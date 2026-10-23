Ali Kayali: Da Mansourieh alla Siria, rivelazioni su un’operazione di intelligenza che mette in imbarazzo Beirut

L’arresto di Ali Kayali, noto come Mihrac Ural, provoca polemiche su una possibile operazione clandestina in Libano. Una fonte di sicurezza afferma di essere stato rapito a Mansourieh, portato all’ambasciata siriana a Yarzeh, e poi trasferito in Siria. Damasco sostiene il suo arresto, mentre Recep Tayyip Erdogan si congratula con l’intelligenza turca e siriana. Queste versioni contrastanti sollevano domande sulla sovranità libanese e l’intervento straniero non autorizzato.

9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un uomo arrestato, due versioni al posto della sua cattura

L’arresto di Ali Kayali, noto anche come Mihrac Ural, provoca una controversia diplomatica tra Libano, Siria e Turchia. Al centro del caso è una domanda specifica: l’uomo è stato arrestato in Siria, come sostenuto dalle autorità siriane, o rapito in Libano prima di essere contrabbandato a Damasco? Le informazioni pubblicate il 23 ottobre 2026 rivelano versioni contraddittorie, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è congratulato personalmente con i servizi segreti turchi e siriani per la loro cooperazione.

Secondo un funzionario della sicurezza libanese citato nelle informazioni fornite da Agence France-Presse, Ali Kayali è stato presumibilmente rapito a Mansourieh, Monte Libano, senza che le autorità libanesi fossero informate dell’operazione. Fu poi presumibilmente portato all’ambasciata siriana a Yarzeh prima di essere trasferito nel territorio siriano. Questa versione descrive un’operazione effettuata all’interno del Libano da servizi stranieri, senza un intervento preventivo da parte di istituzioni giudiziarie e di sicurezza nazionali.

Le autorità siriane hanno una cronologia diversa. Annunciarono il suo arresto il 15 ottobre 2026, sostenendo che i loro servizi segreti lo avevano arrestato. La loro comunicazione non riconosce un’operazione di rapimento sul territorio libanese. La contraddizione tra i due conti riguarda quindi un elemento decisivo: il luogo in cui Kayali fu privato della libertà.

Questa differenza non è un semplice dettaglio. Se l’arresto ha avuto luogo in Siria, rientra nella competenza delle autorità siriane, soggetto al rispetto delle regole applicabili. Se l’uomo è stato catturato in Libano e poi trasferito senza procedura ufficiale, il caso solleva direttamente la questione di intervento straniero in territorio libanese.

Erdogan si congratula con l’intelligenza turca e siriana

Mercoledì 21 ottobre, Recep Tayyip Erdogan si è congratulato pubblicamente con i servizi segreti turchi e siriani per l’operazione che ha portato all’arresto di Mihrac Ural. Il presidente turco ha parlato al gruppo parlamentare del suo Partito di Giustizia e Sviluppo.

Questa affermazione è una parte importante del file. Esso conferma che le autorità turche rivendicano la partecipazione all’operazione, in collaborazione con le loro controparti siriane. Tuttavia, essa non consente la determinazione del luogo di arresto o delle modalità esatte di intervento da parte dei servizi interessati.

La partecipazione turca è dovuta in particolare al passato giudiziario di Mihrac Ural. Le autorità di Ankara lo accusarono di aver svolto un ruolo negli attacchi a Reyhanli, nella provincia turca di Hatay, nel maggio 2013. Questo doppio attacco ha ucciso 52 persone. Ural è stata a lungo una delle persone ricercate dalle autorità turche in questo caso.

L’arresto è quindi di grande interesse per Ankara. Esso interviene anche in un contesto di cooperazione tra le nuove autorità siriane e la Turchia. La dichiarazione di Erdogan mostra che questa cooperazione può ora coinvolgere operazioni che mirano a personalità associate all’ex regime siriano.

Tuttavia, non risponde alle domande libanesi. La cooperazione tra due servizi stranieri non dà automaticamente loro il potere di intervenire nel territorio di un terzo Stato. È proprio su questo punto che si concentra la controversia.

Il presunto passaggio dell’ambasciata siriana a Yarze

L’elemento più sensibile del conto attribuito alla fonte di sicurezza libanese riguarda il presunto passaggio di Ali Kayali dall’ambasciata siriana a Yarzé. Secondo questa versione, l’uomo fu portato da Mansourieh alla rappresentanza diplomatica, prima del suo trasferimento in Siria.

Se questa cronologia fosse stata confermata, avrebbe posto l’ambasciata al centro di un’operazione le cui autorità libanesi sarebbero state trattenute. Una rappresentanza diplomatica gode di protezioni speciali, ma questi non gli danno il diritto di organizzare arresti o trasferimenti forzati al di fuori dei procedimenti legali.

Le informazioni disponibili non specificano come Kayali è stato trasportato tra Mansourieh e Yarzé. Non identificano i veicoli utilizzati, le persone coinvolte nell’operazione o il punto di passaggio utilizzato per raggiungere la Siria. Non possono nemmeno stabilire se gli agenti turchi fossero fisicamente presenti in Libano.

Tuttavia, il resoconto della fonte di sicurezza libanese è un’accusa sufficientemente specifica per sollevare un problema diplomatico. Si riferisce a un presunto sito di cattura, fase intermedia e destinazione finale. La verifica di questa cronologia determinerebbe se l’arresto annunciato da Damasco fosse preceduto da un’operazione sotterranea in Libano.

Un arresto annunciato il 15 ottobre da Damasco

Le autorità siriane hanno annunciato l’arresto di Mihrac Ural il 15 ottobre. Hanno presentato l’operazione come un intervento dei loro servizi di intelligenza contro una personalità legata all’ex regime.

Ural, noto anche come Ali Kayali, è una figura controversa nel conflitto siriano. È stato associato a gruppi armati che sostengono Bashar al-Assad, in particolare nelle zone costiere. Il suo nome appare in diverse accuse di violenza durante la guerra civile.

Queste accuse spiegano l’interesse delle autorità siriane nel suo arresto. Tuttavia, non consentono la controversia sulle circostanze della sua cattura da risolvere. Lo sfondo della persona ricercata e le condizioni per il suo arresto sono due questioni distinte.

La versione siriana pone l’operazione nel contesto dell’azione dei suoi servizi di intelligenza. La storia della fonte di sicurezza libanese descrive, al contrario, una cattura in Mansouriah seguita da un trasferimento in Siria.

A partire dal 23 ottobre, non vi è alcuna spiegazione pubblica sufficientemente dettagliata per conciliare queste due versioni.

Il Libano è stato presumibilmente tenuto lontano dall’operazione

Uno degli aspetti più preoccupanti del caso riguarda la presunta mancanza di informazioni da parte delle autorità libanesi. Secondo la fonte di sicurezza citata, le istituzioni pertinenti non sono state avvertite dell’operazione a Mansourieh.

Un arresto sul territorio libanese da parte dei servizi esteri, senza coordinamento ufficiale, costituirebbe una grave violazione dei poteri dello Stato. Le autorità giudiziarie e di sicurezza libanesi hanno normalmente le prerogative necessarie per arrestare o rispondere a una richiesta di cooperazione internazionale.

Il caso potrebbe, in linea di principio, essere oggetto di una richiesta di assistenza legale reciproca o di una procedura ufficiale che coinvolge le autorità libanesi. Il resoconto del presunto rapimento non menziona alcun intervento del genere.

La questione riguarda anche il trasferimento dell’interessato dal territorio. La resa formale ad un altro Stato richiede procedure e decisioni identificabili. Se Kayali fosse stato effettivamente portato da Mansourieh a Yarzé e poi in Siria, resterebbe da spiegare come questo trasferimento potrebbe essere effettuato senza l’intervento dei servizi libanesi.

Queste domande sono tutte più sensibili in quanto l’operazione avrebbe coinvolto due servizi di intelligence stranieri. La partecipazione rivendicata da Ankara e l’arresto annunciato da Damasco danno al caso una dimensione regionale che va oltre la situazione personale di Mihrac Ural.

La diplomazia libanese ha chiesto spiegazioni

La polemica ha sollecitato l’intervento del Ministero degli Affari Esteri libanese. La richiesta include la convocazione di ambasciatori siriani e turchi per ottenere spiegazioni sulle circostanze dell’operazione.

Ciò renderebbe possibile chiedere formalmente dove Ali Kayali è stato arrestato, quali servizi hanno partecipato al suo arresto e se le autorità libanesi sono stati informati di un intervento nel loro territorio.

Il presunto ruolo dell’ambasciata siriana era un altro punto che potrebbe essere sollevato. Sarebbe nell’interesse delle autorità libanesi determinare se l’interessato effettivamente transitato attraverso la rappresentanza diplomatica di Yarzeh.

A partire dal 23 ottobre 2026, le prove esaminate non confermano che una riunione dei due ambasciatori ha già avuto luogo. La richiesta sembra essere una reazione alla gravità dei fatti presunti, non una misura diplomatica la cui esecuzione sarebbe stabilita.

Il caso però pone Beirut prima di una domanda concreta. La cooperazione di sicurezza tra Siria e Turchia può soddisfare gli interessi di entrambi i paesi. Tuttavia, non può giustificare l’intervento clandestino in Libano se i fatti riportati in Mansourieh sono confermati.

Un caso che va oltre il caso personale di Mihrac Ural

L’arresto di Mihrac Ural viene in un contesto di ricomposizione dei servizi di sicurezza siriani e di riavvicinamento con Ankara. Per le autorità turche, rappresenta un passo avanti nella ricerca di un uomo accusato di coinvolgimento negli attacchi a Reyhanli. Per Damasco, fa parte delle operazioni che mirano a personalità associate all’ex regime.

Per il Libano, la domanda è diversa. Riguarda la possibilità che i servizi stranieri hanno organizzato una cattura nel suo territorio e poi trasferito la persona ricercata al di fuori dei suoi confini senza procedura ufficiale.

La dichiarazione di Erdogan del 21 ottobre conferma la cooperazione turco-siriana in questo caso. L’annuncio siriano del 15 ottobre stabilisce che Damasco rivendica l’arresto. La testimonianza attribuita ad una fonte di sicurezza libanese, tuttavia, pone la cattura in Mansourieh e descrive un passaggio attraverso l’ambasciata siriana a Yarzeh.

Questi tre elementi formano il nucleo del file. Il loro confronto lascia una grande contraddizione sul luogo e sulle modalità di arresto.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews