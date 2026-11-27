Rodolphe Haykal e l’ambasciatore Frank Mollen hanno firmato un protocollo per la cooperazione civile-militare a Yarzé. Non sono ancora stati resi pubblici progetti, beneficiari o importi.

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Rodolphe Haykal e l’ambasciatore Frank Mollen hanno firmato un protocollo per la cooperazione civile-militare a Yarzé. Non sono ancora stati resi pubblici progetti, beneficiari o importi.

Il comandante dell’esercito libanese, il generale Rodolphe Haykal, e l’ambasciatore olandese a Beirut, Frank Mollen, hanno firmato un memorandum d’intesa a Yarze giovedì 26 novembre. Secondo il verbale della riunione, il testo prevede futuri progetti di cooperazione civile-militare. Il tenente colonnello Vincent van Ophem, assistente olandese della difesa, ha partecipato all’intervista. Il documento firmato non è stato pubblicato con l’annuncio, che non designa un istituto beneficiario o la data di attuazione.

Progetti precedenti negli ospedali meridionali

Il protocollo fa parte di una cooperazione che ha già portato a consegne identificabili. Il 1o luglio 2025 l’esercito annunciò che Haykal e Mollen avevano firmato progetti di sviluppo sostenuti dai Paesi Bassi, con il sostegno del Centre for Security Sector Governance di Ginevra (DCAF). L’esercito distingue nelle sue relazioni la firma dei progetti e la loro attuazione.

Il 28 agosto 2025, aveva documentato una consegna di attrezzature mediche presso l’ospedale governativo di Mais el-Jabal e presso il centro medico di Ain Ebel, con DCAF come partner di attuazione. Nel gennaio di quell’anno, un sistema di soccorso solare è stato consegnato al Tebnine Government Hospital. Nel mese di dicembre, il programma aveva anche sostenuto la ristrutturazione del centro Umm el Nour di Fatqa, che accoglie le donne in recupero dopo una dipendenza. Questi risultati datati non fanno parte di una lista di nuovi progetti annunciati il 26 novembre.

Nessun bilancio o calendario per il nuovo testo

Il riferimento ai progetti futuri indica il settore della cooperazione, ma non indica chi potrà finanziare, eseguire o mantenere le strutture che potrebbero essere selezionate. Nessun importo, orario o impegno di consegna è stato comunicato per questo protocollo. Gli annunci sugli ospedali del 2025 hanno dato i nomi delle strutture interessate e lo scopo della consegna; Queste due informazioni mancano ancora per il testo firmato giovedì.

Foto dagli archivi: Rodolphe Haykal in Abdullah il 16 novembre 2026, e non alla firma in Yarze. Esercito libanese, direzione dell’Orientamento.

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