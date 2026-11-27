IFC e le organizzazioni dei datori di lavoro hanno discusso prestiti e garanzie. Due canali esistenti gettano luce su ciò che manca dal progetto annunciato.

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Le organizzazioni dei datori di lavoro libanesi hanno discusso giovedì 26 novembre presso la Camera di Commercio di Beirut e del Monte Libano con una delegazione della Banca Mondiale e della International Finance Corporation (IFC). Il rapporto delle organizzazioni cita lettere di credito e di garanzia come uno degli strumenti esaminati. Non è stato annunciato alcun programma di abbonamento o elenco di istituzioni responsabili della distribuzione di nuovi finanziamenti alla fine della riunione.

Un fondo in studio, non una finestra aperta

Gli scambi si sono concentrati sulla possibilità di finanziare le imprese al di sotto del livello dei grandi progetti. La gamma menzionata nelle informazioni disponibili, da $500,000 a $5 milioni per azienda, non è inclusa in un’offerta firmata IFC disponibile in questa fase. Non costituisce quindi un massimale definitivo, l’importo complessivo del fondo o una promessa fatta ad una società. I criteri di fatturato, il prezzo di credito, la garanzia e la durata dei prestiti rimangono da specificare.

Una lettera di credito non è un prestito di investimento

Nel programma di finanza commerciale già operativo a livello internazionale, una banca locale può emettere una lettera di credito a un fornitore e la IFC può garantire l’impegno a una banca internazionale. Per un importatore, questo può facilitare un pagamento all’estero; Non finanzia l’acquisto di una macchina da sola per diversi anni. L’elenco delle banche di emissione pubblicate dalla IFC nel dicembre 2024 comprende le istituzioni libanesi. Questo vecchio elenco non è valido per la conferma che una linea è aperta o disponibile oggi in una data banca.

Due intermediari sono stati nominati per un accordo separato

Nel novembre del 2025, la IFC annunciò una busta di dieci milioni di dollari, distribuiti tra Al Majmoua e Vitas Lebanon. Esso mirava a microimprese, PMI e imprenditori femminili, con particolare attenzione alle persone sfollate internamente e alle comunità ospitanti. Una prima garanzia di perdita fino a $5 milioni ha sostenuto lo schema. Questa garanzia assorbe alcune delle potenziali perdite: non aggiunge ai dieci milioni come se fossero ulteriori prestiti distribuiti alle imprese.

Per il progetto discusso questa settimana, gli elementi da pubblicare sono l’importo commesso dai donatori, i nomi dei prestatori o del gestore, i criteri di ammissibilità e le procedure applicative. I verbali della riunione non forniscono queste informazioni.

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