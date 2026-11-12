Essentials in 5 minuti: il punto del 12 novembre alle 8

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

12 novembre 2026 edizione alle ore 8 di Beirut. Lettura: circa cinque minuti.Il Libano inizia questo giorno tra gli scioperi di mercoledì sera e una nomina parlamentare alle 11. A Gaza, uno sciopero notturno del complesso ospedaliero Nasser ha ucciso sei persone secondo l’aiuto e l’ospedale. L’Arabia Saudita annuncia la caduta dei missili intercettati, mentre la diplomazia intorno all’Ucraina e all’Iran pesa pesantemente sui mercati del petrolio.

Libano: dopo una serata di scioperi nel sud

Mercoledì sera, gli scioperi aerei israeliani sono stati segnalati nella zona di Mansuri e Wadi Hujeir. Il fuoco di artiglieria è stato segnalato anche intorno a Bani Hayyan e Wadi Slouqi. I bollettini disponibili non forniscono un bilancio consolidato delle risorse umane per queste operazioni. L’assenza di cifre rende impossibile concludere che non ci sono vittime.

All’inizio di mercoledì, la distruzione della casa era stata riportata di nuovo a Zawtar al-Sharqiyah, in particolare verso Zawtar al-Gharbiyeh. Qui non sono conservate registrazioni verificate di edifici colpiti. Questi fatti sono datati mercoledì: non sono presentati come nuove operazioni confermate questo giovedì mattina.

In una dichiarazione rilasciata il mercoledì, l’esercito libanese ha anche annunciato la neutralizzazione di una bomba aerea inesplosa a Shahour, distretto di Tyre. Un’unità specializzata smontata e poi spostata in un sito sicuro. L’esercito lo descrisse come un residuo degli attacchi israeliani, senza specificare la data della sua caduta. Questo è un intervento su una vecchia munizioni, non l’annuncio di un nuovo sciopero.

Kassem stabilisce le condizioni per una discussione sulle armi

Naïm Kassem ha dichiarato mercoledì sera di accettare una discussione sulle armi di Hezbollah dopo il ritiro israeliano e la fine di ciò che lui chiama tutela estera. Nel suo discorso per la Giornata dei Martiri, il segretario generale del movimento ha respinto un accordo quadro con Israele e ha difeso i negoziati indiretti.

La sua dichiarazione non è un impegno per il disarmo. Non fissa un calendario o una procedura per la resa delle armi. Kassem invoca la risoluzione 1701, l’armistizio del 1949 e l’accordo del 27 novembre 2024. La questione rimane del legame tra ritiro israeliano, autorità statale libanese e controllo delle armi. Nessun nuovo accordo è annunciato su questi articoli.

Beirut: Parlamento alle 11 del mattino, traffico modificato

Il Parlamento ha annunciato una seduta di giovedì alle ore 11 di prendere in considerazione i progetti e le proposte del suo programma. Gli annunci preparatori includono accordi internazionali e prestiti della Banca Mondiale, nonché prestiti relativi all’energia elettrica e solare. La loro registrazione nel programma non è valida per l’adozione.

Per i viaggi nel centro della città, le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato la chiusura totale di Rue des Banques dalle 7:00 fino alla fine della sessione. I motoristi sono invitati a seguire le indicazioni degli agenti e le indicazioni in loco. Questa modifica dell’accesso al Parlamento dovrebbe essere prevista piuttosto che supporre che la consueta circolazione sia mantenuta.

Gaza: Sei morto dopo uno sciopero al Nasser Hospital

Uno sciopero israeliano ha colpito il complesso ospedaliero Nasser a Khan Yunes nelle prime ore di giovedì. L’ospedale e la difesa civile hanno riferito sei morti. La difesa civile annuncia più di venti feriti; Un’altra indagine ospedaliera ha riferito circa trenta feriti, sette dei quali erano in condizioni critiche. Questi saldi rimangono provvisori e non devono essere aggiunti.

I primi rapporti si riferiscono all’edificio al-Yassin all’interno del complesso. Le informazioni disponibili non permettono ancora di stabilire tutte le conseguenze per i servizi ospedalieri. L’esercito israeliano ha riferito di controllare le informazioni. Nessuna giustificazione militare specifica è mantenuta come stabilito in questa fase.

Questo sciopero viene come aiuto umanitario rimane difficile da consegnare. Mercoledì, il vice portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq ha affermato che oltre 150.000 tende stavano aspettando fuori Gaza per il permesso di entrare in Israele. Questo numero corrisponde a rifugi di attesa, non consegne già fatte a famiglie sfollate.

Arabia Saudita: Debris Missile nella Regione della Mecca

La difesa civile saudita ha annunciato che i detriti di due missili balistici intercettati sono caduti mercoledì nella regione della Mecca, compreso a Sabuhah. Le autorità saudite attribuiscono questi colpi al Houthis. L’annuncio è stato segnalato durante la notte da mercoledì a giovedì.

Si deve distinguere la regione amministrativa della città e i suoi luoghi santi: gli elementi consultati non permettono di affermare che la Grande Moschea è stata colpita. Nessuna valutazione umana è stata effettuata con il bollettino selezionato per questa edizione.

Ucraina: Nuova fase diplomatica annunciata

Dopo le discussioni di Abu Dhabi, Steve Witkoff e Jared Kushner sono in programma di incontrare Vladimir Putin a Mosca giovedì, poi Volodymyr Zelensky a Dublino, secondo il programma annunciato mercoledì. Queste riunioni restano da confermare nei verbali delle riunioni stesse.

Le discussioni hanno anche portato all’annuncio di un accordo su un importante scambio di prigionieri. Le cifre e le modalità restano da finalizzare. Sarebbe quindi prematuro presentare questo scambio come già fatto o considerarlo solo come un accordo di pace.

Mondo: petrolio in ritiro, clima all’ordine del giorno

Alle 3:41, il tempo di Beirut, il Brent è caduto di 1,2 per cento a $91,62 per barile, e l’olio WTI degli Stati Uniti di 1,2 per cento a $85,49. Queste valutazioni sono quelle di questo sondaggio notturno, non il corso di 8 ore. Il movimento interviene sullo sfondo delle speranze diplomatiche intorno all’Iran e all’Ucraina.

A Antalya, il programma di COP31 sta pianificando un nuovo giorno di dichiarazioni dei leader il Giovedi. Mercoledì, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiesto un meccanismo per compensare i danni ambientali che ha attribuito agli scioperi americani e israeliani. Nessun meccanismo o importo di riparazione è annunciato come adottato.

I prossimi punti da controllare:l’aggiornamento a Nasser, gli sviluppi confermati nel Libano meridionale, la condotta della sessione parlamentare e i risultati delle riunioni diplomatiche annunciati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews