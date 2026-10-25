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Il Sarcofago di Ahiram, Re di Byblos
All’inizio del 1 ° millennio a.C., questo sarcofago calcareo porta l’esempio più antico conosciuto dell’alfabeto fenicio, all’origine del nostro alfabeto occidentale. Il suo coperchio è inciso con una maledizione contro chi viola la tomba. Uscito nel 1923 da Pierre Montet a Byblos, sopravvisse alla guerra civile sotto una corda concreta. Pezzo importante del Museo Nazionale di Beirut.
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