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Il Ministero degli Interni di Gaza ha annunciato martedì 24 novembre la morte di Naïm Mohammed Abu Nahl, Direttore Generale della Sicurezza Interna nell’enclave. Ha attribuito la sua morte ad uno sciopero israeliano nella città di Gaza occidentale. Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa di Israele, Israele Katz, confermarono che l’esercito israeliano aveva ucciso Abu Nahl.

Due annunci che nominano la stessa persona

Il ministero a Gaza ha riferito che Abu Nahl aveva 50 anni e aveva il rango di brigadier. Non specifica l’ora esatta della sua morte. In una prima comunicazione, l’esercito israeliano e la Shin Bet hanno detto di aver preso di mira un funzionario Hamas senza nominarlo. La dichiarazione congiunta di Netanyahu e Katz, riprodotta da diversi media israeliani, ha poi identificato Abu Nahl come capo del servizio di sicurezza interna di Hamas e ha rivendicato l’operazione.

Un episodio separato di attacchi mattutini

La morte annunciata dal ministero riguarda uno sciopero a Gaza City. La precedente dichiarazione rilasciata dall’agenzia palestinese WAFA riguardava due scioperi in altre aree, a Wadi Gaza e Al-Mawasi, e una morte dopo le ferite precedentemente sostenute in Jabaliya. I loro bilanci non hanno lo stesso perimetro.

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