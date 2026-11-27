Due agenti siriani sono stati uccisi e cinque feriti a Hasakah. Il governatore accusa il gruppo di Stato islamico in una città passata sotto Damasco.

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Due agenti di sicurezza interni sono stati uccisi e cinque feriti in un attacco a un edificio del Ministero degli Interni siriano a Hasakah mercoledì sera. Il governatore Nour al-Din Ahmad ha attribuito l’attacco al gruppo dello Stato Islamico (IS). Questa ripartizione è quella delle autorità siriane; i comunicati che hanno reso pubblico non presentano una pretesa verificabile del gruppo.

Il governatore annunciò anche la morte dei due presunti assalitori. Il suo vice, Ahmad al-Hilali, ha confermato l’attuazione delle misure di sicurezza dopo l’attacco. L’obiettivo è stato riferito al Ministero degli Interni e gli agenti uccisi appartenevano alla sicurezza interna siriana: non sono stati presentati dalle autorità come combattenti delle forze democratiche siriane (SDF).

Il trasferimento della sicurezza interna

Il 29 gennaio, Damasco e il SDS hanno concluso un accordo, tra cui l’implementazione della sicurezza interna siriana nei centri di Hasakah e Qamishli. La misura riguardava il controllo della città, mentre l’integrazione del personale locale doveva richiedere più tempo. Ancora a giugno, il vicegovernatore ha parlato di una futura incorporazione di ufficiali di Asayish, la polizia legata al SDS, nelle strutture del Ministero dell’Interno. Il 25 agosto Mazloum Abdi annunciò la fine della missione SDS come forza militare indipendente.

Il calendario identifica quindi l’autorità pubblica su cui l’edificio sotto attacco era basato in novembre. Non si conclude che il cambio di comando abbia reso possibile l’attacco, né assegna un ruolo agli ex servizi locali. Gli annunci di Damasco non precisano anche lo stato individuale degli agenti colpiti o lo stato di integrazione nel servizio.

Il rapporto ufficiale copre l’attacco del 25 novembre ad Hasaké. Nessun risultato di indagine che istituisce pubblicamente le identità degli aggressori o qualsiasi coinvolgimento di terzi accompagnano l’annuncio del Governatore.

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