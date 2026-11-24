Il governo spagnolo ha approvato il cambiamento da 19 settimane a 20 settimane di congedo di nascita e la cura per ogni genitore. Il totale delle famiglie monoparentali è aumentato da 32 a 34 settimane. La data di effetto e le modalità di applicazione restano da verificare nella Gazzetta ufficiale.

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Martedì 24 novembre, il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il cambiamento da 19 settimane a 20 settimane di congedo di nascita e di assistenza a ciascun genitore. Il totale previsto aumenta da 32 a 34 settimane per le famiglie monoparentali. Tuttavia, l’accordo del Consiglio non basta per aprire i nuovi diritti: la pubblicazione del testo nel Bollettino ufficiale di Stato rimane la fase da controllare.

Ancora una settimana per genitore, due per famiglie singole

La sicurezza sociale spagnola ha confermato la decisione. Lo schema rimane individuale e non trasferibile: in una famiglia con due genitori, ognuno ha il proprio congedo. Il beneficio è pagato dalla previdenza sociale fino al 100% della base di calcolo applicabile, non dal datore di lavoro sotto forma di un nuovo premio.

La Spagna allineò il congedo di entrambi i genitori nel 2021. Il decreto-legge del luglio 2025 ha quindi aumentato la durata totale da 16 a 19 settimane per genitore. Le 19 settimane includono sei settimane obbligatorie immediatamente dopo la nascita o l’adozione o l’assistenza adottiva, undici settimane prima del primo compleanno del bambino o entro dodici mesi dalla decisione, e due settimane che possono essere utilizzate fino agli otto anni del bambino. È da questo totale che si misura l’estensione approvata martedì.

Le procedure da controllare nel testo ufficiale

In questa fase, entrambi i totali sono stati confermati. Per le famiglie, la data effettiva, la distribuzione finale di settimane tra i diversi periodi e il trattamento delle nascite o delle adozioni precedenti dipendono dal testo pubblicato. Senza di essa, l’annuncio della Commissione non consente un reclamo che le famiglie possono già richiedere per il periodo aggiuntivo o che la misura si applichi retroattivamente.

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