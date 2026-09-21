III Conferenza dei Rettori del Medio Oriente a Beirut

Beirut, 21 settembre 2026– La Conferenza dei Rettori della Regione del Medio Oriente (C2R Medio Oriente) e l’Età Universitaire de la Francophonie (AUF) in Medio Oriente organizzato, il 17 e 18 settembre 2026, il 3nConferenza Generale del C2R Medio Oriente, ospitata dall’Università San Giuseppe di Beirut.
L’incontro, con il patrocinio del Ministro dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore del Libano, Rima Karamé, ha riunito a Beirut e online circa 40 presidenti, rettori e rappresentanti mandati delle università a Cipro, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Libano, Qatar, Palestina, Sudan e Siria.
Il Rettore di AUF, Prof. Slim Khalbous, ha parlato online per presentare la nuova strategia AUF 2026-2029.
I discorsi di apertura sono stati pronunciati da François Boëdec s.j., presidente uscente del C2R e rettore dell’Università di San Giuseppe di Beirut, Jean-Noël Baléo, direttore regionale dell’UF del Medio Oriente, e Joseph Moukarzel o.l.m., presidente eletto del C2R del Medio Oriente e Rettore dell’Università dello Spirito Santo di Kaslik (USEK).
Oltre all’agenda legale, gli scambi sono stati strutturati intorno a tre temi principali, al centro delle sfide che le università e le società affrontano in Medio Oriente. Un primo gruppo si è concentrato sull’intelligenza artificiale, sulle sue trasformazioni e sulla preparazione delle istituzioni accademiche. Un secondo è stato dedicato alle interazioni tra cambiamento climatico, salute e società, evidenziando l’importanza di approcci interdisciplinari per comprendere meglio questi problemi e adattare le risposte alla ricerca. Infine, un terzo gruppo ha esplorato il ruolo delle università nel promuovere la pace e la mediazione in Medio Oriente, evidenziando il loro contributo al dialogo, alla comprensione reciproca e alla costruzione di societÃ piÃ1 pacifiche.
Questo incontro ha permesso ai leader delle istituzioni membri di condurre una riflessione collettiva sugli orientamenti e le prospettive delle 4 Commissioni tematiche del C2R Medio Oriente, che hanno presentato i loro risultati dopo 2 anni di attività, e di convalidare, con voto, le Commissioni stabilite per 2027-2028: Ricerca; Internazionalizzazione delle istituzioni; Garanzia di qualità, mediazione; Trasformazione digitale e AI generativa.
Tre vicepresidenti sono stati nominati dopo consultazioni, per un termine di due anni, su base geografica rappresentante della regione del Medio Oriente: Ahmed Adel Abdelhakim, presidente dell’Università di Alessandria; Moustafa Saem el Daher, presidente dell’Università di Damasco; e Abdulmehsen Hamad Fetais, Consigliere Legale Generale dell’Università del Qatar, da delegazione del presidente Omar Al Ansari.
Infine, un nuovo membro, l’American University of Science and Technology – AUST (Lebanon) Ã ̈ stato ammesso al C2R.
Dopo il voto dei presidenti, la prossima conferenza generale si terrà nell’autunno 2027 presso l’Università dello Spirito Santo di Kaslik.
Informazioni sul C2R Medio Oriente
C2R è un forum regionale con il Medio Oriente AUF, dedicato alla riflessione sulle questioni strategiche nel campo dell’istruzione superiore, e fornisce uno spazio per il confronto e la diffusione di idee e soluzioni. Ha anche un ruolo operativo, con una serie di attività guidate dalle sue varie commissioni tematiche.
Il C2R Middle East riunisce 54 Rettori, Presidenti delle Università e Direttori delle Istituzioni Universitarie in Medio Oriente, membri dell’AUF, in 13 paesi della regione.
Una conferenza analoga è organizzata da ciascuna Direzione regionale dell’UF, portando il loro numero totale a 10 conferenze diffuse nei cinque continenti.