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Un ibis affascinante che si ferma nel Bekaa non ha niente da dire. Ciò che Chadi Saad filmò vicino alle paludi di Ammiq era molto di più: un adulto che nutriva un giovane in acqua bassa. La Società per la protezione della natura in Libano (SPNL) pubblicò l’osservazione del 28 giugno 2025. Ha documentato un comportamento raramente osservato nel paese, ma non ha individuato il nido.

La scena che il passaggio da solo non spiega

Chadi Saad, che gestisce l’Osservatorio Hammana Raptors per SPNL, è stato a Western Bekaa per una gita sul campo. La scena che ha filmato differisce da un semplice conteggio di uccelli passanti. Dimostra che un adulto e un giovane erano insieme vicino alla palude e che il primo ha alimentato quest’ultimo sul posto. Un uccello visto in volo, anche identificato senza esitazione, non avrebbe imparato nulla di quel tipo circa il suo uso del sito.

La falcinella è riconosciuta dal suo lungo becco e curva verso il basso. In acqua bassa, cerca il vaso piuttosto che perseguire la sua preda sulla superficie. Il suo piumaggio scuro può sembrare quasi uniforme a distanza. Quando la luce appende le piume, prendono riflessi verdi e ramey. La specie è ampiamente distribuita in tutto il mondo, ma SPNL indica che in Libano le osservazioni rimangono insolite e riguardano principalmente uccelli di passaggio.

Una giovane infermiera non dice dov’è il nido

La distinzione conta. L’osservazione è compatibile con la nidificazione nelle vicinanze, ma non è sufficiente stabilire che il giovane è nato ad Ammiq. La SPNL non riporta nidi, uova o colonie nella sua relazione. L’adulto e i giovani sono stati anche in grado di vincere la palude dopo aver lasciato un altro sito. La sequenza documenta quindi un sito di alimentazione e pone una domanda che le seguenti osservazioni dovranno decidere. Non giustifica l’annuncio di una prima riproduzione confermata in Libano.

Cosa offrono gli uccelli

Nel Bekaa occidentale, ai piedi di Baruk, Ammiq riunisce canne, aree di acqua aperta e prati bagnati. Il sito è stato elencato sotto la Convenzione di Ramsar sulle terre umide dal 1999. La pioggia e la neve che cadono sulle altezze del Baruk alimentano il sistema attraverso le fonti. L’estensione dell’acqua varia con le stagioni. La conservazione della palude non è quindi solo a causa di ciò che sta accadendo nei suoi limiti: dipende anche dall’acqua che la raggiunge dalle altezze.

Per un uccello migratorio, una palude può essere utilizzata come sosta e dispensa. La scena filmata nel 2025 mostra che un singolo sito può anche permettere a un adulto di continuare a nutrire un giovane. È già un’osservazione preziosa, anche se il luogo di nascita di questo giovane ibis rimane sconosciuto.

Foto di illustrazione: falcinelle ibis in volo nelle paludi di Hiers-Brouage (Francia), 8 giugno 2026; non mostra l’osservazione di Ammiq. TRinaud / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Immagine incorniciata e titrata.

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