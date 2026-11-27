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L’inflazione in Francia dovrebbe rallentare dal 3,4% in ottobre al 2,9% in novembre, secondo la stima INSEE pubblicata il 27 novembre. Tuttavia, i prodotti freschi costano il 9,4% in più di un anno fa e l’energia del 19,2% in più. La media nazionale declina oltre un mese, ma non tutte le famiglie spendono la stessa quota del loro bilancio su queste spese.

Prezzo dei prodotti freschi: +9,4% anno su anno

La stima di novembre distingue due movimenti. I prezzi dei mangimi aumenterebbero dell’1,3% all’anno, dopo l’1,2% in ottobre. In questo complesso, i prodotti freschi aumenterebbero dal +8,0 % al +9,4%. Il resto del mangime rallenta dal +0,3% al +0,2%. Un acquisto focalizzato sui prodotti freschi non si evolve quindi come prodotto alimentare nel suo insieme.

La differenza è dovuta principalmente alla composizione dell’indice. I prodotti alimentari rappresentano il 14,85 % del cesto di riferimento di INSEE nel 2026, ma i prodotti freschi rappresentano l’1,70 % del paniere totale. Il resto della dieta pesa 13.15%. Un grande cambiamento di prezzo su un prodotto relativamente piccolo può essere molto visibile per i consumatori che acquistano regolarmente e spostano solo alcuni decimi dell’indice generale.

Variazioni superiori a 12 mesi in Francia, in percentuale. Novembre 2026: preventivo INSEE provvisorio. Posta Novembre 2025 Ottobre 2026 Novembre 2026 Tutti i prezzi +0.9 +3.4 +2.9 Cibo +4 +1,2 +1.3 Prodotti freschi – 2.8 +8.0 +9.4 Altri alimenti +9 +0.3 +0.2 Energia -4.6 +24.1 +19.2 Servizi +2.2 +2.6 +2.3

Il punto di partenza conta anche. Nel novembre 2025, i prezzi dei prodotti freschi erano diminuiti del 2,8% rispetto all’anno. A seguito di questo calo e dell’aumento stimato del 9,4% l’anno successivo, si stima che il 6,3% tra il novembre 2024 e il novembre 2026. Questo calcolo non riduce l’aumento anno su anno. Non lo confonde con prezzi più alti per due anni e non indica il prezzo di un particolare prodotto.

I prodotti petroliferi rallentano l’indice, il gas è l’eccezione

L’energia rimane il più alto aumento annuo tra i principali gruppi di indici: 19,2% a novembre. Ma l’aumento è stato del 24,1% in ottobre. INSEE attribuisce il rallentamento al netto rallentamento dei prezzi del petrolio. Al contrario, i prezzi del gas aumenterebbero. Il dato energetico complessivo non si applica quindi a tutti i contratti o a tutte le modalità di riscaldamento.

Rispetto a ottobre, l’indice complessivo scenderebbe dello 0,7%, dopo un aumento dello 0,4% del mese precedente. Il calo dei prodotti petroliferi e il calo stagionale dei prezzi dei trasporti hanno contribuito a questo calo. In parallelo, INSEE nota che i prezzi alimentari sono quasi stabili nel corso del mese. Il confronto con ottobre e novembre 2025 risponde a due diverse domande. Essi possono anche avere segni opposti: i prezzi possono cadere oltre un mese e rimanere superiore a un anno prima.

Il bilancio di una famiglia non è il cestino di riferimento. Una famiglia che spende più della media su combustibile o riscaldamento può sperimentare un aumento di prezzo più alto rispetto al CPI. Una famiglia la cui spesa è concentrata sui prodotti fabbricati non sperimenta la stessa tendenza: i loro prezzi scenderebbero dello 0,2% su un anno. Questo non è sufficiente per calcolare l’inflazione. Ciò richiederebbe le loro quantità, gli elementi selezionati e i tassi effettivi a loro carico.

Prezzi e quantità: due misure di bilancio per le famiglie

In una pubblicazione separata lo stesso giorno, INSEE ha riferito che il consumo di beni familiari è rimasto stabile in volume in ottobre, dopo -0,9% in settembre. Gli acquisti di energia sono diminuiti del 2,9 per cento in volume, con l’Istituto che cade bruscamente per i combustibili in un contesto di prezzi elevati. Gli acquisti alimentari erano quasi stabili, in calo dello 0,1 per cento. Al contrario, i prodotti fabbricati sono cresciuti dell’1,3% dopo la loro caduta in settembre.

La pubblicazione sul consumo assume l’effetto dei prezzi per valutare le variazioni degli acquisti. Non dice se la spesa in euro di una determinata famiglia è diminuita. Una riduzione dei quantitativi consumati può coesistere con una fattura stabile o superiore. Questi dati coprono ottobre, mentre i prezzi provvisori sono per novembre: nessuna delle due indagini è ancora in grado di stabilire la risposta delle famiglie al cambiamento dei prezzi di novembre.

Per confrontare due biglietti, la misura utile è il prezzo a quantità costante: chilo, litro o moneta dello stesso formato. Per l’energia si deve distinguere la quota fissa di un abbonamento e il prezzo del consumo. Questa lettura non sostituisce l’indice nazionale; indica quale parte della differenza in una fattura proviene dal prezzo unitario e quale parte proviene dal volume consumato o dalla composizione del cesto.

L’indice armonizzato, utilizzato per confrontare i paesi europei, aumenterebbe del 3,2% su un anno. Non si tratta di una seconda stima dello stesso cesto: il trattamento delle spese sanitarie, in particolare, differisce. Entro novembre, INSEE dovrà pubblicare i dati finali di venerdì 11 dicembre. La stima provvisoria non deve essere utilizzata per la valutazione contrattuale.

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