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Due corvi neri hanno risposto in una media di 235 millisecondi ad un compito visivo a Tübingen. I dischi cerebrali rivelano anche segnali ben prima della loro risposta. Pubblicato il 22 ottobre 2026, questo studio fornisce una migliore comprensione del processo decisionale degli uccelli. Ma il suo risultato non è né una classifica generale di intelligenza né una competizione tra specie con protocollo identico. Il numero di animali e la natura del test richiedono la lettura accurata delle figure.