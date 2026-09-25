All’ONU, Nawaf Salam presenta la mappa stradale del Libano

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Il primo ministro Nawaf Salam ha difeso venerdì 25 settembre prima dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite una linea articolata intorno a due obiettivi che egli presenta come inseparabile: recuperare l’intero territorio libanese ancora occupato da Israele e ripristinare l’autorità esclusiva dello Stato nel territorio, le armi e la decisione di guerra e pace. A New York, il capo del governo ha anche chiesto la cessazione degli attacchi israeliani, il rilascio dei prigionieri libanesi, la ricostruzione delle aree distrutte e l’aumento del sostegno per l’esercito. Ha sottolineato la necessità di preparare il post-FINUL senza creare un vuoto di sicurezza nel sud del Libano, presentando al contempo le riforme economiche e istituzionali intraprese dal suo governo.

Nawaf Salam usò il rostro dell’81a Assemblea Generale delle Nazioni Unite per presentare la situazione in Libano come questione di sovranità da ricostruire su diversi fronti. Il primo ministro non ha limitato il suo intervento al conflitto con Israele. Ha collocato all’interno della stessa architettura il ritiro israeliano, il monopolio delle armi, la ricostruzione, le riforme statali, le relazioni con la Siria e il luogo del Libano nel suo ambiente arabo e internazionale.

La chiave del suo discorso è una responsabilità che il governo sostiene direttamente. Il Libano, ha spiegato in sostanza, non può chiedere alla comunità internazionale di assumere gli obblighi dello Stato libanese. Ma sta aspettando in cambio che altri attori adempiano i propri obblighi, soprattutto quando si tratta di occupazione e di operazioni israeliane.

« Il Libano che oggi vi sta davanti non evade le sue responsabilità e non chiede agli altri di fare quello che deve fare », ha detto Nawaf Salam.

Questa formulazione riassume gran parte del suo intervento: Beirut sostiene di voler riprendere il controllo sul suo territorio e sulla sua decisione nazionale, ma chiede che questo passo sia accompagnato dal ritiro israeliano e dal sostegno internazionale per la ricostruzione e le istituzioni statali.

Salam pone la sovranità al centro del suo discorso

Il primo ministro ha presentato il recupero della decisione nazionale come una delle responsabilità chiave dello stato. Per lui, questa sovranità inizia con l’assenza di armi e autorità militare oltre le istituzioni legali.

La Salam ha così riaffermato il principio che le armi dovrebbero essere tenute esclusivamente dallo Stato. La decisione sulla guerra e la pace deve anche riposare solo con le istituzioni costituzionali libanesi.

Questa posizione è direttamente parte del dibattito sull’arsenale di Hezbollah, anche quando il movimento non è sistematicamente chiamato. Fin dal suo arrivo al Grand Sérail, Nawaf Salam ha difeso con il presidente Joseph Aoun il principio di uno Stato con legittima forza armata da solo.

All’ONU, tuttavia, il primo ministro ha posto questo problema in una visione più ampia della sovranità. Il Libano deve recuperare la sua decisione nazionale, ma anche tutto il suo territorio.

I due obiettivi sono stati presentati nello stesso discorso: nessuna autorità militare parallela dovrebbe competere con lo stato al suo interno, e nessuna occupazione straniera dovrebbe rimanere nel territorio.

« Recuperare tutto il nostro territorio »

Il lato israeliano ha svolto un ruolo importante nell’intervento. Nawaf Salam ha chiesto un arresto immediato agli attacchi israeliani e il ritiro di Israele da tutto il territorio libanese.

Ha anche chiesto il rilascio dei prigionieri libanesi detenuti da Israele, sostenendo che non sarebbero stati « dimenticati o abbandonati ».

Il primo ministro ha chiesto la piena attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701. Adottata nell’agosto 2006, è stata una delle principali strutture internazionali che governano la situazione nel Libano meridionale e il confine con Israele da vent’anni.

La situazione è cambiata drammaticamente dalla guerra aperta tra Israele e Hezbollah. Il cessate il fuoco del 27 novembre 2024 prevedeva il ritiro delle forze israeliane e l’ulteriore distribuzione dell’esercito libanese a sud. Tuttavia, le ostilità e le operazioni israeliane non sono completamente cessate.

Da allora Beirut ha costantemente chiesto il ritiro israeliano dalle posizioni ancora occupate e ha denunciato gli attacchi sul territorio libanese.

Salam ha riposizionato queste richieste a livello internazionale. Il suo governo ha creduto che il ritorno alla sovranità totale non potesse riguardare solo le armi di Hezbollah; deve anche portare a termine la presenza militare israeliana e gli attacchi al Libano.

Programma Post-FINUL

Il discorso ha anche affrontato il futuro della presenza internazionale nel sud del Libano.

Nawaf Salam aveva già indicato a New York che il suo governo si stava preparando per il periodo successivo alla fine del mandato UNIFIL. Prima dell’Assemblea Generale, ha ribadito l’importanza di evitare una sicurezza e un vuoto istituzionale nella regione.

Il governo spera che una presenza internazionale possa continuare a svolgere alcune funzioni di monitoraggio, reporting e comunicazione sotto l’autorità di una risoluzione del Consiglio di sicurezza.

Questo problema diventa particolarmente sensibile in quanto l’esercito libanese assume più responsabilità nel sud. Allo stesso tempo, Beirut chiede il rafforzamento delle sue capacità militari in modo da poter fornire la difesa e il controllo territoriale da solo a lungo termine.

Salam ha quindi chiesto ai partner internazionali del Libano di fornire alle forze armate i mezzi necessari per svolgere le loro missioni.

Questa richiesta è in linea con le dichiarazioni del presidente Joseph Aoun. Ex comandante dell’esercito, ha detto ancora questa settimana che le armi dell’istituzione militare erano le uniche armi legittime in Libano.

Ricostruire villaggi distrutti

La sovranità, tuttavia, non è limitata nel discorso di Salam al controllo militare del territorio. Il Primo Ministro ha dedicato una parte importante alla ricostruzione.

La distruzione causata dalle operazioni israeliane ha colpito villaggi, case e infrastrutture in diverse aree, in particolare nel sud del Libano. Il ritorno sostenibile degli abitanti dipende quindi dalla ricostruzione dell’abitazione e dal ripristino dei servizi essenziali.

Salam ha chiesto mobilitazione internazionale per questo progetto.

Per il governo, la ricostruzione svolge anche una funzione politica. Lo Stato deve essere in grado di tornare materialmente alle regioni di confine attraverso le sue amministrazioni, infrastrutture, servizi pubblici e esercito. Il ritorno della popolazione deve accompagnare questo processo.

Il primo ministro ha quindi collegato la ricostruzione, il ritorno degli abitanti e il ripristino dell’autorità pubblica.

Ha ricordato che il Libano non ha chiesto ai suoi partner di sostituirlo. Esso chiede loro, d’altra parte, di contribuire ai mezzi finanziari necessari per un recupero il cui costo supera l’attuale capacità di uno Stato ancora di fronte alle conseguenze di diversi anni di crisi economica.

Bilancio, giustizia e riforme antiriciclaggio

Nawaf Salam dedicò anche una parte sostanziale del suo intervento alla situazione interna.

Ha presentato le misure intraprese per allontanare il paese dalla crisi finanziaria e ripristinare la fiducia nelle istituzioni. Il primo ministro ha fatto riferimento alla ristrutturazione del settore bancario, al consolidamento finanziario, all’ammodernamento dell’amministrazione e alla lotta contro la corruzione.

Ha anche sottolineato l’indipendenza della magistratura e il rafforzamento dei meccanismi per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Queste questioni sono direttamente legate alle discussioni del Libano con i suoi partner internazionali e le istituzioni finanziarie. Il governo intende dimostrare che il sostegno richiesto dalla comunità internazionale è accompagnato da riforme interne.

Salam ha presentato queste trasformazioni come condizione per ripristinare la fiducia tra il Libano e il loro Stato, ma anche tra il Libano e i suoi partner esteri.

Il suo messaggio qui riecheggia che si è sviluppato durante il suo viaggio a New York: il governo vuole emergere da una logica in cui il Libano cerca assistenza esterna senza cambiare il funzionamento delle sue istituzioni.

Persone siriane sfollate internamente menzionate

Un altro aspetto del discorso è stato il problema siriano.

Nawaf Salam ha ricordato l’importanza per il Libano della presenza di un gran numero di persone sfollate internamente siriane in relazione alla sua popolazione. Ha difeso il lavoro continuato con le Nazioni Unite e con le nuove autorità siriane per consentire loro di tornare.

Il primo ministro ha anche fatto riferimento alle discussioni dirette tra Beirut e Damasco, nonché alla mediazione e all’accompagnamento dell’Arabia Saudita su alcune questioni bilaterali.

L’obiettivo dichiarato è duplice: consentire ai siriani in Libano di tornare nel loro paese in condizioni sicure e ricostruire le relazioni libanesi-siriane su una base diversa dai decenni precedenti.

Salam vuole mettere queste relazioni in uno stato per affermare la logica. Questa formula si unisce a quella che ha usato il giorno precedente nel suo incontro con il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.

Dopo l’Iran, il promemoria del principio di non interferenza

Il giorno prima del suo discorso, Nawaf Salam aveva incontrato Massoud Pezeshkian a New York. Gli aveva detto che il Libano non voleva più essere un’arena per i conflitti regionali o un luogo usato per lo scambio di messaggi tra i poteri.

Salam aveva anche chiesto una relazione libanese-iraniana « da Stato a Stato », basata sulla sovranità, l’indipendenza e la non interferenza.

Il suo indirizzo all’Assemblea Generale ha esteso questa linea senza trasformare il rostrum in un accordo di conti con Teheran.

La priorità rimane il ripristino della decisione libanese. Il messaggio si rivolge quindi sia agli attori esterni che alle forze politiche libanesi: le scelte riguardanti la guerra, la pace, la sicurezza e le relazioni internazionali devono essere fatte dalle istituzioni della Repubblica.

Questo approccio è di particolare importanza in un momento in cui l’Iran sta negoziando con gli Stati Uniti e comprende il Libano tra i fronti regionali che sta cercando di calmare.

Al contrario, Beirut cerca di garantire il riconoscimento che il caso libanese debba essere trattato prima attraverso istituzioni statali.

Solidarietà con i paesi arabi di fronte agli attacchi iraniani

Salam ha anche affrontato le tensioni causate dalle operazioni iraniane nella regione.

Il primo ministro ha espresso la solidarietà del Libano con gli Stati del Golfo e con la Giordania di fronte agli attacchi iraniani. Ha sottolineato i rischi che pongono alla sicurezza regionale, nonché alla libertà e alla sicurezza della navigazione marittima.

Questa posizione è significativa nel contesto del confronto tra Washington e Teheran e la chiusura dello Stretto di Ormuz.

L’Iran ha appena proposto agli Stati Uniti una mappa stradale per riaprire Ormuz entro sette giorni, tra cui una cessazione delle ostilità in Libano.

Il governo Salam sta anche cercando di rafforzare le relazioni del Libano con i paesi del Golfo Arabo dopo diversi anni di tensioni diplomatiche e politiche.

Palestina e la soluzione a due stati

Il primo ministro ha anche messo il conflitto israelo-palestinese nel suo discorso.

Ha difeso una soluzione duratura e giusta basata sulle risoluzioni internazionali e sul principio di due Stati. Salam ha fatto riferimento all’adozione della Dichiarazione di New York e alla maggioranza ottenuta nell’Assemblea generale a favore di tale orientamento.

Il capo di governo ha associato la stabilità del Libano a quella del suo ambiente regionale. Pertanto, un insediamento duraturo nel Sud non può essere completamente isolato dalla questione palestinese e dall’evoluzione del conflitto arabo-israeliano.

Allo stesso tempo, il Libano continua a rifiutare qualsiasi insediamento permanente dei rifugiati palestinesi nel suo territorio.

« Non lasciare il Libano »

Nawaf Salam ha finito il suo discorso tornando al contrasto tra il progetto difeso dal suo governo e la realtà quotidiana di un paese ancora in guerra.

Ricordò di aver parlato di pace prima dell’Assemblea Generale mentre i libanesi continuarono ad essere uccisi e parti del territorio continuarono a essere distrutte.

Il Primo Ministro ha presentato l’alternativa in termini semplici: o il Libano riacquista la sua vocazione come paese di vita, libertà e pluralismo, o rimane un campo di guerre e scontri che la trascendeno.

Il suo governo ha fatto la sua scelta.

Il suo ultimo appello è rivolto direttamente agli Stati membri delle Nazioni Unite: « Siate con noi. Non lasciare il Libano. »

Questa richiesta riassume il contratto politico che Salam ha cercato di presentare a New York: il Libano afferma che essa stessa vuole assumere il controllo del suo stato, della sua autorità e della sua decisione nazionale, ma chiede in cambio alla comunità internazionale di contribuire al ritiro israeliano, alla sicurezza nel sud, al rafforzamento dell’esercito e alla ricostruzione.

Discorso di Nawaf Salam: Restituzione completa

La seguente restituzione riproduce l’insieme dei temi e il sostanziale progresso dell’intervento di Nawaf Salam prima dell’Assemblea Generale, senza riprodurre parola per parola il testo pubblicato.

Nawaf Salam ha aperto il suo discorso con una riflessione sulla fiducia. Senza la fiducia reciproca, ha spiegato, la pace e la sicurezza non potevano stabilirsi permanentemente tra gli Stati e la cooperazione non poteva svilupparsi. Esso collega questa idea con la situazione in Libano e la necessità di ricostruire simultaneamente la fiducia tra lo Stato e i cittadini, tra i libanesi stessi e tra il Libano e i suoi partner internazionali.

Il Primo Ministro presenta poi la responsabilità del suo governo. Il Libano, che si è rivolto all’Assemblea Generale, ha spiegato, non intendeva sottrarsi ai propri obblighi o chiedere ad altri paesi di fare ciò che era la responsabilità delle autorità libanesi. Lo Stato deve recuperare la sua decisione nazionale ed esercitare la sua autorità su tutto il territorio. Le armi, così come la decisione sulla guerra e la pace, devono essere la responsabilità esclusiva dello Stato e delle sue istituzioni.

Salam associa immediatamente questa responsabilità interna ad un requisito esterno. Il Libano deve recuperare tutto il suo territorio ancora sotto l’occupazione israeliana. Gli attacchi israeliani devono fermarsi e Israele deve ritirarsi dalle posizioni che mantiene sul territorio libanese. Anche i prigionieri libanesi detenuti da Israele devono essere liberati. Il Primo Ministro assicura che non saranno dimenticati o abbandonati.

Ha poi chiesto la piena attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1701 e ha affrontato il ruolo di UNIFIL. La presenza internazionale nel sud ha accompagnato l’esercito per un periodo decisivo, ma Beirut deve ora prepararsi alla fase successiva. Salam si rifiutò di far apparire un vuoto dopo la fine del mandato della forza internazionale. Esso chiede quindi una formula per mantenere le funzioni di monitoraggio, reporting e comunicazione internazionali sotto l’autorità del Consiglio di sicurezza, accanto al rafforzamento delle responsabilità dell’esercito libanese.

Come tale, il capo del governo chiede un maggiore sostegno alle forze armate. L’esercito deve avere i mezzi materiali per esercitare il controllo sul territorio e per difendere il paese. Questo aumento del potere deve accompagnare l’estensione dell’autorità di Stato e consentire alle istituzioni giuridiche di assumere solo le funzioni di sicurezza e di difesa.

Allora Salam va alla ricostruzione. Le operazioni israeliane hanno distrutto case, villaggi e infrastrutture essenziali per il ritorno dello Stato e delle persone alle zone di confine. La ricostruzione diventa così una condizione per il ritorno sostenibile degli abitanti e la stabilizzazione del Sud. Il Primo Ministro chiede ai partner del Libano di contribuire a iniziative e conferenze internazionali per finanziare questa ricostruzione e rafforzare le forze armate.

Ha poi esteso le sue osservazioni alla situazione interna. Il Libano, ha detto, aveva intrapreso un programma di recupero economico e finanziario. Ciò richiede maggiore trasparenza, ristrutturazione del settore bancario, ammodernamento dell’amministrazione e lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Il governo vuole ripristinare la fiducia dei cittadini nello Stato e di partner internazionali in Libano.

Il Primo Ministro ha anche menzionato il rafforzamento dell’indipendenza della giustizia e il consolidamento delle istituzioni. Per Nawaf Salam, il ripristino dell’autorità statale non è limitato alle questioni di sicurezza o al controllo delle armi. Esso coinvolge anche istituzioni in grado di rafforzare la legge, garantendo i diritti dei cittadini e ripristinando la fiducia profondamente colpita da crisi successive. La ripresa economica e la ricostruzione istituzionale sono così presentate come due dimensioni dello stesso progetto: la ricostruzione di uno Stato capace di esercitare pienamente le proprie responsabilità.

In questo contesto, Salam sottolinea la necessità di proseguire le riforme intraprese dal suo governo. Il Libano sta emergendo da diversi anni di crisi finanziaria, monetaria e istituzionale che hanno gravemente indebolito l’amministrazione pubblica e i servizi essenziali. Il Capo di governo presenta misure economiche e finanziarie non come obiettivo isolato, ma come condizione per il ripristino dello Stato. La ristrutturazione del settore bancario, la trasparenza finanziaria e la lotta alla corruzione devono, in particolare, contribuire a ristabilire relazioni più forti con le istituzioni e i partner internazionali che potrebbero accompagnare la ripresa del paese.

Ricostruzione del Sud come priorità nazionale

Nawaf Salam torna poi alle conseguenze umane e materiali della guerra. Si riferisce a popolazioni sfollate, villaggi distrutti o danneggiati e infrastrutture colpite. Per il governo, la ricostruzione del Libano meridionale non può essere separata dal ripristino della sovranità. Il ritorno sostenibile degli abitanti richiede la loro sicurezza, il ripristino dei servizi pubblici e l’esercizio dell’autorità di Stato nelle zone di confine.

In questo contesto, il Primo Ministro chiede alla comunità internazionale di sostenere il Libano nel suo sforzo di ricostruzione. Le esigenze superano l’attuale capacità finanziaria dello Stato, già affrontando le conseguenze di una prolungata crisi economica. Salam presenta quindi un aiuto internazionale come elemento necessario per consentire alle popolazioni colpite di riconquistare i loro villaggi e mezzi di sussistenza, ma anche per evitare che la distruzione lasciata dalla guerra diventi una nuova fonte di instabilità.

Tuttavia, questa ricostruzione deve essere effettuata sotto l’autorità dello Stato. Il governo intende mantenere la proprietà di progetti, finanziamenti e priorità in modo che il recupero delle regioni colpite accompagni il ritorno delle istituzioni pubbliche. Questo approccio si unisce alla linea difesa da Salam dal suo arrivo a capo del governo: la ricostruzione non deve portare al restauro di strutture parallele a quelle dello stato.

Salam insiste sul ritorno delle persone sfollate

La questione del ritorno degli abitanti occupa anche un posto importante nel discorso del Primo Ministro. Molte famiglie provenienti da zone di confine sono state spostate da combattimenti, bombardamenti e distruzione. Alcuni sono stati in grado di tornare alle loro comunità, mentre altri rimangono confrontati con la condizione delle loro case, la mancanza di servizi essenziali o una situazione di sicurezza che rimane instabile.

Per Salam, il loro ritorno non può essere sostenibile fino a quando le condizioni che hanno causato il loro spostamento persistono. Essa associa quindi direttamente questo problema al ritiro israeliano, alla cessazione delle operazioni militari e all’effettiva distribuzione dell’esercito libanese. Il governo vuole che le persone possano tornare sotto la protezione delle istituzioni nazionali, non in un ambiente in cui il rischio di un nuovo confronto rimarrà permanente.

Il capo del governo pone il problema umanitario al centro dell’ordine del giorno della sicurezza. Dietro i negoziati di confine, le armi e i meccanismi internazionali sono comunità i cui villaggi hanno subito una guerra diretta. Il loro ritorno è uno dei criteri per misurare il successo di un possibile insediamento nel sud del Libano.

Dopo che la FIN dovrebbe essere preparata

Nawaf Salam affronta anche il futuro della presenza internazionale nel sud del Libano. Il ritiro previsto della Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano apre un periodo delicato per Beirut. UNIFIL è presente nel sud dal 1978 e il suo ruolo è stato notevolmente rafforzato dopo la guerra del 2006 dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1701.

Il Primo Ministro avverte contro la creazione di un vuoto di sicurezza dopo la sua partenza. Il governo libanese vuole che la transizione sia organizzata in modo tale da consentire all’esercito di rafforzare gradualmente il suo controllo sulla zona mantenendo il sostegno internazionale. Salam difende così il mantenimento di una presenza delle Nazioni Unite in forma appropriata e sotto l’autorità del Consiglio di Sicurezza.

L’obiettivo dichiarato è quello di impedire una riduzione della presenza internazionale di indebolire la frontiera allo stesso tempo che lo Stato cerca di estendere la sua autorità. L’esercito deve essere in grado di riprendere le missioni necessarie, ma questo aumento del potere richiede personale, attrezzature, finanziamenti e supporto esterno. Il governo chiede quindi ai suoi partner di continuare ad assistere l’istituzione militare.

Esercito al centro del restauro della sovranità

Il ruolo affidato all’esercito è uno dei fili di guida del discorso di Nawaf Salam. Il Primo Ministro presenta l’istituzione militare come strumento principale dello Stato per ripristinare la sua autorità in tutto il territorio. La sua distribuzione al Sud deve accompagnare il ritiro israeliano e permettere a Beirut di assumersi la responsabilità diretta per la sicurezza delle zone di confine.

Questa missione si unisce alla posizione difesa dal presidente Joseph Aoun. Il Capo di Stato ha detto ancora questa settimana che le armi militari erano le uniche armi legittime. Aoun e Salam convergono quindi sul principio di uno Stato che ha solo il diritto di tenere le armi e di decidere sulla guerra e sulla pace.

Questo orientamento riguarda direttamente Hezbollah, anche quando il movimento non è sistematicamente chiamato. Il suo arsenale è il principale apparato militare organizzato al di fuori del controllo statale. Il governo vuole progressivamente porre fine a questa dualità, dicendo che vuole evitare un confronto interno che potrebbe minacciare la pace civile.

Il discorso di Salam alle Nazioni Unite pone questo problema in un contesto più ampio. Il monopolio delle armi non è presentato separatamente dal ritiro israeliano, dalla cessazione degli attacchi e dal rafforzamento dell’esercito. Il governo difende questi obiettivi come le varie componenti del ripristino della sovranità libanese.

Il Libano rifiuta di tornare al confronto

Il primo ministro torna anche al posto del Libano nei conflitti regionali. Il suo messaggio estende il messaggio che aveva inviato al presidente iraniano Massoud Pezeshkian durante il loro incontro a New York: il paese non vuole più essere usato come campo di battaglia o come spazio per i poteri esterni per scambiare messaggi.

Questa posizione è di particolare importanza poiché il Libano riappare nelle discussioni tra l’Iran e gli Stati Uniti. Teheran includeva una cessazione delle ostilità in Libano come una delle condizioni presentate a Washington nel suo piano di porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Ormuz.

Per il governo Salam, la sovranità impone che le sue istituzioni prendano decisioni sul Libano. Beirut cerca di impedire ai dossier del sud o di Hezbollah di diventare semplicemente elementi di negoziati più ampi tra Washington, Teheran e Israele.

Il Primo Ministro difende quindi la propria diplomazia libanese, basata sulle risoluzioni internazionali e sugli interessi dello Stato. Questa linea non significa che Beirut possa evitare le relazioni di potere regionali. Piuttosto, mira a impedire loro di determinare il futuro del paese da solo.

Siria e rapporto tra i due stati

Nawaf Salam affronta anche le relazioni con la Siria, un altro importante problema per il governo libanese. Beirut cerca di ricostruire le sue relazioni con Damasco su una base diversa da quelle che hanno segnato decenni di relazioni tra i due paesi. Il governo difende un rapporto istituzionale tra Stati basato sul rispetto della loro sovranità.

Diversi casi rimangono da risolvere. Questi includono confine, persone scomparse, detenuti e problemi di sicurezza. Il Libano vuole anche evitare l’uso di zone di confine per armi, droghe o altre attività illegali che potrebbero minare entrambi i paesi.

La stabilizzazione della Siria è anche di interesse diretto per il Libano. Dall’inizio del conflitto siriano nel 2011, il paese ha ospitato un gran numero di rifugiati. La loro presenza ha posto ulteriori pressioni su infrastrutture, servizi pubblici e un’economia già indebolita.

Salam torna al problema dei rifugiati siriani

Il primo ministro riafferma all’ONU la necessità di andare avanti sul ritorno dei rifugiati siriani. Beirut considera che gli sviluppi in Siria ora permettono di affrontare questo problema in un contesto diverso da quello degli anni di guerra.

Il governo libanese chiede alla comunità internazionale di accompagnare i ritorni piuttosto che concentrare la sua assistenza sul mantenimento dei rifugiati in Libano su base sostenibile. Si spera che i finanziamenti possano anche sostenere il loro reinsediamento nelle loro regioni di origine e contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture necessarie in Siria.

Salam lo mette nelle limitate capacità del Libano. Dopo diversi anni di crollo economico, lo stato ha risorse limitate per fornire servizi essenziali alla propria popolazione. La presenza a lungo termine di una grande popolazione di rifugiati Così, secondo Beirut, un onere che il paese non può assumere indefinitamente.

Tuttavia, il problema rimane inquadrato da requisiti internazionali per quanto riguarda la sicurezza e la natura volontaria dei ritorni. In questo modo, il governo cerca di accelerare il processo, assicurando il supporto internazionale per renderlo sostenibile.

Palestina e la soluzione a due stati

Il Primo Ministro dedica anche parte del suo intervento alla questione palestinese. Ribadisce il sostegno del Libano al diritto dei palestinesi di avere uno stato e una soluzione politica basata sul diritto internazionale e sulle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Questa posizione fa parte della tradizionale linea diplomatica di Beirut. Il Libano sostenne l’istituzione di uno Stato palestinese indipendente e respinse ogni soluzione che avrebbe portato all’insediamento finale dei rifugiati palestinesi nel suo territorio.

La questione è particolarmente sensibile in Libano a causa della presenza di campi palestinesi e di diverse centinaia di migliaia di rifugiati registrati negli ultimi decenni. Beirut continua quindi a collegare l’istituzione di uno Stato palestinese all’insediamento della questione dei rifugiati conformemente alle risoluzioni internazionali.

Salam ha anche sottolineato la necessità di porre fine alle guerre che hanno colpito le popolazioni civili nella regione. Il Libano, direttamente colpito dalle conseguenze dei successivi conflitti israeliani-palestinesi, ritiene che una soluzione duratura della questione palestinese sia una condizione di stabilità regionale.

Il Libano chiede un concreto sostegno internazionale

Oltre alle varie crisi, Nawaf Salam utilizza il rostro delle Nazioni Unite per invitare i partner del Libano a trasformare il loro sostegno politico in aiuti concreti. Le esigenze riguardano contemporaneamente l’esercito, la ricostruzione, le istituzioni pubbliche e la ripresa economica.

In particolare, il governo sta cercando ulteriori risorse per l’esercito. La sua distribuzione in tutto il paese richiede attrezzature, infrastrutture e risorse umane, il cui finanziamento rimane difficile nell’attuale contesto di bilancio.

Un altro grande bisogno è la ricostruzione. La distruzione accumulata nel Sud supera le possibilità immediate del Tesoro libanese. Senza finanziamenti esterni, il ritorno dei residenti e la riabilitazione dei villaggi potrebbero richiedere diversi anni.

Salam cerca quindi di convincere i partner internazionali che il sostegno al Libano non deve solo rispondere ad un’emergenza umanitaria. È destinato a rafforzare le istituzioni statali in modo che possano assumere gradualmente le funzioni ora indebolite dalla crisi economica, dalla guerra e dalle divisioni politiche.

La sovranità è diminuita su diversi fronti

Tutto il discorso è così strutturato intorno alla stessa nozione: sovranità. Nawaf Salam si applica al territorio, alle armi, alle istituzioni, alla giustizia, alle frontiere e alle relazioni del Libano con poteri stranieri.

A livello territoriale, presuppone il ritiro e il controllo israeliano di tutto il paese da parte delle istituzioni libanesi. Militarmente, implica un monopolio statale sulle armi. A livello istituzionale, richiede un’amministrazione, una giustizia e un settore finanziario in grado di operare secondo regole chiare.

A livello diplomatico, infine, Salam vuole che il Libano mantenga relazioni statali con i suoi vicini e i suoi poteri regionali. Questo approccio era già stato formulato il giorno prima al suo incontro con Massoud Pezeshkian, quando ha chiesto l’apertura di una nuova fase nei rapporti con l’Iran basato sulla sovranità, l’indipendenza e la non interferenza.

Il primo ministro non presenta questi vari progetti come completato. Molti rimangono nella fase delle decisioni politiche o dei negoziati. L’esercito non ha ancora esercitato il controllo solo di tutte le armi in Libano, Israele mantiene una presenza e continua le operazioni nel territorio, la ricostruzione del Sud rimane incompleta e le riforme economiche devono ancora essere pienamente attuate.

È proprio su questi file che Salam cerca supporto internazionale. Il suo intervento a New York presenta il ritorno dello Stato come quadro comune all’interno del quale il governo vuole trattare simultaneamente sicurezza, ricostruzione e ripresa economica.

Il passo successivo sarà giocato principalmente nel campo. Beirut dovrà compiere progressi sul ritiro israeliano, rafforzare il dispiegamento dell’esercito al Sud e chiarire le modalità del monopolio delle armi, mentre Hezbollah mantiene le proprie condizioni per qualsiasi cambiamento nel suo stato militare. Allo stesso tempo, il governo dovrà trovare i fondi necessari per la ricostruzione e continuare le riforme promesse ai partner libanesi e internazionali.

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