IA nell’esercito libanese: ciò che è annunciato, ciò che rimane aperto

L’incontro tra Kamel Shehade e Rodolphe Haykal si concentra sugli usi dell’intelligenza artificiale e delle abilità militari. Nessun acquisto specifico o distribuzione annunciata. Decryption distingue tra possibili applicazioni, qualità dei dati e le condizioni necessarie per preservare il reale controllo umano sulle decisioni sensibili.

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L’esercito libanese ha confermato che il suo comandante, il generale Rodolphe Haykal, ha ricevuto Kamel Shehade, ministro delle persone sfollate e ministro di Stato per la tecnologia e l’intelligenza artificiale il 10 novembre. Le discussioni si sono concentrate sullo sviluppo delle pratiche AI nell’istituzione e sulla mobilitazione delle competenze umane.

Il comunicato stampa afferma che il Ministro ha proposto di coinvolgere gli esperti per superare le difficoltà incontrate in questo settore. Non descrive un contratto, un sistema acquistato, o un programma operativo. La portata dell’annuncio deve pertanto rimanere quella di una discussione sulle possibili capacità e sulla cooperazione.

La stessa espressione copre usi molto diversi

Parlare di AI militare può fare riferimento all’assistenza di gestione, all’analisi delle informazioni o a uno strumento coinvolto in una decisione di forza. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa distingue tra logistica, analisi dell’intelligenza, sistemi di supporto decisionale e armi autonome. Queste categorie non pongono gli stessi rischi.

La classificazione dei documenti o l’aiuto a prevedere un’operazione di manutenzione non è equivalente a raccomandare un bersaglio. Questa distinzione non pregiudica i progetti libanesi: il comunicato non li dettaglia. Indica quali informazioni sarebbero necessarie per valutare un annuncio futuro.

Un progetto dovrebbe specificare il suo obiettivo, i dati utilizzati, le persone autorizzate a consultare i risultati e le decisioni che rimangono umane. Senza questa descrizione, la parola « modernizzazione » non permette di capire cosa realmente cambia nel lavoro dell’istituzione.

La qualità dei dati precede le prestazioni visualizzate

Uno strumento può rapidamente produrre una risposta mentre si lavora su informazioni incomplete, vecchie o male interpretate. La situazione diventa particolarmente sensibile quando un’analisi deve tener conto di un contesto in evoluzione. L’elevata dipendenza dal software non sostituisce il controllo dei dati che lo alimentano.

Nella sua pubblicazione del 2026 ottobre sul supporto decisionale, il CICR avverte la qualità dei dati in situazioni di conflitto, la loro possibile manipolazione e il rischio di eccessiva fiducia nei risultati automatizzati. Egli nota che la velocità può amplificare un errore quando il giudizio umano non è più effettivamente esercitato.

Per un programma di formazione, la sfida sarebbe tanto riconoscere i limiti di un risultato da sapere come utilizzare l’interfaccia. Gli esperti proposti dal Ministro potrebbero contribuire a questa capacità di valutazione; il comunicato stampa non annuncia ancora la loro selezione o mandato.

Il controllo umano deve essere in grado di modificare la decisione

La presenza formale di un operatore non garantisce un controllo efficace. Tuttavia, il tempo, l’informazione e l’autorità sono necessari per sfidare una raccomandazione. Se la procedura spinge a convalidare senza esame, una firma umana può mascherare una decisione dettata dal sistema.

Questo problema riguarda in particolare gli usi che possono influenzare la vita e la sicurezza delle persone. Il CICR chiede la conservazione del giudizio e della responsabilità umana. Lo strumento non allevia i responsabili dei loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale.

Le scelte progettuali hanno quindi un ambito concreto: conservare le ragioni di una raccomandazione, identificare la fonte delle informazioni, segnalare le incertezze e sospendere l’uso. Questi sono criteri di valutazione, caratteristiche non confermate di un dispositivo dell’esercito libanese.

I prossimi annunci dovranno specificare la portata

Finanziamento, accordo di ricerca o sperimentazione sarebbero diverse fasi. Ciascuno dovrebbe essere descritto secondo il suo scopo, limitazioni e controlli. Un test su un dataset da solo non dimostrerebbe l’affidabilità del mondo reale.

Verrà inoltre presa in considerazione la protezione delle informazioni sensibili, l’affidabilità di un fornitore e il monitoraggio degli errori. La loro importanza dipenderà dall’uso scelto. In questa fase, l’incontro del 10 novembre conferma la volontà di sviluppare competenze. Non permette di annunciare l’entrata in servizio di una determinata capacità militare.

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