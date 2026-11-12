Gaza: uno sciopero di uccisione all’ospedale di Nasser · Voci globali

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Uno sciopero israeliano ha colpito il complesso medico di Nasser a Khan Yunes, nella striscia di Gaza meridionale, all’inizio di giovedì 12 novembre 2026. Almeno cinque persone furono uccise e circa 20 feriti, secondo la difesa civile di Gaza citata da Reuters. L’agenzia palestinese Safa riferisce che sei persone sono state uccise e più di venti feriti, anche attribuite alla difesa civile.

Questi dati rimangono provvisori. Il pedaggio di morte di cinque morti è riportato in un rapporto daReuters datato 11 novembre a 2326 UTC12 novembre alle 0126 ore a Gaza. Un chirurgo è una delle persone uccise, secondo questo racconto. Questa differenza di data è dovuta al fuso orario: lo sciopero è riportato nelle prime ore di giovedì, in ora locale.

Il successo dell’edificio al-Yassin

Safariferisce che il bombardamento raggiunse l’edificio al-Yassin, all’interno del complesso medico nel Khan Yunes occidentale. L’agenzia cita Mahmoud Bassal, portavoce della Difesa Civile, per il suo rapporto di sei morti e più di venti feriti. Questo non è un secondo bilancio da aggiungere al bilancio di Reuters, ma un record dello stesso sciopero.

A seconda del corrispondente del canaleAl-GhadAlmeno un missile ha raggiunto il secondo piano, dove si trovano servizi chirurgici. La catena ha riportato lesioni tra pazienti, personale e assistenti, così come un fuoco che ha richiesto la risposta di emergenza. Non è ancora stabilita la portata completa del danno e le sue conseguenze per il funzionamento dell’istituzione.

Circostanze ancora incompletamente documentate

Reuters ha indicato che non ha ricevuto alcun commento immediato dall’esercito israeliano. Pertanto, le informazioni disponibili non stabiliscono quale obiettivo sarebbe stato mirato o quale giustificazione potrebbe fare. Nessuna ipotesi di assassinio mirato viene mantenuta qui come un fatto.

Al-Arabyriferisce lo sciopero e mette in evidenza il posto di Nasser tra i principali ospedali di Gaza. Oltre alla valutazione immediata, la questione della continuità della cura viene sollevata in un edificio con servizi chirurgici. Tuttavia, sarebbe prematuro dedurre una chiusura dell’intero complesso o un numero specifico di pazienti senza trattamento.

Un sistema sanitario già indebolito

Questo sciopero avvenne quando la violenza continuò nonostante il cessate il fuoco che entrò in vigore nell’ottobre del 2025. È anche in una situazione di salute segnata dalla carenza. Al-Ghad, portavoce del Ministero della Salute a Gaza, Khalil al-Daqran, ha detto che il 58 per cento dei farmaci necessari per salvare vite non erano disponibili.

Questo risultato sanitario non costituisce una valutazione dello sciopero di Nasser. Allo stesso modo, le vittime di altri bombardamenti segnalati durante il giorno di mercoledì non devono essere aggiunte senza controllare le morti riportate in ospedale. In questa fase, i punti da chiarire rimangono la valutazione finale, lo stato dei servizi colpiti e una possibile reazione israeliana ufficiale.

Illustrazione: Jabaliya, 31 maggio 2024. Questa immagine di archivio non mostra né l’Ospedale Nasser né lo sciopero del 12 novembre 2026. © Hussein Jaber / UNRWA,CC BY-SA 3.0 IGOviaWikimedia Commons. Immagine senza modifiche.

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