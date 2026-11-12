Arlington: Il gruppo di Hegseth silenzia

Una guardia della tomba del soldato sconosciuto ha messo a tacere un gruppo tra cui Pete Hegseth l’11 novembre 2026 ad Arlington. La figlia precede l’intervento, dopo la cerimonia del Veterans Day. Il Pentagono sostenne il soldato, giudicando il suo richiamo al decoro appropriato. Le prove disponibili non consentono di attribuire risate personali al Segretario della Difesa. L’avvertimento non lo nominava e si rivolgeva a tutti i visitatori presenti nei pressi del monumento.

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Un soldato che tiene la tomba del soldato sconosciuto ha messo a tacere un gruppo tra cui Pete Hegseth, mercoledì 11 novembre 2026, al cimitero nazionale di Arlington, Virginia. L’intervento si è verificato dopo la cerimonia del Veterans Day, mentre il leader del Pentagono e il suo entourage hanno terminato una sessione fotografica. Le voci e le conversazioni hanno preceduto l’avvertimento.

Il Pentagono ha poi sostenuto l’intervento militare. Il suo portavoce, Sean Parnell, riteneva che il soldato avesse ricordato le regole del decoro correttamente e con rispetto.

A Arlington, un richiamo ai visitatori

La sequenza è stata catturata dal dispositivo video comune ai canali televisivi installati per la cerimonia. Secondo i registri costanti, la guardia interruppe la sua marcia per rivolgersi al gruppo lasciando la scena. Ha detto: « Tutti i visitatori devono mantenere un’atmosfera di silenzio e rispetto »

La formulazione copre tutti i visitatori. Non si chiama Pete Hegseth. La prova disponibile stabilisce la presenza del Segretario della Difesa statunitense nel gruppo, ma non gli permette di attribuire personalmente le risate che ha sentito. Presentare la scena come un rimprovero nominativo o una sanzione contro il ministro andrebbe quindi oltre i fatti stabiliti.

La moglie di Pete Hegseth, Jennifer, e molti dei suoi collaboratori erano presenti. La cerimonia commemorativa ha anche riunito Donald Trump e il Vice Presidente JD Vance. La loro partecipazione alla cerimonia non significa che essi facessero parte del gruppo interessato dal promemoria silenzioso.

Il Pentagono approva l’intervento del soldato

Nella sua risposta, Sean Parnell riaffermò il rispetto del segretario e del dipartimento per i sacrifici dell’esercito americano. Non ha contestato la legittimità della chiamata all’ordine. Questa reazione ufficiale distingue l’incidente dai commenti che potrebbero dargli un conflitto tra il sentinella e la sua gerarchia.

Il tempo preciso di intervento non è stabilito negli articoli consultati. Il calendario per la pubblicazione dei documenti non deve essere confuso con quello dei fatti.

Un luogo di raccoglimento tenuto giorno e notte

Dal 1921, la tomba del Soldato Sconosciuto ospita i resti di un membro militare non identificato degli Stati Uniti della prima guerra mondiale. Il monumento è un luogo di lutto e di raccoglimento per famiglie e visitatori.

La guardia permanente, 24 ore al giorno, risale al 1937. I soldati del 3° Reggimento di Fanteria, conosciuti come « The Old Guard », hanno compiuto questa missione dal 1948. Queste due date si riferiscono a diverse fasi: l’inizio del monitoraggio continuo, e poi la sua ripresa dall’unità corrente.

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