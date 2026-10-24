Il Castello del Mare di Saida
Il Castello del Mare di Saida, la più famosa traversa del Libano meridionale, precedentemente rappresentata sulle banconote libanesi degli anni ’50 e ’70. Costruito in un anno (1227-1228) su un quasi-isola, vide Crusés, Mongols, Templiers e Mamluks pass. Costruito con pietre di un antico tempio fenicio, decorato con un bassorilievo che rappresenta una scena di caccia al leone, ospita ancora la stanza di guardia del dungeon e una moschea costruita dopo il 1291. Danneggiata dalla flotta britannica nel 1840, ora mantiene una splendida vista del porto di Saida
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