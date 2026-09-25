Sud Libano: Hezbollah Aperto ad una soluzione politica

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Hezbollah MP Hassan Fadllallah ha detto venerdì che il suo partito e il movimento Amal non erano contrari a una « soluzione politica » per il Sud e si dichiarano aperti a negoziati indiretti se hanno permesso il ritiro israeliano, il ritorno degli abitanti e la ricostruzione. Tuttavia, il parlamentare ha respinto qualsiasi approccio che considerava come capitolazione e ha fortemente criticato l’accordo quadro concluso dalle autorità libanesi. Questa dichiarazione viene in un momento in cui il dibattito è ora tanto sui mezzi diplomatici di porre fine alla situazione nel Sud quanto sulle armi di Hezbollah e sul ruolo dello Stato.

Venerdì Hassan Fadallah ha formulato una posizione che chiarisce le condizioni in cui Hezbollah prevede un percorso diplomatico nel sud del Libano. Il Parlamento non ha respinto il principio della negoziazione. Ha anche accettato esplicitamente l’ipotesi di discussioni indirette con Israele, purché raggiungano obiettivi che essa presenta come non negoziabile: la liberazione del territorio, il ritorno degli abitanti sfollati e la ricostruzione delle aree colpite.

« Non siamo sostenitori della guerra », ha detto Hassan Fadllallah. Secondo lui, i successivi conflitti furono imposti agli abitanti del Sud dalla vicinanza di Israele e da una storia segnata da invasioni, occupazioni e scontri.

Il deputato ha poi definito la priorità attuale di Hezbollah. Dopo la distruzione causata dalla guerra e dalle operazioni israeliane, ha detto che era « per liberare il Sud, per tornare e ricostruirlo ».

In questo contesto ha introdotto la possibilità di un approccio diplomatico.

« Noi sosteniamo la diplomazia basata sui nostri diritti e siamo aperti ai negoziati indiretti se ci conducono a questo obiettivo », ha detto.

Hezbollah accetta il principio dei negoziati indiretti

Il riferimento ai negoziati indiretti è il punto centrale della dichiarazione di Hassan Fadllallah.

Il deputato non propone trattative dirette tra Hezbollah e Israele. Né è a favore della normalizzazione delle relazioni. D’altra parte, apre esplicitamente la porta a un processo diplomatico indiretto che può risolvere i restanti problemi del Sud.

Questa distinzione corrisponde ad una pratica già utilizzata nelle relazioni tra Libano e Israele. Entrambi i paesi non hanno relazioni diplomatiche, ma diversi casi sono stati trattati attraverso i mediatori internazionali.

I negoziati di frontiera marittima, conclusi nell’ottobre del 2022, erano stati condotti con la mediazione americana. Beirut e Tel Aviv avevano accettato un accordo senza stabilire relazioni diplomatiche dirette.

Il meccanismo risultante dal cessate il fuoco del 27 novembre 2024 si basava anche sulla mediazione internazionale e sugli impegni separati delle parti.

Dicendo che era aperto ai negoziati indiretti, Fadallah non si è quindi rotto con il principio dell’assenza di relazioni dirette con Israele. Egli ha tuttavia convenuto che il cammino politico potrebbe essere utilizzato per raggiungere i risultati nel Sud.

Tre obiettivi: ritiro, ritorno e ricostruzione

Hassan Fadllallah ha associato questa apertura con tre priorità.

La prima riguarda il ritiro israeliano. Nonostante il cessate il fuoco del 27 novembre 2024, la questione della presenza e delle posizioni israeliane nel Libano meridionale rimase al centro delle tensioni tra Beirut e Israele.

Il secondo riguarda il ritorno degli abitanti. I combattimenti e la distruzione hanno portato a grandi spostamenti di popolazione nei villaggi di confine. Mentre parte della popolazione è tornata dopo la cessazione delle ostilità, la situazione rimane difficile in diverse località direttamente colpite dalle operazioni militari.

La terza priorità è la ricostruzione. Villaggi, case, infrastrutture e terreni agricoli hanno subito danni significativi durante gli scontri. La ricostruzione è quindi un problema economico e sociale e politico.

Fadallah collega queste tre domande. Nel suo discorso, una soluzione politica non può essere giudicata sulla sua esistenza formale. Deve produrre risultati concreti sul terreno.

È a questa condizione che essa presenti negoziati indiretti come accettabile.

Fadllallah rifiuta la soluzione « sottomissione »

Questa apertura diplomatica è accompagnata da un limite chiaramente formulato.

Hezbollah MP dice che gli obiettivi che elenca non possono essere raggiunti con « capitulation », « subordinazione » o « subordinazione ». Egli ritiene che una politica basata su questi principi porterebbe ad un’occupazione continua piuttosto che alla sua scomparsa.

Fadallah dirige questa critica direttamente contro le autorità libanesi.

Egli accusa il potere di consolidare la presenza israeliana attraverso l’accordo quadro concluso sotto la mediazione americana. Questa accusa fa parte del conflitto politico tra Hezbollah e il governo di Nawaf Salam sulla strategia seguita contro Israele e la questione delle armi.

Al contrario, il governo difende un approccio basato sul rafforzamento dello Stato, sull’implementazione dell’esercito e sulla negoziazione di un ritiro israeliano. Esso ritiene inoltre che le armi debbano essere gradualmente poste sotto l’autorità esclusiva delle istituzioni statali.

La divergenza quindi non riguarda più solo l’esistenza di un cammino politico. Le dichiarazioni di Fadllallah mostrano che copre anche il suo contenuto, le sue condizioni e l’equilibrio di potere in cui deve essere condotto.

Dal novembre 2024, Hezbollah considera insufficienti le proposte

Hassan Fadllallah scelse il 27 novembre 2024 come punto di partenza per la sua valutazione politica.

Questa data corrisponde all’entrata in vigore del cessate il fuoco che terminò più di un anno di confronto tra Israele e Hezbollah, tra cui due mesi di guerra particolarmente intensa nell’autunno 2024.

Secondo il deputato, nessuna proposta politica « ragionevole » è stata presentata da allora a Hezbollah e Amal per risolvere la situazione in modo sostenibile.

Egli ha definito i criteri che dovrebbero essere soddisfatti da una tale proposta: proteggere il Libano, porre fine agli assassini e permettere agli abitanti di tornare alle loro case.

« Hezbollah e il movimento Amal non hanno porte chiuse e non sono contro una soluzione politica », ha insistito.

Questa formulazione permette al deputato di rispondere all’accusa che entrambe le formazioni sciite favorirebbero necessariamente l’opzione militare. Fadallah, al contrario, afferma di essere disposti a considerare una soluzione negoziata, ma ritiene che le condizioni proposte finora non garantiscano gli obiettivi che difendono.

Una dichiarazione in mezzo al dibattito sulle armi

I commenti di Fadllallah sono stati fatti mentre il problema della sicurezza nel sud del Libano è stato collegato direttamente al dibattito nazionale sulle armi di Hezbollah.

Il presidente Joseph Aoun e il primo ministro Nawaf Salam hanno ripetutamente riaffermato il principio del monopolio delle armi statali. L’esercito libanese dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel controllo del territorio e nelle modalità per stabilizzare il confine.

Joseph Aoun ha nuovamente dichiarato questa settimana prima che il personale militare che le armi dell’esercito fossero « l’unica arma legittima ». Allo stesso tempo, ha sottolineato la necessità per l’istituzione di proteggere tutti i libanesi, compresi coloro che si oppongono alle decisioni o autorità di Stato.

Hezbollah, da parte sua, contesta un disarmo che avrebbe avuto luogo come Israele mantiene posizioni in Libano e continua le operazioni nel territorio.

Questa divergenza rimane completa.

La dichiarazione di Fadllallah non contiene l’impegno di Hizbullah di cedere le sue armi nel contesto di un possibile insediamento politico. Si tratta della possibilità di utilizzare la diplomazia e i negoziati indiretti per risolvere la situazione nel Sud.

Tuttavia, le due questioni sono strettamente legate nelle discussioni in corso. Le autorità libanesi vogliono il ritiro israeliano, estendendo il controllo dello Stato e dell’esercito. Hezbollah chiede la fine della presenza e delle operazioni israeliane per precedere qualsiasi discussione finale del suo arsenale.

Il confine marittimo precedente

L’apertura di Fadllallah ai negoziati indiretti ha un precedente importante: l’accordo di confine marittimo concluso nel 2022.

Al tempo, Hizbullah aveva accettato il principio dei negoziati condotti dallo Stato libanese con la mediazione americana, senza partecipare direttamente alle discussioni con Israele.

L’accordo ha stabilito il confine marittimo tra i due paesi e ha definito i loro diritti alle zone di energia offshore.

Tuttavia, il precedente è limitato. La delimitazione marittima ha coinvolto un dossier specifico. Le attuali discussioni si occupano di questioni molto più ampie: la presenza militare israeliana, la sicurezza di confine, il ritorno delle popolazioni, la ricostruzione, lo schieramento dell’esercito e il futuro dell’apparato militare Hezbollah.

Un possibile negoziato sul Libano meridionale sarebbe quindi molto più complesso politico e sicuro.

Tuttavia, la dichiarazione di Fadllallah afferma che Hizbullah non rifiuta in linea di principio un meccanismo in cui lo Stato libanese negozia attraverso un terzo.

Hezbollah mantiene i ministri nel governo Salam

Hassan Fadllallah ha anche discusso le relazioni di Hizbullah con il governo di Nawaf Salam di venerdì.

Nonostante la sua critica alla politica esecutiva, il partito non intende ritirare i suoi ministri in questa fase.

Il deputato ha spiegato la loro ritenzione nel governo con « i bisogni nazionali e politici legati alla partnership ». Ha anche menzionato un accordo con il movimento Amal per rimanere nello studio durante il periodo attuale.

Tuttavia, a suo avviso, questa decisione non costituisce un sostegno alla politica governativa.

Fadllallah ha dichiarato esplicitamente che la presenza di Hizbullah nel governo non significava che Hizbullah considerasse la politica del gabinetto di successo, né significava che la partecipazione dei ministri di Hizbullah avrebbe cambiato significativamente la sua direzione.

Questa distinzione riflette l’attuale posizione del partito: rimanere nelle istituzioni mentre sfida diverse decisioni del governo centrale.

Hezbollah e Amal mantengono così la loro partecipazione all’armadio mentre non sono d’accordo con Nawaf Salam su questioni importanti, in particolare il trattamento delle armi e la strategia seguita contro Israele.

Tra negoziato e disaccordo con il governo

Le dichiarazioni di Hassan Fadllallah chiariscono quindi i contorni dell’attuale posizione di Hezbollah sul Libano meridionale.

Il partito non chiude la porta a una soluzione politica. Accetta il principio di diplomazia basato sui diritti rivendicati dal Libano e si dichiara aperta ai negoziati indiretti. Tuttavia, stabilisce i risultati attesi del ritiro israeliano, il ritorno degli abitanti e la ricostruzione.

Allo stesso tempo, Hezbollah rifiuta di associare questo percorso diplomatico a quello che considera una capitolazione di fronte alle richieste israeliane. Esso respinge l’approccio del governo all’accordo intermedio degli Stati Uniti e mantiene la sua opposizione al disarmo in condizioni attuali.

La dichiarazione pertanto non risolve il disaccordo tra il partito e l’esecutivo. Piuttosto, chiarisce il terreno su cui si muove: Hezbollah non rifiuta la negoziazione stessa, ma sfida le condizioni politiche e di sicurezza in cui è attualmente condotta.

Il prossimo passo dipenderà quindi dal contenuto delle proposte presentate a Beirut, dall’evoluzione del ritiro israeliano e dalle garanzie che potrebbero accompagnare un possibile insediamento. Per Fadllallah, il criterio annunciato venerdì rimane concreto: una soluzione deve porre fine alle operazioni israeliane e permettere agli abitanti del Sud di tornare ai loro villaggi in modo sostenibile.

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