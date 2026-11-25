La Costituzione libanese distingue tra negoziazione, firma e ratifica. Il Presidente negozia i trattati in accordo con il Primo Ministro. Il Consiglio dei ministri e, in alcuni casi, la Camera deve essere d’accordo. Ci sono tre approcci pubblici per vedere quando ogni istituzione è coinvolta.

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Un ambasciatore può sedersi al tavolo delle trattative e firmare un testo dal Libano. Questo non significa che solo può ratificare un trattato. La differenza è che le discussioni sulla sicurezza nel sud e post-FINUL continuano e che la commissione per gli affari esteri del Parlamento sta parlando con gli interlocutori stranieri. La Costituzione libanese distingue i ruoli della presidenza, del governo e della Camera. I documenti pubblici riconoscono i passi, anche quando la parola « accordo » è usata per descrivere diversi.

A Baabda, la negoziazione dei trattati non è un potere solitario

L’articolo 52 affida al Presidente della Repubblica la negoziazione e la ratifica dei trattati, in accordo con il Primo Ministro. Un’altra condizione è che il Consiglio dei ministri debba essere d’accordo prima che venga ratificato un trattato. La sezione 64 prevede che il Primo Ministro rappresenti e parli a nome del governo. Non sono quindi due poteri concorrenti: la Costituzione organizza il loro intervento in capacità separate.

Nel Consiglio dei ministri, gli accordi e i trattati internazionali sono tra i temi che l’articolo 65 definisce fondamentale. Essi richiedono l’approvazione di due terzi dei membri stabiliti nel decreto di formazione del governo. La soglia non è quella dei ministri presenti. Il presidente può presiedere se partecipa, ma non partecipa alla votazione, articolo 53.

Non è necessario votare per ogni contatto

Il governo informa i membri dei trattati quando gli interessi e il permesso di sicurezza dello Stato. L’articolo 52 distingue queste informazioni dal precedente accordo della Camera, che richiede in tre categorie: trattati che impegnano finanze pubbliche, trattati commerciali e trattati che il Libano non può denunciare alla fine di ogni anno. In questi casi, informare i membri non basta. Al contrario, un’intervista o una sola consultazione non innesca la ratifica.

Gli eurodeputati hanno anche un canale di dialogo. L’ordine del giorno della commissione per gli affari esteri ha previsto un incontro consultivo con i membri dell’Assemblea nazionale francese il 24 novembre. Il programma pubblicato mira agli sviluppi politici e diplomatici e alla cooperazione tra le due assemblee. Questo canale parlamentare differisce da una delegazione abilitata a firmare un testo per conto dello Stato. L’ordine del giorno non era né un voto né una decisione delle Nazioni Unite sul futuro dell’UNIFIL.

Dalla dichiarazione alla firma di Washington

Nel mese di aprile, in una lettera al Consiglio di Sicurezza, il governo libanese ha dichiarato la sua disponibilità a negoziare direttamente con Israele, con partecipazione civile e sponsorizzazione internazionale. La lettera stabilisce una posizione governativa. Non costituisce un accordo tra le parti. La relazione del segretario generale dell’ONU del 12 novembre ha seguito i colloqui condotti dagli Stati Uniti e l’annuncio di un quadro trilaterale il 26 giugno.

Quel giorno, a Washington, è stato ambasciatore libanese negli Stati Uniti, Nada Hamadé Moawad, che ha firmato alla cerimonia ufficiale. La presenza di un rappresentante al tavolo e il suo documento di firma due atti diplomatici. Solo loro non sono sufficienti per attestare una procedura di ratifica o per concludere che è stato concluso un trattato di pace. Lo stato di ogni testo dipende dal contenuto e dalle decisioni successive. Il mandato di una missione dell’ONU è una decisione del Consiglio di Sicurezza, non una consultazione a Beirut o a Parigi.

Per leggere un prossimo annuncio, dobbiamo cercare il documento di accompagnamento: un’agenda dimostra che è stato pianificato uno scambio, una dichiarazione indica la posizione di un governo e un testo firmato identifica ciò che le parti hanno adottato in questa fase. Nel caso di un trattato di cui all’articolo 52, l’accordo del Consiglio dei ministri e, nei casi previsti, quello della Camera fornisce prove diverse.

Copertina: Parlamento libanese a Beirut, archivio fotografico. Non è né la consultazione del 24 novembre né la firma di Washington. François El Bacha / Libnanews.

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