IA: Cosa propone il Patto di Antalya

Al COP31, il patto di Antalya propone impegni volontari per ridurre l’impronta dell’intelligenza artificiale. Si tratta di elettricità, acqua, attrezzature e trasparenza. Il suo lancio è previsto per il 16 novembre. I partecipanti sceglieranno i loro obiettivi e scadenze, in un quadro già criticato per la debolezza delle sue garanzie.

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COP31 apre il 9 novembre ad Antalya con una proposta per l’impronta ambientale dell’IA. La Presidenza turca vuole avvicinare le ambizioni digitali ai vincoli dell’elettricità e dell’acqua. L’impegno di Antalya è già stato reso pubblico e sarà lanciato il 16 novembre. Si basa sui contributi volontari degli Stati e delle organizzazioni. Il suo scopo dipenderà dagli obiettivi scelti e dai dati per monitorare la sua attuazione.

Il problema è una delle difficoltà pratiche: sviluppare capacità di calcolo, controllando la pressione sulle risorse. I centri dati utilizzano la potenza non solo per i server ma anche per le attrezzature che li permettono di funzionare. Il loro raffreddamento può mobilitare l’acqua sul posto. La produzione di energia elettrica e attrezzature aggiungono ulteriori esigenze, a volte lontano dall’edificio interessato.

L’iniziativa preparata con l’Unione internazionale delle telecomunicazioni mira a rendere questi effetti misurabili. Riguarda la progettazione, l’acquisto, l’alimentazione e l’uso dei sistemi. L’incontro del 16 novembre riunirà i leader del clima, dell’energia e del digitale in questa implementazione.

L’impronta ambientale di AI è inclusa negli impegni

Il testo di Antalya combina quattro aree: infrastrutture, gestione dei materiali per tutta la vita, misura ambientale e supporto per applicazioni climatiche. Incoraggia l’alimentazione elettrica a basse emissioni o senza emissioni, un raffreddamento più efficiente e una migliore integrazione nelle reti elettriche. Esso riguarda anche la ripartizione dei costi infrastrutturali per i data center.

Gli allegati specificano il funzionamento volontario del dispositivo. Per gli attori non statali, diverse scatole permettono di selezionare ulteriori impegni. Scegliendo l’impegno corrispondente, i partecipanti indicano una quota di energia a basse emissioni e una scadenza. Altri impegni riguardano la pubblicazione di valutazioni ambientali o i criteri per l’acquisto di attrezzature. Percentuali e date dovrebbero essere fornite: non sono soglie globali già stabilite.

Tuttavia, la pubblicazione degli impegni non è automatica. Il modulo ITU chiede ai partecipanti se permettono la loro comunicazione pubblica, con una scelta « sì » o « no ». Questa opzione distingue la registrazione da un contributo alla visibilità pubblica.

Questa architettura consente agli attori molto diversi di partecipare. Lascia anche una domanda essenziale: quali impegni sceglieranno veramente tutti? Due aziende saranno in grado di sostenere la stessa iniziativa con obiettivi diversi. Quindi la firma non sarà sufficiente per confrontarli. Le strutture coperte, gli indicatori selezionati e il calendario annunciato determineranno la portata di ogni contributo.

485 ore terawatt per data center

La stima dell’Agenzia Internazionale dell’Energia pubblicata il 16 aprile 2026 pone il consumo globale di data center a 485 ore terawatt nel 2025. La proiezione centrale ha raggiunto circa 950 ore terawatt nel 2030, o quasi il 3% della domanda di elettricità globale.

Queste cifre riguardano tutti i data center, con le loro attrezzature IT e le esigenze accessorie. Non misurano l’unica intelligenza artificiale. Le strutture ospitano anche storage, applicazioni aziendali e molti servizi digitali.

Questa proiezione dipende dalle attrezzature installate, dal loro utilizzo e dall’efficienza dell’infrastruttura. La disponibilità di corrente, componenti e finanziamenti può cambiare la traiettoria. L’orizzonte del 2030 indica la necessità di anticipare, non un consumo già acquisito.

L’elettricità di scarico deve soddisfare le reali esigenze

Un impegno per l’acquisto rinnovabile nel corso dell’anno può sostenere la produzione pulita. Ma questa equivalenza annuale non dimostra che l’installazione ha questa elettricità in ogni ora di funzionamento. I tempi di produzione, la posizione delle attrezzature e le possibilità di rete devono essere considerati.

Queste questioni sono proprio all’ordine del giorno di una riunione organizzata a Antalya il 16 novembre dall’Agenzia internazionale per l’energia rinnovabile. Le discussioni dovrebbero concentrarsi sulla corrispondenza temporale e geografica dell’offerta, sulla sua tracciabilità e sulle nuove capacità che permette di finanziare. Essi includono anche la prevenzione del doppio conteggio dei benefici rivendicati.

Lo stoccaggio, il movimento di determinate attività e la scelta delle posizioni possono contribuire a questa regolazione. La loro rilevanza dipende dal servizio reso e dal sistema elettrico interessato. Un impegno credibile deve quindi spiegare come accompagna la rete, oltre una percentuale postata. La sfida è riconciliare l’aumento del calcolo della produzione realmente disponibile e verificabile.

Le organizzazioni chiedono garanzie più forti

L’annuncio ha già sollevato riserve pubbliche. Il World Resources Institute ha accolto favorevolmente il principio della cooperazione mentre critica l’inadeguatezza dei meccanismi di responsabilità. Nella sua reazione del 27 ottobre, l’organizzazione ha chiesto una maggiore trasparenza sull’energia, l’acqua e gli effetti sulle reti. Essa insiste anche sulla partecipazione delle comunità alle decisioni di insediamento.

Il Consiglio di Difesa delle Risorse Naturali ha espresso una posizione ravvicinata lo stesso giorno. Esso ritiene che il testo lasci un margine importante per le aziende a definire i loro impegni. Esso chiede l’applicazione e una migliore protezione delle risorse idriche, della qualità dell’aria e delle popolazioni interessate.

Il dibattito contrasta così diversi livelli di azione. Un’iniziativa internazionale volontaria può riunire metodi e incoraggiare i contributi. I permessi di uso del territorio, le regole di accesso all’acqua e le condizioni di connessione sono oggetto di decisioni pubbliche concrete. La partecipazione a un’iniziativa climatica non sostituisce queste decisioni, né sostituisce gli effetti locali di un progetto.

L’Europa ha già un quadro di riferimento

La distinzione con un obbligo giuridico esiste già nell’Unione europea. Un regolamento adottato nel 2024 ha organizzato la comunicazione delle informazioni sui centri di dati interessati ad una banca dati europea. Gli indicatori includono energia, uso dell’acqua, rinnovabili e recupero di calore. Il dispositivo fornisce dati separati per installazioni in diverse posizioni.

Questo obbligo di segnalazione non significa che qualsiasi informazione individuale diventi pubblica senza restrizioni. Il regolamento organizza inoltre la diffusione dei dati aggregati e la protezione delle informazioni riservate. La trasparenza dipende quindi dai dettagli effettivamente accessibili, nonché dall’esistenza di una dichiarazione amministrativa.

La Commissione sta inoltre preparando proposte sull’esecuzione minima dei centri di dati. La consultazione aperta a settembre è prevista per il 14 dicembre 2026. Questa fase rimane una preparazione legislativa. Essa non consente di presentare le soglie ancora previste come obblighi già applicabili in tutta l’Unione.

Il prossimo incontro si concentra sugli impegni concreti

Infine, l’aspetto climatico dell’AI richiede la misura dei benefici promessi con la stessa precisione dei costi. Migliorare la previsione o ottimizzare le attrezzature può evitare il consumo. Tuttavia, il risultato dovrebbe essere confrontato con una linea di base rilevante e le risorse necessarie dovrebbero essere incluse nel servizio digitale. L’utilità di un’applicazione da sola non fornisce il suo bilancio netto.

È a questo livello che gli impegni annunciati dovranno essere verificabili: portata coperta, obiettivo quantificato, scadenza e metodo di misura. I governi, le imprese e gli altri partecipanti sono invitati a presentare i loro contributi alla tavola rotonda del 16 novembre. La conferenza deve quindi identificare coloro che si impegnano, i risultati che mirano e le informazioni che accettano di mettere a disposizione.

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