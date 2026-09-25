Rabbia sociale: dietro gli scioperi, la vertigine di un paese in cui due salari non sono più sufficienti per soddisfare le esigenze di base

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$1,400 a $1,500 prima ancora della scuola e della salute

La crisi sociale libanese sta cambiando in natura. Non si limita più alla povertà delle famiglie disoccupate o al crollo dei salari causati dalla crisi monetaria. I dati disponibili mostrano ora che una famiglia con due persone che lavorano può rimanere incapace di finanziare le sue spese essenziali. È questa ripartizione che spiega la moltiplicazione degli scioperi, le richieste di pagamento anticipato e le avvertenze sulla possibile combustione sociale.

Una stima dettagliata per una famiglia di quattro persone che affittano alloggio a Beirut o la sua periferia è tra $1,400 e $1,500 al mese per il costo di soli cinque posti: alloggio, cibo, elettricità, acqua e trasporto. Due modelli di spostamento danno risultati leggermente diversi. Con un’auto privata, che rappresenta solo benzina e non l’intero costo del veicolo, la fattura è di circa $1,403. Con due persone che utilizzano regolarmente il servizio e il minibus o autobus, raggiunge circa $1,486.

Tuttavia, questi importi non sono un bilancio completo della famiglia. L’istruzione non è inclusa. Sono disponibili anche assistenza medica, ospedalizzazione e farmaci. Sono escluse anche telecomunicazioni, internet, abbigliamento, prodotti per la pulizia, igiene personale e spese impreviste. Il modello alimentare utilizzato è di per sé minimale. Non comprende carne rossa, pollo, formaggio o pesce fresco. Esso corrisponde essenzialmente a una soglia per coprire i requisiti di calorie di base.

Di fronte a questa spesa, vi è un reddito di riferimento particolarmente basso. Un’indagine condotta dal 9 al 19 maggio 2026 tra 2.485 lavoratori del settore privato che erano attivi prima dello scoppio del conflitto di marzo, tra cui 1.787 libanesi, stimava il reddito medio mensile del lavoratore libanese rimanente in occupazione nel campione a circa $ 560. Prima del conflitto, il reddito era di $668. La diminuzione è quindi del 16,2%.

Il confronto è brutale. Con un unico reddito di $560, le cinque spese essenziali rappresentano tra il 250,5 per cento e il 265,4 per cento del reddito. Con due lavoratori ciascuno guadagnando $560, la famiglia ha $1,120. Tuttavia, ha ancora un deficit tra $283 e $366 al mese prima ancora pagato per la scuola, medico o medicina.

Il problema non è più solo la disoccupazione. Diventa l’insufficienza strutturale del lavoro retribuito.

I redditi crollati mentre i prezzi continuavano ad aumentare

Il confronto storico misura la profondità della rottura. Nel 2018, il reddito salariale medio riferito alla previdenza sociale era di circa 1,8 milioni di sterline, o circa $1,195 al tasso di cambio del momento. Le stime attuali si riferiscono a circa £ 88 milioni, o quasi $ 980, per questo indicatore specifico. Ma la recente indagine dei lavoratori libanesi ancora in funzione dopo il conflitto ha provocato un reddito mensile medio di $ 560 nel suo campione.

Questi indicatori non misurano esattamente lo stesso e non devono essere confusi. Il reddito salariale riferito alla previdenza sociale e al reddito del lavoro calcolato in un’indagine riguarda anche alcune categorie di lavoratori autonomi incontrano definizioni diverse. Tuttavia, convergono su un’osservazione: il potere d’acquisto del lavoro rimane molto più basso di prima del crollo.

Allo stesso tempo, i prezzi sono aumentati drammaticamente per diversi anni. L’inflazione è stata del 2,9% nel 2019. È aumentato all’84,3% nel 2020, poi al 15,8% nel 2021 e al 17,2% nel 2022. Ha raggiunto il 221.3 per cento nel 2023 prima di rallentare il 45,2 per cento e poi il 14,6 per cento nel 2025. Entro il 2026, le aspettative iniziali sono state fissate intorno all’8% alla fine dell’anno. Tuttavia, il tasso cumulativo nei primi otto mesi è già intorno al 17%.

Il rallentamento dell’inflazione non significa quindi un ritorno ai prezzi pre-crisi. Indica solo che i prezzi aumentano meno rapidamente che al momento dell’iperinflazione. Per una famiglia il cui reddito ha già perso gran parte del suo valore, un ulteriore aumento del 17 per cento si verifica su una base di prezzo già estremamente elevata.

Un altro problema complica l’analisi: l’indice di prezzo ufficiale è ancora basato su una struttura di consumo costruita su vecchi pesi risalenti al 2012. Tuttavia, il bilancio reale delle famiglie è cambiato drammaticamente dal crollo del 2019. I servizi precedentemente finanziati o parzialmente sovvenzionati dallo Stato sono ora pagati direttamente dalle famiglie. Il peso dell’elettricità privata, l’acqua acquistata, la cura medica e il trasporto è quindi aumentato notevolmente.

L’inflazione statistica non è più sufficiente a descrivere l’impoverimento. Un aumento medio dei prezzi può mascherare un aumento molto maggiore della spesa che è impossibile evitare.

700 dollari per alloggio: un affitto già supera un reddito

L’alloggio illustra questa disconnessione. Un’indagine sull’affitto a Beirut e la sua periferia detiene circa 700 dollari al mese come valore indicativo per un appartamento con due camere da letto. Questa cifra non è presentata come media statistica ufficiale, ma come ordine di grandezza basato su prezzi e offerte reali.

Le differenze geografiche sono significative. Un appartamento può essere offerto circa $500 a Chiyah. A Sainte-Thérèse i prezzi sono di circa $650-700. A Tariq al-Jdideh, una vecchia casa senza parcheggio può costare circa $600, mentre un appartamento meglio attrezzato con parcheggio può costare fino a $1.000. In Mar Elias, il livello scelto è di circa $700.

Nella periferia, gli importi cadono senza necessariamente essere accessibili. Bchamun e Ain al-Remmaneh sono circa $500 negli esempi osservati. Aramoun può scendere a 400 dollari. A Hamrah e Ras al-Nabeh, un appartamento con due camere da letto può raggiungere circa 1.000 dollari. A Ras Beirut, alcune stime iniziano circa $1,200 e possono salire a $1,500 in Qoreitem.

Semplicemente prendendo $700 come punto di riferimento, l’affitto rappresenta il 125 per cento del reddito mensile $560 utilizzato per il confronto. In altre parole, un lavoratore che guadagna questo importo non può nemmeno pagare per la casa di famiglia da solo fino a quando non ha acquistato un singolo chilo di cibo o pagato un singolo chilowatt di elettricità.

Ciò spiega una parte delle trasformazioni sociali silenziose: il prolungato mantenimento dei giovani adulti nella casa di famiglia, l’aumento del reddito richiesto nella stessa famiglia, il ritorno a certe aree periferiche, la riduzione dell’area di alloggio e l’aumento della dipendenza dalla solidarietà familiare.

L’abitazione non è più un posto tra gli altri. Per parte delle famiglie, assorbe l’equivalente di un intero salario.

Doppia bolletta elettrica: circa $204 al mese

L’elettricità è un altro esempio spettacolare del trasferimento dei costi governativi alle famiglie. Una famiglia non paga solo un conto pubblico. Deve combinare l’elettricità fornita dallo Stato con quella di un generatore privato.

Il calcolo si basa su un consumo medio annuo di circa 5.409 kilowatt ore, o circa 451 kilowatt ore al mese. Con solo quattro ore giornaliere di potere pubblico, la quota fornita da elettricità statale può essere stimata a circa 128 kilowatt ore al mese, rispetto a circa 323 kilowatt ore dal generatore.

Il consumo di energia elettrica pubblica costa circa $17.6 prima di determinate spese e tasse. La porzione fornita dal generatore raggiunge circa $174 con il tasso di agosto 2026, fissato a 48,241 libbre per chilowattora per gli abbonati a meno di 700 metri sul livello del mare. Una tassa fissa di £ 685.000 per un abbonamento a dieci amplificatori porta la bolletta del generatore a circa $182.

Aggiungendo circa cinque dollari al mese per un abbonamento pubblico di venti ampere, la fattura combinata raggiunge quasi 204 dollari, prima di tutte le tasse e francobolli. L’elettricità rappresenta solo circa il 36.4 per cento del reddito mensile $560.

Il confronto storico è anche illuminante. Il prezzo medio ufficiale del chilowatt-ora prodotto dai generatori era di circa 38 centesimi nel 2025. Poi è aumentato di circa 43% a 54 centesimi. In alcune situazioni reali, il kilowatthour fornito da un generatore può anche essere caricato a più di un dollaro.

La famiglia quindi paga due volte per il fallimento del servizio pubblico. Paga la bolletta elettrica statale quando è disponibile, e poi finanzia una rete privata molto più costosa per coprire lunghi periodi di assenza. Quando i prezzi del petrolio aumentano, la seconda fattura sale quasi immediatamente.

194 dollari per una dieta che non contiene nemmeno carne

La dieta minima aggiunge circa 194 dollari al mese. Questa quantità si basa su un cestino di sopravvivenza progettato per fornire circa 2.100 calorie per persona al giorno. Per una famiglia di quattro, comprende 19 prodotti.

Il cesto comprende circa 28,1 kg di pane al mese, 9,6 kg di riso egiziano, 7,8 kg di bulgur, 7,2 kg di pasta e 8,4 kg di patate. Include anche ceci, lenticchie, fagioli, olio, zucchero, latte in polvere, mele, cavolo, carote e alcuni altri prodotti.

Dopo aver valutato le quantità con i prezzi osservati nel settembre 2026, il costo ha raggiunto circa 17,4 milioni di sterline, o circa 194 dollari. Tale importo rappresenta il 34,6% del reddito mensile di riferimento.

Ma la figura deve essere correttamente interpretata. Non corrisponde al bilancio alimentare di una famiglia che consuma normalmente. Il cesto non comprende pollo, carne rossa, formaggio o pesce fresco. Le fonti di proteine animali sono principalmente limitate a uova, sardine e latte in polvere. I cereali e i legumi occupano un posto centrale.

La quantità di $194 è quindi più una soglia di sussistenza che un bilancio per una dieta diversificata. Una famiglia che desidera acquistare carne, pollo, formaggio, più frutta e verdura o prodotti specifici per i bambini supera regolarmente questa quantità.

La pressione sul feed è probabilmente superiore al calcolo complessivo di $1.400 a $1.500.

I trasporti possono ingoiare tra $187 e $270

Trasferirsi al lavoro è un’altra spesa difficile da ridurre. Due scenari misurano il peso.

Nella prima, la famiglia possiede una macchina. Una media di 12.893 chilometri all’anno è stata utilizzata da una particolare auto per sondare i modelli di trasporto, o circa 1.074 chilometri al mese. Con un consumo medio di carburante di nove chilometri al litro, ci vogliono circa 119 litri di benzina ogni mese.

A partire dal 18 settembre 2026, la benzina da 95 ottani da 20 litri può costare 2,81 milioni di sterline. Il combustibile mensile rappresenta circa £ 16,8 milioni, o quasi $187. Tale importo è pari al 33,4% del reddito mensile di riferimento.

E quel $187 non corrisponde al costo reale di una macchina. Manutenzione, olio, pneumatici, assicurazione, tasse, parcheggio e ammortamento del veicolo non sono registrati.

Il secondo scenario riguarda due persone che lavorano regolarmente e utilizzano i trasporti pubblici. Con ventidue giorni lavorativi e quarantaquattro viaggi mensili a persona, una quota indicativa di £ 400.000 per un servizio e £ 150.000 per un minibus o un autobus produce una fattura di circa $197 per la prima persona e $74 per la seconda. Il totale è di circa 270 dollari.

Ciò rappresenta il 48,2% del reddito di un singolo lavoratore. Non significa necessariamente che l’auto è più conveniente, dal momento che il primo modello conta solo benzina. Soprattutto, dimostra che, a causa della mancanza di una rete pubblica strutturata e conveniente, andare al lavoro può consumare una notevole quantità di reddito guadagnato attraverso il lavoro.

L’acqua illustra la privatizzazione forzata delle esigenze di base

La stessa logica si applica all’acqua. Un abbonamento annuale a un istituto pubblico può rimanere al di sotto di circa $200. Ma quando la rete non fornisce abbastanza acqua, le famiglie devono acquistare da fornitori privati.

Un volume di 1.000 litri può essere addebitato circa $20. Una famiglia che acquista questo importo ogni due settimane spende circa $480 all’anno, più che raddoppiare l’abbonamento pubblico. In alcune regioni e per determinati consumi, i requisiti annuali possono essere alti fino a 120.000 litri, con una fattura stimata di circa $2.450.

Il meccanismo è identico a quello dell’elettricità: il cittadino finanzia un servizio pubblico insufficiente e poi paga un fornitore privato per ottenere effettivamente il servizio.

Questa è una delle caratteristiche più importanti dell’attuale crisi sociale. Il livello dei prelievi ufficiali non è sufficiente per misurare ciò che lo stato di default costa. Parte del costo appare in fatture private che le famiglie sono costrette a pagare per sostituire i servizi assenti.

La salute si è spostata dal finanziamento di gruppo al portafoglio del paziente

Le spese mediche aggravano ulteriormente questa situazione. Prima del 2019, circa un terzo della legge medica e ospedaliera potrebbe essere supportato direttamente dal paziente. Oggi, questa proporzione supera la metà in diverse stime. Alcune valutazioni lo collocano anche al di sopra del 70%.

Questo cambiamento cambia profondamente la struttura del bilancio familiare. Una famiglia può bilanciare le proprie spese per diversi mesi e poi passare bruscamente quando un membro si ammala. L’ospedalizzazione o il trattamento cronico è sufficiente per assorbire i restanti risparmi.

Questo è proprio il motivo per cui le stime di $1.400 a $1.500 sottovalutano la vera fragilità delle famiglie. Escludono il rischio medico. È diventato in gran parte privatizzato.

Lo stesso vale per l’istruzione. Una famiglia con bambini a scuola sopporta spese aggiuntive che possono trasformare un deficit già strutturale in una completa impossibilità finanziaria. La domanda non è più: su quale posizione può salvare? Diverse posizioni chiave sono già state ridotte al minimo.

Gli anticipi salariali diventano un indicatore sociale

L’impoverimento appare anche in un fenomeno meno spettacolare delle principali manifestazioni: l’aumento dei progressi finanziari richiesti dai datori di lavoro prima della fine del mese.

Questi anticipi indicano che i ricavi non coprono più l’intero ciclo mensile. Le famiglie consumano parte dei loro salari futuri per finanziare le loro spese correnti. Quando questa pratica si ripete, funziona come una forma di debito a breve termine.

Essa mostra anche i limiti delle statistiche salariali. Due lavoratori possono mantenere ufficialmente il loro lavoro e ricevere i loro salari ogni mese, pur essendo in grado di finanziare le loro esigenze fino alla prossima paga.

La crisi del lavoro diventa così una crisi di cassa nazionale. La paga esiste, ma succede troppo tardi rispetto alle bollette. Le famiglie riducono gli acquisti, le cure di differimento, prendono in prestito dalle loro famiglie o richiedono anticipazioni.

Ciò aiuta a spiegare perché la rabbia può salire anche in assenza di un’altra rottura monetaria spettacolare. L’impoverimento non ha più bisogno di un crollo quotidiano della libbra per progredire. È ora il risultato del persistente divario tra reddito e spese essenziali.

Sindaci sotto il sospetto di contenere piuttosto che guidare la rabbia

È in questo contesto che i movimenti sindacali assumono una dimensione politica. Gli scioperi del settore pubblico, le richieste salariali e le mobilitazioni professionali sono in aumento. Tuttavia, una parte del dibattito riguarda ora il ruolo reale delle strutture sindacali.

Alcune analisi ritengono che le organizzazioni vicine al governo intervengano soprattutto quando la pressione sociale diventa troppo forte. Essi organizzano movimenti limitati, negoziano alcuni benefici e poi aiutano a invertire la mobilitazione senza mettere in discussione la politica generale dei salari, dei prezzi e delle imposte.

L’Unione dei lavoratori generali è direttamente interessata da questa critica. L’accusa è grave: alcune mobilitazioni servirebbero più come una valvola che come un vero equilibrio di potere per trasformare la politica economica. Questa lettura deve rimanere un’interpretazione politica e non essere trasformata in fatto dimostrato.

Ma un altro elemento è più concreto: un leader sindacale si opporrebbe fortemente alla formazione delle mobilitazioni verso una logica di strada che potrebbe aprire un periodo di disordine e sollevare la questione della sopravvivenza del governo.

Questa preoccupazione mostra che i sindacati stessi percepiscono il rischio di traboccare. Il problema è quello di difendere rivendicazioni la cui legittimità economica è difficile da contestare, evitando di diventare il veicolo per il confronto politico generale.

Paura di « sfruttamento della strada »

Avvertenze su un’esplosione sociale sono ora esplicite. I circoli economici credono che l’accumulo di vita costosa, rallentamento economico e pressione sulle famiglie può portare ad un’esplosione se il governo non riacquista rapidamente il controllo sui prezzi, la tassazione e la politica sociale.

Allo stesso tempo, questi circoli avvertono contro lo sfruttamento politico della rabbia. Il loro ragionamento è che le dimostrazioni possono iniziare su legittime esigenze sociali e poi evolversi verso un confronto che nessuno controlla il risultato.

Questa paura non mette in discussione la realtà delle rivendicazioni. Piuttosto, dimostra che il livello di tensione ha raggiunto una soglia in cui le questioni sociali e politiche stanno cominciando a confondersi. Quando il reddito di due lavoratori non è più sufficiente a finanziare l’alloggio, la potenza minima, l’elettricità, l’acqua e il movimento al lavoro, la sfida non può più essere ridotta a agitazione artificiale indotta. Esiste la possibilità di ricupero politico, ma si verifica su un terreno già preparato dalla degradazione materiale misurabile.

Il pericolo è proprio quello di invertire l’ordine delle cause. Presentare la mobilitazione come una minaccia per la stabilità può temporaneamente evitare la strada, ma non riduce l’affitto di $700, la bolletta elettrica vicino a $204, o circa $194 richiesto per un’alimentazione minima, o il $187-270 speso per il viaggio. La paura del disordine non è quindi una politica sociale. Può solo ritardare l’espressione di una crisi i cui determinanti rimangono presenti.

Questa distinzione diventa importante quando i politici parlano del rischio di sicurezza. Alcune istituzioni ritengono che la situazione sociale sia a livello di gravità paragonabile alle minacce strategiche del paese. La formulazione è eccezionale. Significa che l’impoverimento non è più considerato solo un problema economico. Si tratta di una questione di stabilità nazionale.

Hezbollah e la tentazione della pressione sociale sul governo

A questo proposito si aggiunge una dimensione politica più sensibile. L’ipotesi dell’uso di Hizbollah delle mobilitazioni sociali sta circolando in ambienti politici. Il ragionamento si basa sul contesto attuale: il partito è sotto pesante pressione sulla questione delle armi, mentre il governo sostiene di estendere l’autorità statale e monopolizzare le decisioni sulla guerra e la pace. Un’importante mobilitazione sociale potrebbe quindi creare un secondo fronte interno contro l’esecutivo.

L’ipotesi menzionata non è necessariamente quella di una volontà di rovesciare il governo. Piuttosto, incoraggerebbe o accompagnerebbe alcune mobilitazioni al fine di creare ulteriori pressioni e cambiare l’equilibrio del potere. Questa lettura rimane un’analisi politica e non può essere presentata come prova di un piano stabilito.

Tuttavia, alcuni movimenti possono combinare le esigenze economiche con gli obiettivi politici. Il caso delle agenzie di viaggio che organizzano movimenti religiosi in Iran sta rivelando. Una mobilitazione è prevista per la ripresa dei voli diretti con Teheran e per il ritorno delle compagnie iraniane all’aeroporto di Beirut. Il motivo può essere economico per i professionisti interessati, ma la pretesa ha anche una dimensione politica evidente nel contesto delle relazioni tra Libano, Iran e Stati Uniti.

È proprio questa sovrapposizione che rende la strada difficile da leggere. Una dimostrazione può iniziare da una vera rivendicazione professionale e poi acquisire un significato politico. D’altra parte, la natura politica di alcuni attori non è sufficiente a invalidare i problemi economici che sollevano. Il governo deve quindi evitare due errori simmetrici: negare qualsiasi possibile strumentalizzazione o considerare qualsiasi protesta come operazione partigiana.

Il settore pubblico concentra le contraddizioni governative

I funzionari civili sono al centro di questa crisi. La loro situazione riassume il problema di fronte al governo. La Remunerazione è stata profondamente svalutata dal 2019. Gli aggiustamenti di successo hanno impedito un collasso totale, ma non hanno reintegrato il precedente potere di acquisto. Allo stesso tempo, un aumento salariale massiccio e non finanziato potrebbe far rivivere gli squilibri fiscali e inflazionistici.

Il problema non è solo l’importo della remunerazione. L’amministrazione stessa è descritta come una « bomba del tempo ». La sua struttura rimane segnata dal reclutamento, dall’equilibrio religioso, dalle protezioni politiche e dalle difficoltà di ristrutturazione. Qualsiasi riforma salariale incontra quindi immediatamente una domanda più ampia: quante persone dovrebbero assumere lo Stato, secondo quali regole e con quale produttività?

Il governo deve rispondere ai dipendenti che non possono più vivere correttamente senza replicare le politiche che hanno contribuito alla crisi finanziaria. Un aumento finanziato da nuove questioni monetarie o da un deficit incontrollato potrebbe temporaneamente migliorare il reddito nominale prima di essere assorbito da ulteriori aumenti di prezzo.

Ma l’argomento macroeconomico ha anche un limite. Chiedere al personale indefinitamente di aspettare una riforma completa mentre le loro spese sono immediate è quello di trasferire il costo di adeguamento a loro. Il dibattito riguarda quindi la costruzione di un aumento sostenibile, non la scelta semplicistica tra aumento generale e congelamento di compensazione.

Questa difficoltà spiega perché gli scioperi ritornano regolarmente. I progressi, i bonus e le regolazioni temporanee permettono di guadagnare alcuni mesi senza risolvere la struttura del problema. Ogni nuovo aumento di prezzo riduce il loro effetto, e le stesse richieste riappare.

Budget 2027 rischia di aggiungere pressione invece di rimuoverlo

Il progetto di bilancio 2027 viene attuato in questo clima. Lo Stato sta cercando ulteriori entrate, mentre le famiglie hanno già esaurito gran parte della loro capacità di regolazione. L’uso delle imposte e dei dazi sul consumo è particolarmente sensibile in quanto influisce direttamente sulle spese difficilmente evitabili.

La tassazione della benzina è un esempio. Il carburante non è solo una spesa individuale. In un paese in cui i trasporti pubblici rimangono insufficienti, determina il costo del trasferimento al lavoro. È anche coinvolto nel costo del trasporto di merci. Un aumento viene quindi trasmesso a gran parte dell’economia.

L’imposta sul valore aggiunto produce lo stesso problema quando colpisce le merci consumate da tutti. A differenza di una tassa progressiva sul reddito o sulla ricchezza, una tassa di consumo prende una quota proporzionalmente più grande del reddito disponibile delle famiglie modeste, che spende quasi tutto ciò che guadagnano sulle esigenze attuali.

La critica della politica fiscale è proprio questa: lo Stato cerca di aumentare il suo reddito all’interno di un’economia in cui vi è già insufficiente reddito disponibile. La priorità contabile è quella di bilanciare i conti. La questione sociale è di determinare ciò che effettivamente rimane nel portafoglio della famiglia dopo i prelievi.

Questa contraddizione è particolarmente evidente nell’esempio di una coppia che guadagna un totale di $1,120. Prima di qualsiasi nuova tassa, le sue cinque spese essenziali possono già raggiungere $1,403 a $1,486. Il disavanzo esiste quindi prima dell’intervento fiscale supplementare. Ogni aumento fiscale deve necessariamente essere compensato dall’abolizione di un’altra spesa o dal debito.

La stabilità della sterlina non ha stabilizzato il costo della vita

La situazione è ancora più paradossale in quanto il tasso di cambio della sterlina è stato relativamente stabile dall’agosto 2023. In un’economia altamente finanziata, questa stabilizzazione avrebbe dovuto ridurre alcune fluttuazioni dei prezzi. Eppure il costo della vita continua ad aumentare.

Questa divergenza dimostra che l’attuale crisi non può più essere spiegata unicamente con l’ammortamento monetario. I prezzi sono ora guidati da altri fattori: energia, importazioni, tassazione, costi di servizio privati e struttura oligopolistica di diversi mercati.

La crescita del petrolio svolge un ruolo particolarmente importante. Aumenta il prezzo della benzina, ma anche quello dell’elettricità prodotta da generatori, il trasporto di merci e molti servizi. Lo shock energetico si sta diffondendo in diverse parti del bilancio familiare.

Mantenere il tasso di cambio intorno £ 89,500 per dollaro non protegge automaticamente il reddito. Uno stipendio può mantenere lo stesso valore nominale in dollari, mentre l’acquisto di meno elettricità, cibo o trasporto pochi mesi dopo.

Ecco perché l’inflazione del 17% nei primi otto mesi del 2026 è politicamente significativa. Interviene senza ulteriori svalutazioni del libro. Il governo non può più contare unicamente sulla stabilità monetaria per presentare un miglioramento della situazione economica.

I servizi privati sono diventati una seconda tassa

Uno dei fenomeni più profondi della crisi è la trasformazione di servizi alternativi privati in prelievi quasi obbligatori. Una famiglia può scegliere di ridurre il tempo libero o alcuni acquisti. Non può vivere a lungo termine senza acqua, elettricità, trasporto o assistenza medica.

Qualora lo Stato non fornisca questi servizi in quantità sufficiente, la famiglia deve acquistarli altrove. Il generatore diventa obbligatorio. Serbatoio camion diventa necessario. L’auto o il servizio sostituisce i trasporti pubblici. La cura viene pagata più direttamente dal paziente.

Questi pagamenti funzionano come una seconda tassa, ma senza meccanismo di ridistribuzione. La famiglia paga prima le tasse e le tariffe pubbliche. Poi finanzia soluzioni private che compensano l’inadeguatezza del servizio corrispondente.

Il caso dell’elettricità è particolarmente rilevante. Una famiglia può spendere circa $204 al mese su una combinazione di elettricità pubblica e privata. Questo importo è equivalente a più di un terzo del reddito di riferimento $560. Tuttavia, questa spesa non è un servizio eccezionale. Fornisce semplicemente un alimentatore relativamente continuo.

L’acqua riproduce lo stesso modello. Un abbonamento pubblico annuale può rimanere al di sotto di $200, ma una famiglia costretta ad acquistare 1.000 litri ogni due settimane aggiunge circa $480 all’anno. In situazioni di consumo più elevato, la fattura privata può superare i $2,000.

La crisi sociale è quindi anche una crisi dello Stato che fornisce servizi. Ridurre la pressione sulle famiglie significa lavorare sui prezzi, ma anche ridurre la loro dipendenza da soluzioni private.

Perché semplicemente alzare i salari non sarà sufficiente

In considerazione di queste cifre, la domanda di aumenti salariali è logica. Ma non può essere l’unica risposta. Se il costo di elettricità, trasporto, acqua, alloggio e salute continua ad aumentare, ogni aumento di reddito sarà gradualmente assorbito.

La questione centrale diventa quindi quella del reddito disponibile dopo le spese incompresse. La politica sociale efficace può lavorare su entrambe le parti dell’equazione: aumentare determinati redditi e ridurre il costo dei servizi essenziali.

L’elettricità offre di nuovo l’esempio più evidente. Ridurre la dipendenza da generatori potrebbe restituire decine di dollari al mese a una famiglia senza cambiare il suo stipendio nominale. I trasporti pubblici più efficienti avrebbero lo stesso effetto. Una migliore copertura sanitaria ridurrebbe il rischio di un incidente sanitario distruggendo l’equilibrio finanziario di una famiglia.

L’abitazione è più difficile da affrontare rapidamente, ma non può rimanere assente dalla politica sociale. Quando l’affitto indicativo per un appartamento di famiglia raggiunge $700, mentre il reddito di lavoro è di circa $ 560 nel campione studiato, i mercati dell’alloggio e del lavoro si evolvono secondo due realtà che sono diventate incompatibili.

Il dialogo economico e sociale proposto alle autorità dovrebbe consentire di emergere da una politica ridotta agli adattamenti salariali. Ci dovrebbe essere un monitoraggio regolare del costo reale di vivere, rafforzare le reti sociali, affrontare il costo dei servizi e stimolare l’attività produttiva in grado di generare redditi più elevati.

Il rischio di una politica « valva »

Tuttavia, la moltiplicazione di piccole concessioni è una tentazione per il potere. Un premio assegnato a una categoria, anticipo salariale, regolazione tariffaria o una promessa di revisione può interrompere uno sciopero. Queste misure sono politicamente meno costose della riforma generale.

Ma frammentano il problema. Ogni gruppo negozia la propria patch separatamente. I funzionari chiedono un aumento. Gli insegnanti negoziano le loro indennità. L’esercito sta cercando aggiustamenti specifici. I vettori chiedono un risarcimento. I sindacati intervengono per i loro membri.

Questa logica trasforma la politica sociale in una successione di operazioni. Non risponde alla domanda centrale: che reddito è necessario oggi per vivere in Libano e come può l’economia produrlo?

Esso crea anche disuguaglianze tra gruppi in grado di esercitare pressione e quelli senza rappresentanza organizzata. Un funzionario può colpire. Un pensionato isolato, un lavoratore informale o una famiglia senza un’organizzazione professionale ha molto meno mezzi per imporre la sua pretesa.

È proprio per questo che i movimenti sindacali vengono osservati con tale attenzione. Possono difendere i lavoratori, ma possono anche contribuire inavvertitamente ad una segmentazione della crisi in cui ogni categoria ottiene un accordo temporaneo senza che il sistema generale venga riformato.

La vera linea di avvertimento: quando il lavoro non protegge più dalla povertà

Le figure infine identificano la trasformazione più importante. Per lungo tempo, la povertà è stata associata alla disoccupazione o all’esclusione dal mercato del lavoro. La situazione attuale mostra che avere un lavoro non garantisce più la copertura delle esigenze di base.

Con $560 in reddito mensile, un lavoratore non copre nemmeno un affitto indicativo di $700. Due lavoratori che guadagnano questo importo hanno ciascuno $1,120, ma i cinque bisogni fondamentali studiati costo tra $1,403 e $1,486. Così, il loro deficit era tra $283 e $366 prima della scuola e spese mediche.

Il cesto di cibo è già minimo. Il costo dell’auto include solo benzina. La bolletta elettrica non rappresenta necessariamente tutte le spese energetiche della famiglia. L’acqua acquistata dalla petroliera non è completamente inclusa nel calcolo generale. Le telecomunicazioni e Internet non sono disponibili.

In altre parole, il deficit effettivo di una famiglia può essere ben al di sopra del $283-366 calcolato. E questa famiglia non è disoccupata: due dei suoi membri lavorano.

Sono questi dati che rendono credibili gli avvisi su un’esplosione sociale. Il problema non riguarda più solo una popolazione emarginata. Raggiunge le famiglie nell’economia, che lavorano, pagano l’affitto e cercano di mantenere un normale standard di vita.

Quando il lavoro cessa di fornire questa protezione minima, il contratto sociale diventa indebolito. La domanda per i governi non è più semplicemente di sostenere i più poveri. Diventa quello della fattibilità economica di gran parte della classe salariata.

Una sicurezza della rabbia non può trattare

La tentazione di leggere la protesta principalmente attraverso il prisma dei rischi di sicurezza quindi manca l’essenziale. Le forze politiche possono cercare di sfruttare la strada. Le parti possono cercare di trasformare un reclamo sociale in uno strumento di pressione. Le organizzazioni sindacali possono essere collegate a interessi politici. Tutte queste dimensioni esistono.

Ma essi vengono dopo il fatto economico fondamentale: le spese essenziali superano il reddito.

Prevenire la strumentalizzazione non riduce una fattura di $204. Guardare un evento non rimborsa l’affitto di $700. Una campagna contro il disordine non trasforma un cesto di cibo minimo di 194 dollari in una dieta diversificata. Mantenere l’ordine può impedire che una crisi diventi violenta; non può rimuovere le cause che l’hanno prodotta.

La questione è quindi se il governo intervenga prima che la rabbia economica diventi una crisi politica. I avvertimenti sono stati rilasciati al massimo livello. Il costo della vita è documentato. I limiti delle entrate sono noti. Gli attacchi mostrano che la soglia di tolleranza è ridotta.

Il prossimo bilancio sarà un test. Mentre aggiunge principalmente i prelievi sui consumi senza ridurre i costi dei servizi essenziali o migliorare i redditi su base sostenibile, può aggravare il divario già misurato. Se, al contrario, comincia a spostare l’onere verso le più alte capacità di contributo e accompagna questo sviluppo con una politica sull’elettricità, sui trasporti, sulla salute e sulla protezione sociale, può ridurre parte della pressione.

Il calcolo di oggi della crisi rimane una brutale semplicità: due ricavi di $560 danno $1,120. Cinque esigenze di base già costano tra $1,403 e $1,486. Prima di scuola, prima dell’ospedale, prima della medicina, prima dei vestiti e prima di inaspettato, il denaro è finito. È in questo divario, molto più che negli slogan delle dimostrazioni, che la principale minaccia sociale ora sta.

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