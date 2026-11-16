Il daman libanese assomiglia a un piccolo roditore, ma appartiene ad un lignaggio simile a un elefante. Fotografato in Jabal Moussa, questo mammifero ha piedi adattati a rocce e piccole difese. Il suo habitat rivela una fauna selvatica discreta, dipendente dalle crepe e dalla vegetazione che circonda i suoi rifugi.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Lo sapevi? Il daman che vive nelle rocce del Libano non è né un coniglio né un grande roditore. Questo piccolo mammifero appartiene ad un gruppo legato ad elefanti e lamantine. La sua presenza fu documentata da trappole fotografiche a Jabal Moussa.

Un corpo trapu, orecchie arrotondate, gambe corte: a prima vista, il daman evoca un maiale di guinea più di un elefante. La somiglianza è fuorviante. Il daman di Città del Capo,Procavia capensis, è nell’ordine di iracoidi. Condivide una storia evolutiva con gli elefanti e i Sireni, il gruppo delle lamantine e dei dugonghi.

Questa relazione non significa che il daman discende dall’elefante, né che sarebbe un elefante in miniatura. Le linee si differenziavano dagli antenati comuni. La dimensione attuale e l’aspetto di un animale non è sufficiente per stabilire il suo posto nell’albero dei viventi.

Il daman del Libano, fotografato in Jabal Moussa

In Libano, la sua presenza non si basa esclusivamente sull’osservazione da parte degli escursionisti. Uno studio di Mounir Abi-Said e Zuhair Amr, pubblicato nel 2012, documentato nella Jabal Moussa Biosphere Reserve nella regione di Kesrouan-Jbeil. L’aereo era stato installato tra marzo 2008 e maggio 2009. Queste date contano: lo studio stabilisce una presenza in questo momento, non un conteggio corrente.

I ricercatori hanno ottenuto 22 fotografie di damans in aree rocciose aperte. Alcune immagini hanno mostrato gruppi da tre a nove individui. In un colpo di luglio, quattro adulti sono apparsi con quattro giovani. Le fotografie non devono essere aggiunte come se fossero animali diversi.

Il dispositivo ha documentato tredici specie di mammifero nella riserva. Per i Damans, ha confermato principalmente l’occupazione di terre ripide dove l’osservazione diretta è difficile. Una telecamera permette di vedere un passaggio senza mantenere permanentemente un osservatore nelle vicinanze.

Piedi adattati alla roccia

Il daman non aveva la silhouette di un scalatore. Eppure i suoi piedi gli danno una buona presa. Il loro lato inferiore ha cuscinetti morbidi, tenuti umido da ghiandole. Questa combinazione aiuta a progredire su superfici rocciose e rapidamente rifugiarsi in una crepa.

Le sue dita sono principalmente unghie arrotondate. Un particolare artiglio, situato su un dito interno del piede posteriore, serve per la cura. I lunghi capelli sensoriali completano questa apparecchiatura: aiutano a percepire ciò che circonda i passaggi stretti.

I servizi sono una parte essenziale del suo habitat. Essi forniscono rifugio contro predatori e condizioni meteorologiche avverse. Il daman usa le fratture disponibili piuttosto che scavarsi una rete di tane. E ‘anche alla ricerca di vegetazione accessibile intorno ai suoi rifugi.

Piccole difese, ma niente trucchi

La bocca porta un altro dettaglio sorprendente: i suoi incisivi superiori si sviluppano come piccole difese. I suoi molari schiacciano le piante su cui si nutre. Negli adulti, il peso è di solito all’interno di una gamma di pochi chili, lontano dalle dimensioni di un elefante.

Daman consuma principalmente piante. Erbe, foglie e altre risorse disponibili compongono la sua dieta. Il suo sistema digestivo è sede di microrganismi che aiutano a trattare questo cibo. Il menu varia a seconda dello sfondo e della stagione: le osservazioni fatte in Africa non descrivono necessariamente il regime di ogni colonia libanese da solo.

Sole prima dell’attività

Il daman è per lo più attivo durante il giorno. I gruppi possono riunirsi al sole prima di andare a nutrirsi. Questa vita collettiva è accompagnata da chiamate di allarme: quando viene rilevato un pericolo, gli animali ritornano ai loro rifugi rocciosi.

I giovani nascono già coperti di capelli, con occhi aperti. Diventano mobili rapidamente, a differenza dei poveri neonati di molti piccoli mammiferi. La loro nascita avviene dopo una gestazione particolarmente lunga per un animale di questa dimensione, diversi mesi di lunghezza.

Globalmente, la specie è classificata come una preoccupazione minore. Questo status non consente di concludere che ogni popolazione locale è protetta. La trasformazione della terra può ridurre l’accesso ai rifugi e al cibo. In Jabal Moussa come altrove, riservando massi, le loro crepe e la vegetazione circostante protegge l’habitat che a volte sembra vuoto, ma non è vuoto.

Fotografia di copertina: © Hans Hillewaert, Hardap, Namibia, 12 giugno 2007, Wikimedia Commons. Foto della specie, non scattata in Libano. Boxe e vestire Libnanews sottocC BY-SA 3.0 licenza.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews