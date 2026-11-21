In Tiro, i comuni hanno chiesto che le scuole utilizzate come rifugi collettivi siano ridotte. Le Nazioni Unite e l’UNICEF documentano la necessità di alloggio e continuità scolastica. Il ritorno al servizio delle camere richiede una distinzione tra i luoghi disponibili per le famiglie, il viaggio degli alunni e le ore di corsi forniti.

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A Tyre, liberare le aule utilizzate per l’alloggio non è sufficiente per consegnare gli studenti a scuola. Le esigenze individuate dalle Nazioni Unite nei comuni meridionali e la valutazione dell’UNICEF permettono di distinguere tre questioni: dove alloggiare le famiglie, che le scuole possono ospitare gli studenti e come garantire la continuità dei corsi.

Durante le consultazioni svolte tra la fine di luglio e l’inizio di settembre 2026, i rappresentanti dei comuni di Tiro hanno citato la congestione delle scuole utilizzate come rifugi collettivi come una delle loro priorità. Il rapporto del coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, pubblicato il 9 ottobre, pone questa necessità a fianco della riabilitazione delle reti idriche e delle strade. Questi sono problemi riportati dalle comunità, non un calendario per lasciare le famiglie o riaprire le istituzioni.

Il 16 novembre, le Nazioni Unite hanno riferito che il loro vice segretario generale, Amina J. Mohammed, aveva incontrato persone sfollate internamente a Tyre. In particolare, le famiglie hanno espresso preoccupazione per la loro sicurezza come si è ritirato UNIFIL. Il rapporto riporta anche uno scambio con i caregiver e i pazienti della Imam Sadr Foundation. Non compila un inventario delle scuole ancora utilizzate come rifugi e non conferma il numero di posti offerti in centri alternativi.

Un posto dove stare e un posto in classe non sostituiscono

Un trasferimento può restituire i locali a una scuola rendendo difficile per i bambini la cui famiglia sta cambiando il loro indirizzo. Per valutare il suo effetto, il numero di posti di alloggio non è sufficiente. È importante sapere se sono disponibili al momento del trasferimento, come gli studenti si uniranno alla loro scuola e se i luoghi offrono i servizi necessari per un soggiorno che può durare. Il divario tra un luogo annunciato e un luogo effettivamente occupato, per le famiglie, conta tanto quanto la data amministrativa di chiusura di un rifugio.

La relazione umanitaria dell’UNICEF del 7 novembre fornisce esempi di condizioni materiali. Per i mesi di agosto e settembre, i suoi partner identificati in alcuni rifugi devono riguardare la separazione dei servizi igienici e doccia e la privacy nelle camere condivise. Questi risultati coprono diversi siti in Libano; Non descrivono ogni rifugio a Tyre. D’altra parte, ci permettono di capire perché un trasferimento non significa semplicemente spostare gli occupanti da un edificio all’altro.

Recuperare ore di corso, non solo edifici

Secondo la stessa relazione, il Ministero dell’Istruzione aveva fissato il 15 settembre come inizio dei corsi per il primo periodo in pubblico. Questa data nazionale non descrive la ripresa reale in tutte le scuole. L’UNICEF distingue anche tra il ritorno alla scuola e il lavoro di riparazione. Il Programma Nazionale di Recupero Apprendistato lanciato a settembre mira diversi livelli di istruzione primaria e secondaria. Circa 10.000 insegnanti hanno partecipato alla preparazione del programma nel paese, e le valutazioni iniziali sono state condotte nelle scuole primarie dal 22 al 24 settembre.

I dispositivi complementari hanno un’altra funzione: mantenere il contatto con l’apprendimento quando l’accesso normale a una classe viene interrotto. Ci sono 55.473 bambini a livello nazionale colpiti da strutture per l’infanzia, centri di istruzione non formale e attività online. Tra questi bambini, alcuni non sono stati iscritti al solito circuito. Questo totale non indica quante aule sono state restaurate a Tiro, o se i bambini interessati hanno ripreso il loro ritmo precedente.

Le consultazioni nel Sud hanno anche identificato altri ostacoli, tra cui scuole danneggiate, mancanza di insegnanti e barriere finanziarie o di accesso. Queste difficoltà non sono identiche in ogni comune. Per pneumatici, uno stato di recupero preciso richiederebbe una valutazione delle stanze recuperate e utilizzabili, gli studenti presenti e le ore effettivamente assicurati. Il numero di famiglie che si uniscono a nuovi alloggi rimarrà un indicatore separato. È il loro riavvicinamento che permetterebbe di sapere se i due servizi vengono ristabiliti allo stesso tempo.

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