Disoccupazione in Libano: i metodi alle spalle dei tassi differenziali

I dati di disoccupazione in Libano provengono da metodi diversi. Indagine domestica, stima del modello e perdite di lavoro non misurano la stessa popolazione. Questa decrittazione distingue le loro definizioni, i periodi e i limiti per evitare di trasformare i risultati incompatibili in evidenza fuorviante della ripresa economica nazionale.

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Come si può leggere i dati di disoccupazione in Libano quando le pubblicazioni approssimano una stima di circa l’11 per cento e il tasso del 29,6 per cento nel gennaio 2022? La differenza da sola non permette di annunciare un ritorno spettacolare all’occupazione. Prima di calcolare un miglioramento, deve essere identificato il metodo, la popolazione e il periodo di ciascuna misura.

Il file pubblicato da Nida al-Watan l’11 novembre giustappone risultati da diversi approcci. La sfida è metterli nella loro cornice. Un’indagine familiare, una serie modellata e un’indagine sui dipendenti che hanno perso il lavoro rispondono a diverse domande.

Quali misure di indagine del gennaio 2022

L’Ufficio statistico centrale e l’Organizzazione internazionale del lavoro hanno condotto un’indagine sulla forza lavoro nel gennaio 2022. I risultati aumentano il tasso di disoccupazione dall’11,4% nel 2018 al 29,6%. Per i giovani dai 15 ai 24 anni, aumenta dal 23,3% al 47,8%.

Queste percentuali descrivono un periodo osservato. Non sono un sondaggio del 2026 novembre. La figura per i giovani è per quelli in questo gruppo di età, non tutti i giovani del paese. Gli studenti che non lavorano e non cercano lavoro non sono automaticamente disoccupati.

Questa distinzione si basa sul denominatore. Il tasso di disoccupazione porta i disoccupati, disponibili e in cerca di lavoro, alla forza lavoro, che comprende anche gli occupati. Non porta tutti gli adulti senza pagare a tutti gli abitanti.

Una stima modellata utilizza altri strumenti

ILO produce anche serie di stime modellate. Il loro obiettivo comprende il confronto internazionale e le lacune nelle osservazioni. Combinano le informazioni disponibili con le procedure statistiche; Un valore recente non indica quindi necessariamente che in quell’anno è stata effettuata una nuova indagine completa.

ILO distingue nelle sue tabelle i dati riportati e quelli imputed. La versione della serie e la sua data di download devono essere mantenute in quanto una revisione può cambiare i valori precedenti. Un tasso in un articolo non è sufficiente per ricostruire questa tracciabilità.

La stima di circa l’11% riportata dalla stampa per il 2025 deve quindi rimanere identificata come stima modellata riportata, senza diventare qui un tasso nazionale appena confermato. Confrontarlo direttamente con l’indagine del 2022 mescolava diversi periodi di produzione e processi.

Perdere un lavoro non è sempre destinato a rimanere disoccupato

Un’indagine sugli individui precedentemente occupati nel settore privato può misurare la percentuale che ha perso questa posizione. Questo risultato fornisce informazioni sul gruppo studiato. Non fornisce automaticamente il tasso di disoccupazione per l’intera forza lavoro.

Dopo una perdita di lavoro, una persona può trovare un altro lavoro, lavorare da solo, smettere di cercare o lasciare il paese. Queste traiettorie hanno conseguenze diverse per le statistiche. La stessa percentuale di licenziamenti può quindi coesistere con tassi di disoccupazione diversi a seconda delle opportunità di rioccupazione e delle uscite.

Il desiderio di emigrare è ancora un altro registro. Un’intenzione dichiarata non è una partenza fatta. Trasformarlo in un certo numero di lavoratori già persi rimuoverebbe i vincoli finanziari, familiari e amministrativi che separano il progetto dalla sua realizzazione.

Osserva chi smette di cercare

Un calo del tasso di disoccupazione può essere accompagnato da un aumento dell’occupazione, ma anche da uscite della forza lavoro. Per interpretare il movimento, bisogna guardare insieme alla partecipazione, all’occupazione, alla disoccupazione e alla sottoccupazione. I redditi e gli orari di lavoro forniscono ulteriori informazioni sulla qualità del lavoro.

Questo caso differisce dalla questione del diploma adattato alla posizione: quest’ultimo riguarda le persone già occupate. Per seguire una ripetizione, il primo test rimane l’esistenza di misurazioni comparabili nel tempo. Senza di loro, le percentuali devono illuminare i propri oggetti piuttosto che comporre una curva artificiale.

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