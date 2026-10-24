Il Castello del Mare di Saida Il Castello del Mare di Saida, la più famosa fortezza di croce del sud del Libano, precedentemente rappresentata sulle banconote libanesi degli anni ’50 e ’70. Costruito in uno..

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Castello del Mare di Saida

Il Castello del Mare di Saida, la più famosa traversa del Libano meridionale, precedentemente rappresentata sulle banconote libanesi degli anni ’50 e ’70. Costruito in un anno (1227-1228) su un quasi-isola, vide Crusés, Mongols, Templiers e Mamluks pass. Costruito con pietre di un antico tempio fenicio, decorato con un bassorilievo che rappresenta una scena di caccia al leone, ospita ancora la stanza di guardia del dungeon e una moschea costruita dopo il 1291. Danneggiata dalla flotta britannica nel 1840, ora mantiene una splendida vista del porto di Saida

Guarda il video originale su YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews