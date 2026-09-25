Nostra Signora di Qannubin, rifugio dei patriarchi
Nella roccia della valle di Qadisha, il monastero di Nostra Signora di Qannoubin è stato fondato nel V secolo da Teodosio il Grande. Dal 1440 al 1823 fu sede del patriarcato maronita. 24 patriarchi gli succedettero.
La sua chiesa ospita un raro affresco dell’Incoronazione della Vergine, e sotto di essa, una cripta dove si trova il corpo naturalmente mummified del Patriarca Youssef Tyan. 17 patriarchi riposano lì, tra cui Estephan Doueihy.
Il cuore della valle santa di Qadisha, Qannoubine è stato classificato dall’UNESCO dal 1998, accanto alla foresta di cedro di Dio.
Valle di Qadisha, Libano
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