Hezbollah e potere libanese: dietro la battaglia per il disarmo, una crisi che minaccia le fondamenta dello stato

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Nawaf Salam sostiene il monopolio della forza, Naim Kassem rifiuta la resa politica e Washington chiede risultati. Tra le posizioni israeliane del Sud, i negoziati Tampa e le divisioni governative, il conflitto ora si concentra sulla definizione stessa della sovranità libanese.

Nawaf Salam pone le armi di Hezbollah al centro della questione costituzionale

Il 7 ottobre 2026, in occasione del centenario della Costituzione libanese, Nawaf Salam ha pronunciato un discorso che andava ben oltre la commemorazione storica. Il primo ministro pone al centro del dibattito una domanda che i governi successivi hanno evitato di decidere: chi ha veramente il potere di decidere sulla guerra e sulla pace in Libano? Il suo intervento, all’apertura della mostra « Tra le linee della Costituzione », stabilisce un collegamento diretto tra la sovranità popolare, l’autorità delle istituzioni e l’esistenza di forze armate al di là del controllo del governo. Senza limitare le sue osservazioni a Hezbollah, Salam mira chiaramente a una situazione in cui le decisioni militari possono essere prese al di fuori dei meccanismi costituzionali.

Il primo ministro ricorda che l’accordo Taif non si limitava a ridistribuire competenze tra istituzioni. Esso prevedeva anche lo scioglimento delle milizie e il ripristino dell’autorità statale in tutto il territorio. Tuttavia, più di tre decenni dopo la sua attuazione, diverse disposizioni fondamentali rimangono non implementate. Salam sottolinea questa contraddizione richiamando che i leader politici hanno accettato i cambiamenti nella condivisione del potere, mentre invio di riforme finalizzate alla costruzione di uno Stato pienamente sovrano. Questa lettura mette in discussione una pratica politica basata sull’applicazione selettiva degli accordi istituzionali.

Il riferimento a Taëf è di particolare importanza. Storicamente, Hizbullah considera il suo arsenale come resistenza contro Israele e non può essere assimilato alle armi delle milizie della guerra civile. Questa distinzione ha permesso di mantenere una situazione eccezionale dopo la dissoluzione ufficiale delle altre formazioni armate. Nawaf Salam ora pone il dibattito all’interno di un quadro costituzionale più ampio. Non è più solo questione di determinare se le armi di Hezbollah sono necessarie contro Israele. La questione è se un’organizzazione politica può mantenere una capacità militare duratura indipendente dalle istituzioni nazionali di difesa.

Questa posizione non è una nuova decisione di disarmo. Tuttavia, rafforza la giustificazione istituzionale per gli sforzi del governo. Il primo ministro cerca di stabilire che il monopolio della forza non è una pretesa imposta dagli Stati Uniti o da Israele, ma un obbligo derivante dall’organizzazione costituzionale libanese. È proprio questa interpretazione che Hezbollah contesta quando associa richieste di disarmo alle pressioni straniere.

Naim Kassem rifiuta di dissociare armi dal ritiro israeliano

La posizione di Hezbollah si basa su una lettura diversa della sovranità. Sotto la guida di Naim Kassem, il partito ritiene che la questione del suo arsenale non possa essere separata dalla presenza militare israeliana nel Libano meridionale, dalle operazioni israeliane e dalle garanzie di sicurezza offerte alla popolazione. Per i suoi funzionari, chiedendo la resa delle armi mentre l’esercito israeliano ha mantenuto posizioni sul territorio libanese sarebbe pari a cambiare unilateralmente l’equilibrio del potere.

Questo argomento si basa sugli sviluppi militari negli ultimi mesi. Le forze israeliane continuano a occupare posizioni in diversi settori del Sud. Le vicinanze del Castello di Beaufort, le alture di Ali al-Taher e le zone vicine a Litani sono tra le aree sensibili menzionate nelle discussioni diplomatiche. La distruzione di case e restrizioni sul ritorno dei residenti complica anche la normalizzazione della situazione. Hezbollah utilizza questi elementi per difendere il mantenimento di una resilienza fino a quando il ritiro israeliano è completo.

Il partito non rigetta necessariamente alcuna discussione sul futuro delle sue armi. Le sue posizioni, tuttavia, favoriscono un dialogo interno, condotto senza ultimatum esterno. Questa distinzione è fondamentale. Una negoziazione nazionale su una strategia di difesa non produce gli stessi obblighi di un programma di disarmo definito sotto la pressione degli Stati Uniti. Nel primo caso, Hezbollah potrebbe cercare di negoziare il ruolo delle sue capacità militari in un accordo nazionale. In secondo luogo, sarebbe di fronte ad un obbligo di cedere il suo arsenale senza garanzie per ottenere le controparti che sostiene.

La difficoltà è che entrambe le parti non concordano sull’ordine delle decisioni. Il governo difende il rafforzamento dell’autorità statale come condizione di sovranità. Hezbollah ritiene che la scomparsa delle minacce israeliane debba precedere qualsiasi cambiamento fondamentale nei suoi macchinari militari. Questa divergenza impedisce che il conflitto venga ridotto ad una semplice questione di tempismo. Riguarda la definizione stessa della sicurezza nazionale.

Washington richiede azioni e non vuole più essere soddisfatto con dichiarazioni

Le richieste americane aggiungono pressione diretta al governo. I funzionari di Washington presentano la loro politica libanese come un processo che porta ad un’autorità di Stato esclusiva nel suo territorio, armi e decisioni di sicurezza. Questo orientamento va oltre le disposizioni militari per ridurre il confronto al confine. Esso mira a una trasformazione duratura dei rapporti tra istituzioni libanesi e Hezbollah.

Le dichiarazioni americane del 7 ottobre mostrano che Washington non considera gli impegni politici sufficienti. I funzionari degli Stati Uniti chiedono misure verificabili per quanto riguarda l’infrastruttura militare di Hezbollah, in particolare nelle aree vicine al confine. Vogliono impedire che la distruzione delle strutture venga ricostruita dopo un possibile ritiro israeliano. Ciò esige una notevole responsabilità per l’esercito libanese: controllare le aree sensibili evitando il confronto diretto con un’organizzazione armata nella società libanese.

L’ex diplomatico statunitense Dennis Ross difese un approccio basato sulla verifica concreta degli impegni libanesi. Sottolinea la necessità di vedere l’effettivo smantellamento delle infrastrutture militari e di prevenire il loro reinsediamento. Questa posizione riflette la continua sfiducia dei meccanismi basati esclusivamente sulle garanzie politiche.

Washington ritiene inoltre che Hezbollah sia responsabile della situazione attuale nel Libano meridionale. I funzionari americani ritengono che le sue operazioni militari hanno fornito a Israele le argomentazioni necessarie per giustificare le sue azioni contro le posizioni del partito. Questa interpretazione è contestata dai funzionari libanesi che denunciano la continuazione delle operazioni israeliane nonostante le disposizioni di sicurezza.

Il governo di Nawaf Salam è quindi soggetto a due requisiti difficili. Deve dimostrare agli americani che lo stato sta recuperando efficacemente il controllo delle armi. Ma deve anche impedire l’applicazione coercitiva di questa politica causando il confronto interno. Il margine di manovra è ancora più stretto perché Washington non sembra disposta a considerare l’unico impegno verbale del governo come risultato sufficiente.

Trappola negoziati Tampa: disarmo senza ritiro israeliano

Le discussioni annunciate in Florida intorno al 20 ottobre sono una scadenza decisiva. Le autorità libanesi vogliono vedere i progressi sul ritiro israeliano, il rilascio dei prigionieri e il dispiegamento dell’esercito nelle aree attualmente occupate. Tuttavia, le informazioni disponibili l’8 ottobre non confermano definitivamente la tenuta della riunione o l’esistenza di un accordo all’ordine del giorno.

La principale difficoltà risiede negli obiettivi divergenti dei partecipanti. Il Libano sta cercando di ripristinare la sua autorità territoriale. Israele vuole garanzie che impediscono Hezbollah di ricostruire le sue capacità militari vicino al confine. Gli Stati Uniti favoriscono un meccanismo per verificare gli impegni di sicurezza e prepararsi a sviluppi politici più ampi.

Un funzionario diplomatico internazionale sottolinea che le discussioni rimangono bloccate dalla mancanza di progresso israeliano nel soddisfare le aspettative libanesi. Secondo le informazioni disponibili, Israele desidera mantenere la possibilità di intervenire militarmente quando ritiene che una minaccia appare. Questa posizione contraddice direttamente l’obiettivo libanese di ripristinare la sovranità completa sui territori interessati.

Il disaccordo include aree in cui l’esercito libanese potrebbe schierarsi dopo un ritiro israeliano. Washington sostiene un approccio del settore sperimentale. L’esercito libanese sarebbe responsabile della sicurezza, impedendo il ritorno delle infrastrutture militari di Hezbollah e il controllo delle aree interessate. Ma Israele cercherà anche di mantenere una capacità di intervento.

Questo approccio pone un rischio per Beirut. Lo Stato potrebbe essere ritenuto responsabile della sicurezza delle aree in cui un esercito straniero avrebbe mantenuto la possibilità di condurre operazioni. L’autorità libanese sarebbe quindi soggetta a vincoli che ne limiterebbero l’esercizio effettivo.

Per Hezbollah, tale situazione rafforzerebbe l’argomento che il disarmo non garantisce il ritiro israeliano. Per Nawaf Salam, sarebbe complicare la dimostrazione che il rafforzamento dello stato effettivamente ripristina la sovranità.

Il Castello di Beaufort e le altezze del Sud diventano questioni strategiche

Le posizioni israeliane intorno al Castello di Beaufort illustrano la dimensione territoriale del conflitto. Questa fortezza domina una parte importante del Libano meridionale. Le altezze circostanti permettono di monitorare diversi assi e località. Il loro controllo rappresenta quindi un problema militare che supera l’unico valore simbolico del sito.

Le autorità libanesi stanno cercando il ritiro israeliano dai villaggi della zona per consentire il dispiegamento dell’esercito. Le discussioni dovrebbero anche concentrarsi sulla distruzione e le restrizioni imposte agli abitanti.

Israele sta per un approccio diverso. I suoi funzionari militari ritengono che alcune altezze siano posizioni essenziali per prevenire l’infiltrazione o l’attacco contro le località settentrionali israeliane. Questo approccio si basa in particolare sulle lezioni apprese dall’attacco del 7 ottobre 2023.

La questione delle altezze di Ali al-Taher e delle vicinanze di Beaufort Castle mostra che il conflitto non riguarda solo il numero di caccia o missili Hezbollah. Copre anche il controllo di rilievi, strade e spazi abitati.

Un cambiamento duraturo in queste posizioni potrebbe trasformare le condizioni di vita del popolo del Sud. I villaggi interessati potrebbero rimanere soggetti a restrizioni di movimento e di ricostruzione. Il ritorno degli sfollati interni dipenderebbe poi dalle decisioni militari prese al di là del controllo delle autorità libanesi.

Il governo deve quindi contemporaneamente difendere due obiettivi: garantire il ritiro israeliano e rafforzare la presenza dell’esercito. Non si garantisce automaticamente l’altro.

L’esercito libanese di fronte a una missione politicamente esplosiva

L’esercito è lo strumento principale a disposizione dello Stato per attuare la sua politica di sovranità. Tuttavia, le missioni richieste da lui superarono il tradizionale controllo territoriale.

Essa deve garantire la sicurezza nelle aree colpite dai movimenti di combattimento, controllo delle armi, prevenire la ricostruzione delle infrastrutture militari e prepararsi per il suo dispiegamento in aree evacuate da Israele. Queste responsabilità richiedono notevoli risorse umane, tecniche e finanziarie.

Le informazioni pubblicate l’8 ottobre si riferiscono a programmi di formazione condotti con più di sette paesi. Questi esercizi includono missioni terrestri e aeree avanzate. Essi dimostrano gli sforzi per rafforzare le capacità operative dell’istituzione militare.

Ma le risorse materiali sono solo parte del problema. L’esercito deve anche preservare la sua coesione in un paese in cui la questione delle armi di Hezbollah divide profondamente le forze politiche.

Un’operazione per imporre il disarmo con la forza comporterebbe diversi rischi per una missione di monitoraggio svolta nell’ambito di un accordo politico. Nel primo caso, l’esercito poteva affrontare la resistenza armata. In secondo luogo, dovrebbe verificare l’attuazione degli impegni negoziati.

Le informazioni disponibili non indicano che è stato dato un ordine di confronto militare diretto con Hezbollah. Essi mostrano, d’altra parte, che le richieste americane e le aspettative israeliane posto l’istituzione prima di aumentare le responsabilità.

Questa distinzione è essenziale. Il desiderio di rafforzare l’autorità statale non significa che sia stata decisa una operazione di disarmo coercitivo interno.

Duecento milioni di dollari: il finanziamento iraniano complica l’equilibrio del potere

Il dibattito sulle armi viene in un momento in cui nuove informazioni riguardano le risorse finanziarie di Hezbollah. Due fonti informate sostengono che il partito ha ricevuto 200 milioni di dollari dall’Iran nel mese precedente. Questi fondi sarebbero destinati ad assistere i libanesi sfollati dalla guerra con Israele.

Secondo i rapporti, i trasferimenti sono stati fatti nonostante il rafforzamento delle sanzioni americane. Gli intermediari hanno richiesto commissioni che rappresentano fino a quattro volte le tariffe abituali, a causa dei rischi coinvolti. Alcuni rapporti suggeriscono una commissione fino al 20%.

Hezbollah ha riconosciuto che aveva ottenuto risorse finanziarie per gli aiuti, senza confermare la loro origine o importo esatto avanzato. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sfidato le informazioni su un trasferimento iraniano di questa magnitudine.

Queste versioni contrastanti impediscono la presentazione dei 200 milioni di dollari come finanziamento definitivo. Tuttavia, rivelano una grande sfida: la capacità di Hezbollah di conservare le risorse finanziarie nonostante le sanzioni e le difficoltà regionali.

Il finanziamento per le persone sfollate internamente ha anche una dimensione politica. Nelle aree colpite dalla distruzione, la capacità di sostenere le famiglie e finanziare alcune riparazioni aiuta a mantenere l’influenza sociale. Questa attività non è confusa con il finanziamento militare, ma opera nello stesso ambiente politico.

Per lo Stato libanese, il problema va quindi oltre la questione delle armi. Esso riguarda anche la capacità delle istituzioni pubbliche di fornire servizi e protezione sociale in aree in cui Hizbullah ha reti di assistenza.

Tre anni dopo il 7 ottobre, il record militare alimenta le divisioni

Il terzo anniversario dell’attacco del 7 ottobre 2023 ebbe luogo in un contesto molto diverso da quello prevalente all’inizio del confronto. I combattimenti hanno causato una significativa distruzione in Libano e hanno alterato le condizioni militari nel sud.

Le dichiarazioni di Hizbullah in quell’occasione hanno riaffermato il suo impegno per la causa palestinese. Descrivono la continuazione del conflitto come conseguenza dell’occupazione e delle operazioni israeliane.

Tuttavia, le conseguenze della guerra alimentano anche domande sulle scelte strategiche del partito. La distruzione, lo spostamento e la perdita di vita hanno profondamente colpito le regioni interessate.

Il dibattito comprende il rapporto tra gli obiettivi militari annunciati e i risultati raggiunti. L’azione può produrre un effetto tattico senza garantire un vantaggio politico duraturo. La capacità di affrontare il confronto deve anche essere distinto dalla capacità di proteggere le persone e preservare le infrastrutture.

Queste questioni sono di particolare importanza nel dibattito sul disarmo. I sostenitori del monopolio della forza statale ritengono che le decisioni militari debbano essere soggette alla responsabilità politica nazionale. Hezbollah crede che le sue capacità rimangano necessarie di fronte a Israele.

La differenza riguarda quindi sia il record di scontri passati che la preparazione di possibili confronti futuri.

Una crisi istituzionale senza soluzione immediata

A partire dall’8 ottobre 2026, non vi era alcun accordo politico completo per risolvere il problema delle armi di Hezbollah. Nawaf Salam mantiene la sua richiesta di sovranità istituzionale. Naim Kassem difende il mantenimento di una resilienza legata alla minaccia israeliana. Washington chiede risultati verificabili, mentre Israele cerca di mantenere le garanzie militari a terra.

I negoziati Tampa potrebbero cambiare alcuni parametri, in particolare se portassero a prelievi israeliani e ad un più ampio dispiegamento dell’esercito libanese. Ma il loro record e i risultati rimangono incerti al momento delle informazioni disponibili.

Né il governo ha un meccanismo concordato da tutte le parti per integrare o smantellare le capacità militari di Hezbollah. Nessun calendario di consenso è stabilito. Le procedure di monitoraggio, le garanzie di sicurezza e il trattamento delle infrastrutture militari rimangono contestate.

Il disaccordo contrasta così due concetti di sovranità. Il primo è l’esclusività istituzionale delle decisioni militari. Il secondo ritiene che una capacità di resistenza indipendente rimanga necessaria fintanto che lo Stato non può garantire la protezione del territorio contro Israele.

Questa opposizione si manifesta nelle decisioni governative, nei negoziati diplomatici e nei dibattiti sul ruolo dell’esercito. Riguarda anche gli abitanti del Libano meridionale, il cui ritorno e la ricostruzione dipendono dal cambiamento della situazione di sicurezza.

La crisi non si limita quindi ad un confronto tra Nawaf Salam e Naim Kassem. Essa impegna il funzionamento delle istituzioni, la definizione della difesa nazionale e le condizioni in cui il Libano può esercitare la sua autorità su tutto il suo territorio.

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