12 octobre 2026
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Il Mosaico dei 7 Wise Men

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La Mosaïque des 7 Sages 🏛️ Trésor du Musée National | Beyrouth
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Il Mosaico dei 7 Wise Men

Al Museo Nazionale di Beirut, un mosaico accoglie i visitatori dall’ingresso: i 7 saggi dell’antica Grecia.

In esso Socrate occupa il posto d’onore, bene in vista di tutti: secondo la tradizione, egli stesso avrebbe redatto la lista dei sette saggi.

Intorno a lui, sette medaglioni rappresentano i Sagi della Grecia, ognuno accompagnato dal suo massimo più famoso.

Tra loro, « Niente troppo » da Solon di Atene, o « Conosci te stesso » da Chilon di Sparta.

A partire dal III secolo d.C., il lavoro viene da Soueidié, nella periferia di Baalbek, scoperto dall’archeologo Maurice Chehab.

Ha decorato la sala da pranzo di una ricca villa romana, dove è stato anche scoperto il mosaico della nascita di Alessandro.

Il mosaico porta anche la firma del suo creatore, inciso nella pietra: quello dell’Ampione Musaista.

Il Museo Nazionale di Beirut

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