Un quarto di secondo, o quasi: due corvi neri indicavano in media la direzione del movimento in 235 millisecondi. Lo studio dell’Università di Tübingen, pubblicato il 22 ottobre 2026, fa luce sulla velocità di una decisione visiva. Non misura un’intelligenza superiore a quella degli esseri umani.
Due corvi che affrontano una scelta semplice
Il dispositivo dispone di punti in movimento su uno schermo touch. Gli uccelli della specie Corvus corone devono riconoscere la loro direzione dominante: a sinistra o a destra. Un becco sull’obiettivo corrispondente indica la loro risposta.
Quando il movimento è chiaro, il loro successo si avvicina al 100%. Anche con segnali difficili da distinguere, le risposte superano il livello di probabilità.
Segnali prima del becco
I record neuronali rivelano segnali associati alla direzione scelta da circa 70 millisecondi dopo l’apparizione dello stimolo. Precedono quindi la risposta osservabile.
I ricercatori osservano questi meccanismi nel nestopallium caudolaterale, una regione associativa del cervello degli uccelli. L’attività aumenta durante il processo decisionale. Esso riflette sia le informazioni visive disponibili e la direzione scelta.
Gli uccelli non possiedono la corteccia organizzata in strati mammiferi. Tuttavia, le dinamiche registrate sono compatibili con i modelli decisionali stabiliti nei primati.
Perché « due volte più veloce » richiede un’ombra
Il ritardo osservato rappresenta circa la metà di quello precedentemente riportato in esseri umani o scimmie per compiti comparabili. Questo riavvicinamento non deve essere letto come un torneo di cassa organizzato in condizioni identiche.
Due individui, una specie e un compito specifico: la portata del risultato rimane stretta. L’esperienza non consente una classificazione generale delle capacità di ragionamento degli uccelli e degli esseri umani.
I requisiti di controllo del volo e del movimento possono aver facilitato questa velocità visiva durante l’evoluzione. Questa spiegazione rimane un’ipotesi. I meccanismi responsabili del vantaggio temporale rimangono da specificare.
Illustrazione: Freccia nera che vola a Montpellier, 24 aprile 2019. Fotografia di archivi non correlati ai due uccelli studiati. Rorolinus,CC BY-SA 4.0viaWikimedia Commons. Immagine ridimensionata senza ritaglio.
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