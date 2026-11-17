5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La radio militare israeliana ha riferito domenica 15 novembre, una valutazione che Hezbollah avrebbe avuto una probabilità molto elevata di partecipare a un nuovo confronto con l’Iran. Attribuisce questa valutazione all’intelligenza militare israeliana, Aman. Questo è uno scenario anticipato dai servizi israeliani, non una decisione annunciata da Hezbollah o un’epidemia di guerra stabilita.

Valutazione condizionale

La valutazione si basa sull’ipotesi di una ripresa della lotta contro l’Iran. La sua portata è quindi condizionata: descrive la reazione che l’intelligenza israeliana ritiene probabile in questo caso. Non fissa una data, una soglia o un calendario operativo. Thepresentazione pubblicata dalla radio militarenon fornisce le informazioni necessarie per verificare in modo indipendente questa valutazione.

Le cifre arsenali rimangono stime

La relazione pubblicata il 15 novembreUltra Palestina, che attribuisce queste figure alla radio militare, evoca circa 10.000 razzi e proiettili, così come migliaia di droni. Esso descrive anche gli sforzi per aumentare le capacità di questi aerei. Questi ordini di grandezza non sono un inventario verificato da Libnanews. Essi non dovrebbero essere confusi con il numero di armi immediatamente utilizzabili o il numero di colpi che un gruppo sarebbe effettivamente in grado di effettuare.

Capacità militare e processo decisionale politico

Tre domande rimangono: i mezzi disponibili, la volontà di usarli e le circostanze di un impegno. Una stima delle scorte da sola non soddisfa gli ultimi due. Analogamente, un’anticipazione israeliana non sostituisce un annuncio del movimento interessato. Per il Libano, le quote di questa distinzione sono centrali: presentare un rischio come decisione già presa sarebbe trasformare un’ipotesi militare in un fatto politico.

Illustrazione geografica degli archivi: Khiam visto da Marjayoun, data di tiro non stabilito. Foto: François el Bacha / Libnanews. L’immagine non rappresenta un arsenale o operazioni del novembre 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews