Comuni: Chi paga per i servizi locali?

I bilanci pubblicati da Tripoli e Zahlé-Maalaka-Taanayel mostrano come i comuni finanziano i loro servizi. I ricavi raccolti direttamente, le rimesse attesi e i prelievi di riserva non svolgono lo stesso ruolo. L’esame delle spese di illuminazione, manutenzione e pulizia rivela anche i limiti di un confronto lordo. I conti 2025 di Zahlé e la tariffa dei rifiuti completano questa indagine. Essi permettono di distinguere previsioni, ricevute e costi effettivamente documentati, senza inventare una classifica di comuni ricchi o poveri.

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Il finanziamento dei servizi comunali non è incluso solo nel bilancio. I documenti pubblicati per il 2026 da Tripoli e Zahlé-Maalaka-Taanayel mostrano circuiti molto diversi. Le ricevute ricevute ricevute direttamente, i pagamenti previsti e i prelievi dalla riserva contribuiscono alla spesa locale. I conti disponibili consentono di monitorare questi meccanismi, senza stabilire una classifica di comuni ricchi o poveri.

A Tripoli, il bilancio per il 2026 è di 1.339,77 miliardi di sterline. Il documento di bilancio di Zahlé mostra 1.058,9 miliardi di dollari. Queste buste non sono saldi bancari. Essi aggiungono insieme proiezioni di reddito e risorse già accumulate. Ciò dipende, tra l’altro, dalla ripresa locale e dalla tempistica delle agenzie preposte alla restituzione di determinati ricavi.

Il problema appare nelle posizioni più concrete: illuminazione, manutenzione stradale, pulizia e compensazione del personale. Un comune può prevedere una spesa senza il suo finanziamento. Al contrario, un’eccedenza contabile non dimostra che tutti i requisiti sono soddisfatti o che ogni somma rimane disponibile.

Due budget, diversi canali di ricavi

Il bilancio di Tripoli si basa su una decisione comunale del 10 novembre 2025, approvata dal governorato il 25 novembre. La sua tabella di entrate distingue 640,25 miliardi di sterline di raccolta diretta e 623,5 miliardi di sterline di raccolta indiretta. Aggiunge 7,78 miliardi di entrate varie. Queste tre categorie formano le previsioni di reddito regolari per il 2026.

In Zahlé-Maalaka-Taanayel, il documento pubblicato nella biblioteca comunale prevede 427.1 miliardi di percezioni dirette. La raccolta indiretta rappresenta 500,3 miliardi, e ricavi vari per 121,5 miliardi. Il progetto di decisione allegato non è pienamente fornito. I dati descrivono quindi il documento di bilancio pubblicato, senza attestare la sua convalida finale.

La distinzione tra percezione diretta e indiretta conta più del volume totale. Nel primo caso, la ricetta passa attraverso la collezione comunale. Nel secondo, dipende da un circuito inverso. Il comune può inserire una previsione, ma questa registrazione non dimostra il pagamento da parte dell’organismo di raccolta o la sua data.

Risorse pianificate per 2026, miliardi di sterline libanesi Categoria Tripoli Zahlé–Maalaka– Taanayel Percezione diretta 640.25 427.10 Percezione indiretta 623 500.30 Altri proventi 7.78 12 Riduzione in riserva 68.23 10.00 Risorse totali 1 339.77 1 058,90

Gli importi sono arrotondati. Rimangono previsioni nominali, non ricevute registrate. Questo confronto non riporta risorse a una popolazione residente omogenea. Non misura quindi la capacità finanziaria pro capite.

A Zahlé, il peso delle rimesse legate all’elettricità

Il dettaglio di Zahlé mostra in termini concreti ciò che significa percezione indiretta. Il documento registra 75 miliardi di sterline sotto il Fondo Municipale Indipendente. Esso prevede anche 425.3 miliardi di pagamenti da altre agenzie. L’elettricità rappresenta 350 miliardi di questa seconda busta e le telecomunicazioni per 70 miliardi.

La linea elettrica è quindi equivalente a circa un terzo del totale delle risorse previste. Questa relazione è il risultato del bilancio pubblicato. Non si può dire che il comune abbia già ricevuto questo importo. Né dimostra che un’organizzazione ha riconosciuto un debito a causa di questo importo.

Questo peso tuttavia crea una domanda specifica per il monitoraggio finanziario. Quanto di questa previsione è entrata nel fondo comunale durante l’anno? La risposta è condizionata dalla lettura delle spese finanziate dalla busta generale. Solo le tabelle di previsione non permettono questo.

Vari ricavi richiedono la stessa attenzione. A Zahlé, comprendono 80 miliardi di sterline di aiuti, donazioni e domande. Sarebbe quindi fuorviante presentare tutte le entrate ordinarie come imposte locali regolari. Una categoria contabile può aumentare le risorse con frequenza e prevedibilità diverse.

Una riserva utilizzata non è una nuova ricetta

Entrambi i comuni registrano risorse straordinarie. A Tripoli, i 68,23 miliardi corrispondenti provengono da un prelievo di riserva. A Zahlé, questo prelievo raggiunge 10 miliardi. Le linee di prestito delle tabelle in questione sono zero. In questi documenti, quindi, la risorsa aggiuntiva proviene da denaro accumulato, non da un nuovo credito.

La differenza è essenziale per valutare la durata del finanziamento. Una riserva viene utilizzata per coprire una spesa di una volta o per integrare una busta annuale. Il suo uso non produce di per sé una risorsa rinnovabile. Può essere ricostituito da eccedenze successive, ma queste non dovrebbero essere presupposti.

Confronto dei bilanci senza isolare questo prelievo significa mescolare un flusso e uno stock. Il flusso è il fatturato previsto durante l’anno. Lo stock deriva dagli anni precedenti. Due comuni con lo stesso totale possono finanziare i loro servizi con saldi molto diversi.

Questa distinzione non condanna l’uso della riserva. Ci permette di porre la domanda giusta: finanzia attrezzature sostenibili, spese eccezionali o necessità ricorrenti? Per rispondere, è stato necessario riconciliare il suo uso con le spese attuate, non solo per vedere la sua inclusione nel bilancio.

Finanziamento municipale: Spese di tracciamento

Le tabelle di spesa rivelano anche strutture contrastanti. Tripoli fornisce circa 796,02 miliardi di sterline per indennità, salari e stipendi. Zahlé ha registrato 185,57 miliardi in questo capitolo. Gli importi sono comparabili dal loro titolo contabile, ma non come misura diretta del costo di un servizio.

Una remunerazione può finanziare una funzione amministrativa, tecnica o operativa. Senza guasto per attività, non c’è modo di assegnare l’intero libro paga a pulizia o amministrazione. Il numero di membri del personale, le loro missioni e le modalità di consegna devono essere inclusi nel confronto.

Le stesse precauzioni si applicano ai crediti materiali. La seconda parte A dei bilanci ha raggiunto 230,13 miliardi di sterline a Tripoli e 405 miliardi di sterline a Zahlé. Include attrezzature e stazioni di manutenzione. La sua classificazione di bilancio non è quindi sufficiente per equare ogni linea con una nuova creazione di infrastrutture.

La linea di manutenzione stradale prevede 83 miliardi a Tripoli e 25 miliardi a Zahlé. Il più grande capitolo di manutenzione è di 120,45 miliardi e 109 miliardi rispettivamente. Queste previsioni non forniscono informazioni sui chilometri effettivamente trattati o sulle condizioni iniziali delle carrozze. Non è possibile calcolare un prezzo paragonabile a un chilometro.

I documenti danno così una solida prima informazione: il luogo dato a certe spese nella programmazione. Per conoscere il servizio reso, manca un altro set di pezzi. I contratti eseguiti, i pagamenti, le quantità e i controlli tecnici devono completare la lettura del bilancio.

Illuminazione e pulizia: la apparente trappola dei costi

L’elettricità per l’illuminazione pubblica illustra questa difficoltà. La linea corrispondente fornisce 200 miliardi di sterline a Zahlé, rispetto a 0,1 miliardi di sterline a Tripoli. Un tale divario attira l’attenzione. Non significa che gli abitanti di Tripoli possano beneficiare di duemila volte di illuminazione meno costosa o meno sviluppata.

Il perimetro finanziato può differire. Un’altra linea, un’altra organizzazione o attrezzature specifiche possono partecipare al servizio. I documenti esaminati non consentono di ricostruire tutta questa catena. La figura di bilancio descrive quindi un’imputazione, non un costo totale per lampada da terra o per ora.

È anche necessario distinguere l’acquisto di elettricità dalla creazione e manutenzione di impianti. Zahlé sta progettando 20 miliardi di dollari per creare impianti di illuminazione. Tripoli ha registrato 0,1 miliardi su questa linea. La manutenzione elettrica è mostrata separatamente. L’aggiunta automatica di questi post non garantirebbe un perimetro identico tra le due città.

La pulizia ha un problema vicino. La linea « servizio e pulizia » ha raggiunto £75 miliardi a Zahlé e £0,5 miliardi a Tripoli. Non costituisce una contabilità completa dei rifiuti. La remunerazione, i veicoli, i combustibili o i contributi ad altre strutture possono rientrare in altri capitoli.

Una piccola quantità su questa linea da sola non dimostra un’economia di successo o una mancanza di servizio. Per confrontare le prestazioni, le spese effettive connesse con la stessa attività devono essere aggregate. Le tonnellate, le frequenze di raccolta e le aree servite dovrebbero anche essere disponibili.

Rifiuti: $12 tassa, non una fattura completa

Una decisione comunale di Zahlé del 16 aprile 2026 fornisce un altro punto di riferimento. Imposta una tassa per tonnellata per i rifiuti comunali utilizzando il sito di trattamento e discarica. La tariffa è fissata a $8 fino al 30 aprile, poi $10 da maggio ad agosto.

Dal 1 settembre al 31 dicembre 2026, la decisione prevede $12 per tonnellata. In particolare, si riferisce alla riabilitazione e sostituzione di infrastrutture e attrezzature. La loro usura e lacerazione e l’ammortamento fanno quindi parte della giustificazione finanziaria della tariffa.

Questa tassa rappresenta un passo nella catena. Non corrisponde al costo totale di un comune per i suoi rifiuti. La raccolta nelle strade e il trasporto al sito rimangono operazioni separate. Essi devono essere conteggiati separatamente prima di parlare di una bolletta completa.

Il meccanismo collega diverse comunità. Il comune che opera il sito deve fissare una ricetta relativa al suo utilizzo. I comuni dell’utente registrano una spesa per accedere a questa struttura. Lo stesso pagamento appare quindi in due bilanci diversi, senza creare due costi economici indipendenti.

Non è stato stabilito alcun tonnellaggio omogeneo per calcolare l’onere annuo dei comuni interessati. Moltiplicare la tariffa da una quantità assunta darebbe una precisione fuorviante. Il calendario pubblicato termina il 31 dicembre; Non basta annunciare la tassa del 2027.

Quali 2025 cambiamenti in denaro quando si legge

Zahlé pubblica anche un account 2025, separato dal documento di previsione del 2026. Esso mostra 353.13 miliardi di sterline in contanti, escludendo un prelievo di riserva. La spesa a pagamento ammonta a 89,70 miliardi di dollari. La differenza rappresenta un’effettiva eccedenza di 163,43 miliardi.

Il documento ha sollevato la riserva a 274.95 miliardi di sterline il 1° gennaio 2026. Cita anche 75,58 miliardi di eccezionale. Quest’ultimo importo rappresenta ricavi non raccolti. Non deve essere aggiunto al denaro già ricevuto per presentare un flusso di cassa più elevato.

Questi conti gettano luce su una realtà passata. Non consentono il calcolo di un tasso di implementazione del bilancio 2026. Dividere i 2025 pagamenti degli stanziamenti del 2026 sarebbe mescolare due anni fiscali. Il risultato sembra essere un indicatore specifico, ma non misura alcuna esecuzione annuale coerente.

L’eccedenza del 2025 non risolve anche la questione dei servizi. Il riassunto non precisa tutti gli obblighi in sospeso. Essa non avvicina ogni spesa ad un beneficio misurabile. Senza queste informazioni, chiamare il comune « ricco » sulla riserva da solo supererebbe quello che i conti stabiliscono.

I trasferimenti nazionali sono in aumento, i loro tempi contano

A livello nazionale, il Ministero delle Finanze ha visto 8.482 miliardi di sterline di trasferimenti municipali nella prima metà del 2026. L’importo era di 5.196 miliardi all’anno precedente. L’aumento è del 63,3%. Le distribuzioni legate alla telefonia mobile contribuiscono a questo aumento.

Tuttavia, le dinamiche variano per trimestre. I trasferimenti sono aumentati del 129,3 per cento nel primo trimestre dell’anno e sono diminuiti del 16,7 per cento nel secondo. Pertanto, il totale semestrale non significa che le risorse arrivino regolarmente. Questi dati in denaro rimangono provvisori e soggetti alla riconciliazione.

Un altro calendario figura nella Gazzetta ufficiale del 24 settembre 2026. Il suo riassunto cita il Decreto 3849 dell’11 settembre, dedicato ai ricavi comunali dell’anno 2023. Tale riferimento stabilisce una discrepanza tra l’esercizio in questione e la decisione di distribuzione. Non dimostra la data di ricevimento di ogni comune.

Per finanziare il servizio continuo, il programma conta tanto quanto la busta annuale. Un bilancio può essere bilanciato su carta ed essere soggetto a un’aspettativa di flusso di cassa. Al contrario, un grande pagamento una volta può migliorare i conti senza diventare un regolare reddito mensile.

Confronta i modi senza inventare una lista

Tripoli e Zahlé mostrano perché il decentramento finanziario non è limitato all’importo incluso in un bilancio locale. Le ricette passano attraverso diversi collezionisti. Le riserve completano i flussi annuali. Alcuni servizi comportano diversi posti o anche diversi comuni. Questi circuiti determinano chi avanza il denaro e chi attende un ritorno.

Tuttavia, i documenti disponibili non permettono di classificare i comuni in base alla loro ricchezza o efficacia. Vi è una mancanza di una popolazione residente comparabile, ma anche di dati armonizzati sulle attrezzature e sui benefici. Il numero di contribuenti non sostituisce quello degli utenti. Un importo totale non sostituisce un costo per servizio.

Il prossimo controllo è quello di portare previsioni 2026 più vicino a ricevute e pagamenti nello stesso anno. Per Zahlé, dovrà specificare il raggiungimento dei 350 miliardi previsti dall’elettricità. Per entrambe le città, i costi di manutenzione dovranno essere correlati al lavoro svolto. Questa riconciliazione passerà dal bilancio annunciato al servizio realmente finanziato.

Fotografia di copertina: veduta aerea di Tripoli e El-Mina, archivio Libnanews pubblicato nel dicembre 2024. Illustrazione del territorio, non correlato ad un’operazione comunale datata 2026. Fotografo non fornito. Riutilizzo editoriale autorizzato dal proprietario.

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