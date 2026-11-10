Homs: un raccolto senza garanzia di reddito

A Homs, la raccolta di olive è prevista per essere abbondante, ma i produttori affrontano il costo del lavoro, del carburante e della lavorazione. La gestione agricola stima la produzione del governatorato a 85.000 tonnellate. Nei mercati, i prezzi variano in base alla qualità e all’utilizzo. Le prove raccolte mostrano perché un aumento dei volumi non è sufficiente per migliorare i ricavi. Il trasporto di frutta e la qualità della pressatura conta anche per difendere il loro valore commerciale.

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Intorno a Homs, il raccolto di olive riempie i cesti senza garantire un aumento del reddito agricolo. I produttori devono pagare per la raccolta, il carburante e la lavorazione, mentre c’è un onere di prezzo elevato. La gestione agricola prevede circa 85.000 tonnellate nel governatorato di questa stagione, una stima che non pregiudica il margine lasciato agli agricoltori.

Le prove raccolte nei mercati locali descrivono un’offerta significativamente più ampia rispetto all’anno precedente. Il commerciante Firas Janniyat si riferisce a volumi quattro a cinque volte più alti nella sua osservazione di mercato. Questa valutazione commerciale non costituisce un bilancio statistico della produzione siriana.

Lo stesso professionista combina la pressione dei prezzi con insufficienti sbocchi esterni e abbondante fornitura nel bacino del Mediterraneo. Esso sottolinea anche il costo del combustibile, del lavoro e della lavorazione agricola. Per un operatore, la vendita di più frutta può quindi essere accompagnata da una minore entrate unita, senza una riduzione equivalente della spesa.

Orme di olive tra volumi e costi di raccolta

Il 25 ottobre Mounira al-Ali, responsabile del settore delle olive presso la Direzione Agricola Homs, ha attribuito il previsto miglioramento della raccolta alle piogge. Esso ha confermato la stima di 85.000 tonnellate, mentre la progettazione dei salari e dei combustibili come grandi difficoltà per gli agricoltori.

Il produttore Ahmad Mahdi al-Zein descrisse un buon raccolto dopo la fresatura, la fertilizzazione e la cura degli alberi dall’inverno. Ma ha spiegato che i costi operativi e di raccolta, combinati con prezzi petroliferi inferiori rispetto agli anni precedenti, limitano l’andamento economico della stagione.

Il problema è quindi su due calendari. Le spese iniziano bene prima della vendita, con la manutenzione delle trame. Poi il raccolto impone nuove uscite di denaro, mobilitare i lavoratori e portare i frutti. Maggiore produzione aumenta le quantità da trattare e da elaborare.

I prezzi variano a seconda della frutta e degli usi

Nelle testimonianze pubblicate il 10 novembre, i prezzi delle olive variano da 70 a 130 libbre siriane al chilo a seconda delle qualità. Il commerciante Mohammed Hawara indica, per olive nere, una gamma di 100 a 180 libbre. Queste osservazioni locali non formano una scala nazionale e non corrispondono al prezzo di un chilo di petrolio.

Questa distinzione è importante per comprendere il reddito degli operatori. Le olive vendute per la tavola e la frutta per la stampa non seguono esattamente lo stesso schema. La qualità, la varietà e la destinazione del raccolto influenzano il valore ottenuto; il tonnellaggio da solo non calcola i guadagni.

La qualità protegge prima di passare alla pressione

All’inizio di ottobre, la Direzione del Commercio Interno e della Protezione dei Consumatori ha annunciato 56 presse pronte a operare nel governatorato. Il suo manager, Waël Bourghol, ha dichiarato che i controlli includono acqua di lavaggio, pulizia delle attrezzature, separazione di frutta sana e danneggiata, trattamento e condizioni di imballaggio.

Il titolare della stampa Ahmad Khaddour ha chiesto una concorrenza basata sulla qualità del petrolio piuttosto che sull’unica riduzione dei costi di pressatura. La gestione dell’agricoltura ha anche raccomandato che le olive siano trasportate in contenitori adatti senza mescolare frutta danneggiata con frutta sana.

Per i produttori, conservare questa qualità è un modo per difendere il valore del loro raccolto. Ciò, tuttavia, richiede un’organizzazione e mezzi di trasporto nello stesso momento in cui la spesa si accumula. In Homs, il problema della stagione supera quindi l’abbondanza di frutta: si tratta di vendere una produzione stimata ad un prezzo che copre i costi sostenuti.

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