficiale; il gas è un indicatore, non tutte le fatture.

Smic: 30.33 euro lordo più al mese a tempo pieno

Pubblicato il 26 novembre, il decreto del 25 novembre alza il salario minimo da 12,31 euro lordo all’ora dal 1° dicembre. Per 35 ore alla settimana, aumenta da 1 867.02 a 1 897.35 euro lordi al mese, o 30.33 euro di più. Il servizio pubblico stima l’importo mensile netto a 1 501.94 euro nel caso generale. L’importo inserito nel decreto è espresso in lordo.

Il testo si applica in anticipo al calcolo della regolazione annuale e aggiunge una spinta. L’aumento riguarda il piano legale, non tutti i salari. A Mayotte, il decreto fissa un proprio importo: 9,71 euro lordo all’ora, o 1.472,68 euro lordo al mese sulla stessa base.

Gas: un prezzo di riferimento crescente, da confrontare con il suo contratto

La Commissione per la regolazione dell’energia annuncia un aumento medio del 5,8% del prezzo di riferimento del gas naturale in dicembre rispetto a novembre. L’indicatore è usato per confrontare le offerte residenziali. Non sostituisce il prezzo dell’ora di kilowatt o l’importo dell’abbonamento indicato nei termini del fornitore.

Per un’offerta indicizzata a questo prezzo di riferimento, la formula del contratto determina come l’aumento è passato. Un contratto di prezzo fisso non traccia meccanicamente il movimento del marcatore. La spesa del mese dipende anche dall’importo consumato, che può aumentare quando il riscaldamento funziona di più.

Premio di Natale: due date a seconda del mese di diritto

Il calendario pubblicato il 27 novembre dal Servizio pubblico prevede un pagamento automatico dal 15 dicembre alle persone che hanno ricevuto a novembre la RSA, l’indennità speciale di solidarietà o l’indennità di pensione equivalente. Per coloro che iniziano a ricevere uno di questi benefici a dicembre, il programma prevede il pagamento a partire dal gennaio 2027. Nessun modulo è fornito per rivendicare il bonus.

Oltre a Mayotte, il servizio pubblico addebita 152.45 euro per una persona sola senza un bambino alla RSA e 320.15 euro per una coppia con due bambini alla RSA. Per i beneficiari della SASA o dell’AER, l’importo annunciato è fissato a 152,45 euro, esclusi Mayotte. Come al 28 novembre, il decreto di pagamento condizionale non era stato pubblicato.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews